Moonwalk में माइकल जैक्शन को भी मात देती है ये चिड़िया, डांस स्टेप देख चौंक जाते हैं लोग!

आज हम आपको उस पक्षी से मिलवाएंगे जिसके मूनवॉक और डासिंग स्टेप्स देखकर आप भी कहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि मानो यह माइकल जैक्शन का शागिर्द हो....

एक अनोखे पक्षी के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कोस्टा रिका में एक रेड कैप्ड मैनाकिन मूनवॉक करती हुई दिखाई दी. इस पक्षी के डांस स्टेप इतने खूबसूरत हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. इस पक्षी के डांस वाला वीडियो यूट्यूबर पेट्र बाम्बूसेक ने शेयर किया है.

यह पक्षी क्यों करती है ऐसा डांस?

रेड कैप्ड मैनाकिन अपने साथी को आकर्षित करने के लिए नृत्य करता है. नर मादा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. वे मूनवॉक करते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं और पोज़ देते हैं. यह प्रदर्शन एक अस्थायी मंच प्रदर्शन जैसा होता है. नर अपनी कला दिखाने के लिए साउंड इफेक्ट भी डालते हैं. मादा मैनाकिन देखती है और तय करती है कि कौन सा नर उसके लिए उपयुक्त है.

नेशनल ऑडबोन सोसाइटी के जॉन राउडेन ने बताया कि नर मादा की प्रतिक्रिया के अनुसार अपने नृत्य में बदलाव करते हैं. मैनाकिन अपने लाल सिर के लिए जाना जाता है. इसके चिकने काले पंख और पीले पैर बेहद आकर्षक हैं. वीडियो में पक्षी को एक शाखा पर मूनवॉक करते हुए देखा जा सकता है. पूंछ के पंख लय में ऊपर-नीचे हिल रहे हैं. बाद में पक्षी कैमरे की ओर मुंह करके पलटता है. कई लोगों ने मजाक में कहा कि यह माइकल जैक्शन जैसा लग रहा है.

कहां पाए जाते हैं ये पक्षी?

ये पक्षी मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं. इनमें बेलीज़, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मेक्सिको, निकारागुआ और पनामा जैसे देश शामिल हैं. कुल मिलाकर, मैनाकिन की लगभग 60 प्रजातियां हैं. कई प्रजातियां मेटिंग के समय गाती या नाचती हैं. क्लब-विंग्ड मैनाकिन अपने पंखों से वायलिन जैसी ध्वनियां निकालते हैं. ब्लू-फुटेड बूबी, बर्ड्स ऑफ़ पैराडाइज़, फ्लेमिंगो और सारस भी डांस करते हैं.

अगर मादा प्रभावित होती है तो मेटिंग होती है. वह दो गहरे भूरे रंग के अंडे तक देती है. इसका घोंसला पेड़ की टहनी से लटका होता है. नर अक्सर कई मादाओं के साथ मेटिंग करते हैं. प्रत्येक पक्षी प्रजाति का अपना अनूठा प्रदर्शन होता है. यह वीडियो साबित करता है कि प्रकृति में कई आश्चर्य छिपे हैं. रेड कैप्ट मैनाकिन का मूनवॉक लोगों को हैरानी में डाल देता है.

