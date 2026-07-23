धरती के चांद जैसा नहीं है ये 'Alien Moon', किसी प्लेनेट की जगह इस अजीब पिंड का लगा रहा चक्कर

हमारे सौरमंडल के बाहर एक्सोमून की तलाश में वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. जानें किस अजीब पिंड का यह लगा रहा है चक्कर और क्या है पूरा मामला...

पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है. वहीं बृहस्पति और शनि के पास दर्जनों प्राकृति उपग्रह हैं. लेकिन हमारे सौरमंडल से बाहर मौजूद एक्सोप्लैनेट्स के चंद्रमाओं को ढूंढना वैज्ञानिकों के लिए अब तक बेहद मुश्किल भरा काम रहा है. 6,000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन किसी एक्सोप्लैनेट की परिक्रमा करने वाले एक्सोमून की अब तक कोई पुष्ट खोज नहीं हुआ है. अब वैज्ञानिकों को एक बेहद दिलचस्प खगोलीय पिंड के संकेत मिले हैं.

युवा स्टार सिस्टम में मिला एक्सोसैटेलाइट?

यह खोज CD-35 2722 नाम के एक यंग स्टार सिस्टम में हुई है. यह पृथ्वी से करीब 70-73 प्रकाश वर्ष दूर है. वैज्ञानिकों ने यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी (ESO) के वेरी लार्ज टेलीस्कोप (VLT) की मदद से इस सिस्टम की स्टडी की है. यहां के तारे की परिक्रमा एक ब्राउन ड्वार्फ कर रहा है. इस ब्राउन ड्वार्फ की परिक्रमा करते एक वस्तु का संकेत भी वैज्ञानिकों को मिला है. अगर आगे किसी स्टडी में इसकी मून के रूप में पुष्टि होती है तो यह हमारी सौरमंडल से बाहर किसी उपग्रह की खोज में एक ऐतिहासिक कदम होगा.

ब्राउन ड्वार्फ का चक्कर लगा रहा यह पिंड

CD-35 2722 सिस्टम में मौजूद तारा हमारे सूर्य के द्रव्यमान का करीब आधा है. इसके चारों ओर घूमने वाला CD-35 2722 B एक ब्राउन ड्वार्फ है. ब्राउन ड्वार्फ को आमतौर पर ऐसे पिंडों के रूप में समझा जाता है जो ग्रहों से ज्यादा भारी लेकिन सामान्य तारों से कम द्रव्यमान वाले होते हैं. इनमें सूर्य जैसे तारों की तरह लंबे समय तक हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन चलाने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं होता. वैज्ञानिक इस सिस्टम में मौजूद ब्राउन ड्वार्फ का द्रव्यमान बृहस्पति से करीब 37 गुना बताया रहे हैं.

वैज्ञानिकों के लिए क्यों बना पहेली?

हम चंद्रमा को एक प्राकृतिक उपग्रह समझते हैं, जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है. लेकिन CD-35 2722 सिस्टम में मिला यह पिंड किसी ग्रह की नहीं, बल्कि एक ब्राउन ड्वार्फ की परिक्रमा कर रहा है. ब्राउन ड्वार्फ खुद एक तारे की परिक्रमा करता है. इस वजह से इसे वैज्ञानिक एक्सोसैटेलाइट कह रहे हैं. लेकिन इसे 'एक्सोमून' कहा जाए या नहीं, इस पर अभी बहस जारी है.

इस खोज को लेकर वैज्ञानिकों के सामने एक और दिलचस्प सवाल है. नया पिंड कम से कम बृहस्पति जितना भारी हो सकता है, जबकि जिस ब्राउन ड्वार्फ की वह परिक्रमा कर रहा है, वह खुद ग्रह से कहीं ज्यादा विशाल है. ऐसे में यह तय करना आसान नहीं है कि इसे ग्रह माना जाए, चंद्रमा माना जाए या किसी दूसरी कैटिगरी में रखा जाए.

