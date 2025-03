Sunita Williams Returns: 9 महीने के लंबे अरसे के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अंतरिक्ष से धरती पर सफल और सुरक्षित तरीके से वापसी हो गई है. उनकी वापसी स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन के द्वारा हुई है. नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का आगमन भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:27 बजे हुआ है. धरती पर लैंडिग करते हुए जैसे ही कैप्सूल खुला, उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, Nick, Suni, Butch, and Aleks! pic.twitter.com/M4RZ6UYsQ2