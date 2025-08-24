सिकुड़ रहा है सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी, 11 KM कम हुआ बुध का आकार
साइंस
वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि बुध ग्रह की रेडियस इसके निर्माण के बाद से लगभग 11 किलोमीटर कम हो गई है. जानें आखिर क्यों हो रहा ऐसा...
हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कहे जाने वाले बुध में एक दिलचस्प परिवर्तन हो रहा है. वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि बुध ग्रह की रेडियस इसके निर्माण के बाद से लगभग 11 किलोमीटर कम हो गई है. यह घटना इसके आयरन रिच कोर के ठंडा होने और सिकुडने के कारण हुई है जो ग्रहों के ग्रहों के विकास के बारे में नई जानकारी दे रही है.
बुध का तेजी से सिकुड़ना इसकी अनोखी संरचना से जुड़ा है. पृथ्वी के विपरीत बुध का एक बहुत बड़ा मेटेलिक कोर है जो बहुत तेजी से ठंडा होता है. जैसे-जैसे कोर गर्मी खोता है तो यह सिकुड़ता जाता है. इस सिकुड़ते कोर पर टिकी ग्रह की ठोस पपड़ी मुड़ने और दबने लगती है जिससे इसकी सतह पर खड़ी ढलानें और थ्रस्ट फॉल्ट बनते हैं.
अरबों साल की इस प्रक्रिया ने बुध के रेडियस को 11 किलोमीटर तक कम कर दिया है. यह पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक बड़ा परिवर्तन है, जो अपने बड़े आकार और सक्रिय प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण गर्मी को बरकरार रखता है.
पहले बुध के रेडियस के 1 से 7 किलोमीटर तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया था. अब भूवैज्ञानिक स्टीफ़न आर. लवलेस और क्रिश्चियन क्लिमजक ने सटीक जानकारी के लिए स्पेसक्राफ्ट डेटा और फॉल्ट मैपिंग का इस्तेमाल किया है. 6,000 से ज्यादा सरफेस फॉल्ट की स्टडी करके उन्होंने पुष्टि की है कि बुध 2.7 से 5.6 किलोमीटर तक सिकुड़ गया है.
बुध का सिकुड़ना सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि इसके प्रमाण उसकी सतह पर मौजूद हैं. सैकड़ों किलोमीटर तक फैली चट्टान जैसी ढलानें और कटक उन जगहों को दिखाते हैं जहां दबाव के कारण बुध की पपड़ी मुड़ी हुई है. ये संरचनाएं बुध के सिकुड़ने का संकेत हैं और इस बात का प्रमाण हैं कि समय के साथ बुध का आंतरिक भाग कैसे असमान रूप से ठंडा हुआ है.
बुध का सिकुड़ना वैज्ञानिकों को इस बात की गहरी समझ देता है कि चट्टानी ग्रह कैसे ठंडे होते हैं और कैसे विकसित होते हैं. यही तरीके मंगल, एक्सोप्लेनेट और यहां तक कि पृथ्वी पर भी दीर्घकालिक भूवैज्ञानिक बदलावों का अध्ययन करने के लिए लागू किए जा सकते हैं. बुध के सिकुड़ने पर रिसर्च करके साइंटिस्ट ग्रहों के निर्माण के मॉडल तैयार कर सकते हैं और यह आकलन कर सकते हैं कि कूलिंग प्रोसेस कैसे दूसरे ग्रहों की संभावित जीवन-क्षमता को आकार देता है.
