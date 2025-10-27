अंतरिक्ष से कैसा दिखता है हिमालय? NASA के एस्ट्रोनॉट ने दिखाई हैरान करने वाली तस्वीरें

अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने अंतरिक्ष से हिमालय और माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर साझा की है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं, आप भी देखिए...

हाल ही में माउंट एवरेस्ट को लेकर काफी चर्चा रही है. इससे पहले भारत के बिहार राज्य से हिमालय की इस भव्य चोटी को देखकर लोग हैरान रह गए थे. जैसे ही यह दुर्लभ घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने अंतरिक्ष से ली गई हिमालय पर्वत श्रृंखला और नेपाल की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. इन दोनों घटनाओं ने मिलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के बारे में लोगों में नई रुचि और जिज्ञासा जगाई है. प्रकृति के इस अजूबे को अलग-अलग नजरिए से देखना वाकई रोमांचक है.

डॉन पेटिट ने शेयर की हिमालय की तस्वीरें

नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री डैन पेटिट ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक अद्भुत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊपर चक्कर लगाते हुए इस तस्वीर में माउंट एवरेस्ट दिखाई दे रहा है और नेपाल का अधिकांश भाग साफ दिखाई दे रहा है.'

Orbiting the Himalayas mountain range. Mount Everest is in this photo, with much of Nepal visible as well. pic.twitter.com/oXqyf9ah8m — Don Pettit (@astro_Pettit) October 11, 2025



उन्होंने यह तस्वीर अपने हालिया छह महीने के विज्ञान मिशन के दौरान ली थी जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में 220 दिन बिताए थे. उनकी इस तस्वीर ने दुनिया भर के अंतरिक्ष और भूगोल प्रेमियों में गहरी जिज्ञासा जगा दी है.



अंतरिक्ष से हिमालय का विहंगम दृश्य कैसा दिखता है?



पेटिट की तस्वीर अंतरिक्ष से हिमालय के विशाल, बर्फ़ से ढके विस्तार को कैद करती है. माउंट एवरेस्ट की विशिष्ट और भव्य चोटी इस पर्वत श्रृंखला के बीच अलग से दिखाई देती है. इसके नीचे नेपाल का खूबसूरत और विविधतापूर्ण भूभाग छिपा है. पेटिट की पोस्ट ने वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में एक नई लहर पैदा कर दी है. एवरेस्ट एक प्राकृतिक आश्चर्य है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है. यह तस्वीर एक बार फिर हमारे ग्रह की भव्यता की याद दिलाती है.

