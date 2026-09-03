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हिंदी न्यूज़साइंस

साइंस

क्रायोस्फेरिक ग्लू क्या है? वो कुदरती 'फेविकॉल' जो पहाड़ों को बचाती है ढहने से, जानिए किस चीज से बनती है

ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण ऊंचे पहाड़ों को आपस में बांधकर रखने वाली 'क्रायोस्फेरिक ग्लू' तेजी से पिघल रही है, जिससे पहाड़ों की स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हो गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 03, 2026, 02:47 PM IST

क्रायोस्फेरिक ग्लू क्या है? वो कुदरती 'फेविकॉल' जो पहाड़ों को बचाती है ढहने से, जानिए किस चीज से बनती है

तेजी से पिघल रही पहाड़ों को जोड़कर रखने वाली क्रायोस्फेरिक ग्लू (Image- Pexels) 

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दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां और ढलानें एक खास तरह के कुदरती जोड़ यानी क्रायोस्फेरिक ग्लू (Cryospheric Glue) की वजह से आपस में जुड़ी रहती हैं. ये बर्फ, मिट्टी, बजरी, तलछट और टूटी चट्टानों का एक ऐसा मिश्रण है, जो ईंटों के बीच सीमेंट की तरह काम करता है. लेकिन जैसे-जैसे ग्लोबल वॉर्मिंग बढ़ रही है, यह कुदरती गोंद पिघलने लगी है.

हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में आ रही भयानक आपदाओं की सबसे बड़ी वजह इस गोंद का पिघलना ही है. हाल ही में, 26 अगस्त को नेपाल ने अपने इतिहास की सबसे विनाशकारी बाढ़ का सामना किया, जिसमें 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग लापता हो गए. 

ढीली पड़ रही पहाड़ों को जोड़ने वाली ग्लू

यह तबाही बर्फ और चट्टान के खिसकने से आई थी, जिसने नीचे घाटी में भारी तबाही मचाई. वैज्ञानिक लगातार पिघलते ग्लेशियरों को इस तबाही की वजह मान रहे हैं. लेकिन इस पूरे खतरे का विज्ञान बेहद सीधा है, जो चीज सदियों से पहाड़ों को आपस में बांधे हुए थी, अब वही ढीली पड़ रही है.

भूविज्ञान की भाषा में पृथ्वी पर जमने वाली बर्फ को क्रायोस्फीयर कहा जाता है. जब कोई जमीन लगातार कम से कम दो सालों तक 0°C या उससे नीचे रहती है, तो वहां 'परमाफ्रॉस्ट' यानी स्थायी रूप से जमी हुई जमीन बन जाती है. यह क्रायोस्फेरिक ग्लू मिट्टी और चट्टानों की दरारों में समा जाती है और जमकर बेहद ढलानदार पहाड़ों और मलबे को मजबूत और स्थिर बनाए रखती है. 

बड़े लैंडस्लाइड और तबाही का खतरा

जब यह प्राकृतिक गोंद पिघलती है, तो बर्फ पानी में बदल जाती है. इससे ढलानें भारी, गीली और अस्थिर हो जाती हैं, जिससे अचानक बड़े लैंडस्लाइड और तबाही का खतरा बढ़ जाता है. पहाड़ों के संतुलन में बर्फ से भरा यह परमाफ्रॉस्ट एक मुख्य खंभे की तरह काम करता है. इसका पिघलना सिर्फ जमीन का कीचड़ में बदलना भर नहीं है, बल्कि अगर इस जमीन पर सड़कें या इमारतें बनी हों, तो नतीजा बेहद खतरनाक होता है. 

हर जगह से एक समान नहीं धंसती जमीन

साल 2022 के एक अध्ययन के मुताबिक, ध्रुवीय और ऊंचे इलाकों में बने बुनियादी ढांचों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है. रूस के कुछ शहरों में 80% तक इमारतों और चिंगहई-तिब्बत पठार पर करीब 30% सड़कों को इससे भारी नुकसान पहुंचा है. जब यह बर्फ पिघलती है, तो जमीन हर जगह से एक समान नहीं धंसती. 

बन जाते हैं मीथेन गैस से भरे छोटे-छोटे तालाब

इससे अचानक गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें 'थर्मोकार्स' कहा जाता है. इनमें पानी भरने से छोटे-छोटे तालाब बन जाते हैं. नासा के एक रिसर्च में पाया गया कि पिघलते परमाफ्रॉस्ट से बने इन तालाबों में मीथेन गैस भारी मात्रा में भर रही है, जो ग्लोबल वॉर्मिंग को और तेजी से बढ़ा रही है. इतना ही नहीं, तापमान बढ़ने से जमीन के नीचे दबे पुराने मरे हुए पेड़-पौधों और जैविक पदार्थों को सड़ने वाले बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, जो पर्यावरण के लिए एक और नया संकट खड़ा कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- अमेरिका ने जंग के बीच होर्मुज से 40 जहाजों में निकाला 1.8 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल, भारी बमबारी में कैसे मिली कामयाबी?

 

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