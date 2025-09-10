Add DNA as a Preferred Source
Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!

Most Expensive Salt: रईसों की थाली में होता है कोरियाई बांस वाला ये खास नमक, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

DU-JNU से ली डिग्री, फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, जानें UPSC टॉप करने के बाद भी क्यों IAS नहीं बन पाए आलोक रंजन झा

शरीर की 206 हड्डियों को अंदर से मजबूत कर देंगे ये 6 फूड्स, भरपूर मात्रा में मिलता है कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम

Indian Wedding: शादी के बाद अपने माता-पिता को नहीं छोड़ते पुरुष, पत्नी से क्यों रखते हैं उम्मीद?

पति कितना भी प्यार करने वाला क्यों न हो उससे कभी न बताएं ये 7 बातें, वरना मैरिज लाइफ होगी बर्बाद

Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP

नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...

पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो दिल्ली में रहेगी उमस भरी गर्मी, जानें हिमाचल का क्या है हाल

Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?

Asia Cup 2025: दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं 

दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं

साइंस

Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!

आज हम आपको उस पक्षी से मिलवाएंगे जिसके मूनवॉक और डासिंग स्टेप्स देखकर आप भी कहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि मानो यह माइकल जैक्शन का शागिर्द हो....

जया पाण्डेय

Updated : Sep 10, 2025, 11:46 AM IST

Red-Capped Manakin

Add DNA as a Preferred Source

एक अनोखे पक्षी के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कोस्टा रिका में एक रेड कैप्ड मैनाकिन मूनवॉक करती हुई दिखाई दी. इस पक्षी के डांस स्टेप इतने खूबसूरत हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. इस पक्षी के डांस वाला वीडियो यूट्यूबर पेट्र बाम्बूसेक ने शेयर किया है. 

यह पक्षी क्यों करती है ऐसा डांस?

रेड कैप्ड मैनाकिन अपने साथी को आकर्षित करने के लिए नृत्य करता है. नर मादा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. वे मूनवॉक करते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं और पोज़ देते हैं. यह प्रदर्शन एक अस्थायी मंच प्रदर्शन जैसा होता है. नर अपनी कला दिखाने के लिए साउंड इफेक्ट भी डालते हैं. मादा मैनाकिन देखती है और तय करती है कि कौन सा नर उसके लिए उपयुक्त है.

नेशनल ऑडबोन सोसाइटी के जॉन राउडेन ने बताया कि नर मादा की प्रतिक्रिया के अनुसार अपने नृत्य में बदलाव करते हैं. मैनाकिन अपने लाल सिर के लिए जाना जाता है. इसके चिकने काले पंख और पीले पैर बेहद आकर्षक हैं. वीडियो में पक्षी को एक शाखा पर मूनवॉक करते हुए देखा जा सकता है. पूंछ के पंख लय में ऊपर-नीचे हिल रहे हैं. बाद में पक्षी कैमरे की ओर मुंह करके पलटता है. कई लोगों ने मजाक में कहा कि यह माइकल जैक्शन जैसा लग रहा है.

यह भी पढ़ें- मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान

कहां पाए जाते हैं ये पक्षी?

ये पक्षी मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं. इनमें बेलीज़, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मेक्सिको, निकारागुआ और पनामा जैसे देश शामिल हैं. कुल मिलाकर, मैनाकिन की लगभग 60 प्रजातियां हैं. कई प्रजातियां मेटिंग के समय गाती या नाचती हैं. क्लब-विंग्ड मैनाकिन अपने पंखों से वायलिन जैसी ध्वनियां निकालते हैं. ब्लू-फुटेड बूबी, बर्ड्स ऑफ़ पैराडाइज़, फ्लेमिंगो और सारस भी डांस करते हैं.

अगर मादा प्रभावित होती है तो मेटिंग होती है. वह दो गहरे भूरे रंग के अंडे तक देती है. इसका घोंसला पेड़ की टहनी से लटका होता है. नर अक्सर कई मादाओं के साथ मेटिंग करते हैं. प्रत्येक पक्षी प्रजाति का अपना अनूठा प्रदर्शन होता है. यह वीडियो साबित करता है कि प्रकृति में कई आश्चर्य छिपे हैं. रेड कैप्ट मैनाकिन का मूनवॉक लोगों को हैरानी में डाल देता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

