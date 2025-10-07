Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

Karva Chauth Vrat Niyam: करवा चौथ पर व्रत के नियम के साथ जान लें इस दिन क्या करें और क्या न करें

कल का मौसम 8 अक्टूबर 2025: दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश, जानें यूपी, हरियाणा से लेकर पंजाब तक का हाल

Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे

महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय? कांग्रेस- RJD को छोड़नी पड़ी सीटें, इन पार्टियों की किस्मत चमकी

Salman Khan Brain Disease: दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें

Coldrif Syrup से 14 मासूमों की मौत, इस नियम की हुई अनदेखी! बच्चों को कोई भी दवा पिलाने से पहले जानें ये जरूरी बात

कौन हैं Anthony Armstrong जो संभालेंगे Elon Musk की कंपनी xAI के पैसों का हिसाब-किताब?

दुनिया को जिसने समझाया था Black Hole का अंधकार, भारत ने यूं लौटाई थी उनकी आवाज

Chhoti Diwali 2025 Date: 19 या 20 अक्टूबर किस दिन है नरक चतुर्दशी, जानें इसकी ति​थि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Karva Chauth Vrat Niyam: करवा चौथ पर व्रत के नियम के साथ जान लें इस दिन क्या करें और क्या न करें

करवा चौथ पर व्रत के नियम के साथ जान लें इस दिन क्या करें और क्या न करें

कल का मौसम 8 अक्टूबर 2025: दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश, जानें यूपी, हरियाणा से लेकर पंजाब तक का हाल

कल का मौसम 8 अक्टूबर 2025: दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश, जानें यूपी, हरियाणा से लेकर पंजाब तक का हाल

महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय? कांग्रेस- RJD को छोड़नी पड़ी सीटें, इन पार्टियों की किस्मत चमकी

महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय? कांग्रेस- RJD को छोड़नी पड़ी सीटें, इन पार्टियों की किस्मत चमकी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे

Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे

Salman Khan Brain Disease: दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें

दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें

Homeसाइंस

साइंस

दुनिया को जिसने समझाया था Black Hole का अंधकार, भारत ने यूं लौटाई थी उनकी आवाज

स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी में आवाज की 'रोशनी' भरने का श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों को जाता है. आज हम आपको उन दो भारतीय इंजीनियरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने स्टीफन हॉकिंग की आवाज वापस लौटाने में मदद की थी...

Latest News

कुलदीप पंवार

Updated : Oct 07, 2025, 11:21 AM IST

दुनिया को जिसने समझाया था Black Hole का अंधकार, भारत ने यूं लौटाई थी उनकी आवाज

Stephen Hawking.

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कोई ऐसा शख्स, जो दुर्लभ किस्म की बीमारी से पीड़ित हो. जिसका जन्म एक महान वैज्ञानिक के निधन वाले दिन हुआ हो. जो चलने में अपंग हो, लेकिन दुनिया को पृथ्वी नहीं बल्कि खगोलीय घटनाओं के रहस्य बता रहा हो. जिससे पूरी दुनिया मिलना चाहती हो. ऐसे शख्स के लिए यदि कुछ काम करने का मौका मिले तो आप खुद को भाग्यशाली समझेंगे. ऐसा ही 'भाग्यशाली' बनने का मौका भारतीय वैज्ञानिकों को तब मिला था, जब इस अनूठे शख्स की समस्या का हल तलाशने में हर कोई फेल होता दिखाई दे रहा था. 

हम बात कर रहे हैं दुनिया को आकाशगंगाओं को निगल लेने वाले ब्लैक होल के अंधकार के रहस्य समझाने वाले स्टीफन हॉकिंग की, जो महज 21 साल की उम्र में दुर्लभ किस्म की बीमारी ALS से पीड़ित होकर हमेशा के लिए व्हील चेयर पर कैद होकर रह गए थे. ऐसे महान शख्स की जिंदगी में आवाज की 'रोशनी' भरने का श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों को जाता है. हम आपको उन दो भारतीय इंजीनियरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने स्टीफन हॉकिंग की आवाज वापस लौटाने में मदद की थी यानी उनके प्रयास से ही स्टीफन हॉकिंग दोबारा दुनिया के साथ बातचीत करने में सक्षम हो सके थे. ये भारतीय इंजीनियर थे अरुण मेहता (Arun Mehta) और विक्रम कृष्णा (Vickram Crishna), जिनके इस बेहतरीन प्रयास की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर

पहले जान लीजिए स्टीफन हॉकिंग से जुड़ी खास बातें

इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में 8 जनवरी, 1942 को यानी महान खगोल विज्ञानी गैलीलियो की 300वीं बरसी के दिन स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था. अल्बर्ट आइंसटीन (Albert Einstein) के बाद विज्ञान की दुनिया में उन्हें सबसे बड़े सेलीब्रेटी की हैसियत मिली, जिनसे हर कोई मिलना चाहता था. ALS (Motor Neuron Disease) जैसी गंभीर बीमारी से जूझने के चलते जीवनभर कंप्यूटराइज्ड व्हील चेयर पर रहने के बावजूद उन्हें विज्ञान की दुनिया के सबसे प्रेरक व्यक्तियों में एक माना जाता है. सैद्धांतिक भौतिकशास्त्री, ब्रह्मांड विज्ञानी के तौर पर हॉकिंग ने ब्लैक होल सिद्धांत (Black Hole Theory) और बिग बैंग थ्योरी 9Big Bang Theory) से जुड़ी कई अहम रिसर्च पेश की, जिससे इन्हें समझने में अहम मदद मिली. उनकी किताब 'A Brief History of Time' को सबसे पॉपुलर साइंस बुक्स में गिना जाता है. हॉकिंग का जन्म यदि गैलीलियो की बरसी के दिन हुआ था, तो उनका निधन का दिन भी बेहद खास था. उनका निधन 76 साल की उम्र में कैंब्रिज में 14 मार्च, 2018 को हुआ था, जो अल्बर्ट आइंसटीन का 139वां जन्म दिवस था.

1985 में चली गई थी आवाज, 2001 में भारत आकर मिली वापस

हॉकिंग ने 1985 में tracheotomy के चलते अपनी आवाज हमेशा के लिए खो दी थी. जनवरी, 2001 में वे पहली बार भारत आए थे. मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) में फिजिक्स सेमिनार में हॉकिंग ने अल्बर्ट आइंस्टीन मेमोरियल लेक्चर दिया था. इसके बाद उन्होंने मुंबई में ही अपना 59वां जन्मदिन मनाया. अपने 16 दिन के भारतीय दौरे में उन्होंने मुंबई के चप्पे-चप्पे को छाना. इसी दौरान दो भारतीय युवा इंजीनियरों अरुण मेहता और विक्रम कृष्णा ने उनकी आवाज वापस लौटाने की चुनौती को स्वीकार किया.

यह भी पढ़ें- बिना तार के कैसे चलता है Wi-Fi? समझें क्यों राउटर से दूर जाते ही वीक हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन

हॉकिंग से मिलने के बाद बेहद प्रभावित हुए थे विक्रम

विक्रम कृष्णा ने 'द स्क्रॉल' को दिए इंटरव्यू में हॉकिंग से पहली मुलाकात के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था कि हॉकिंग बेहद विनम्र होने के साथ ही खुशमिजाज भी थे, जो बेहद गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद चुटकुले सुनाकर सबको हंसाते रहते थे. उनसे मिलने के बाद कृष्णा को हॉकिंग जैसी समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बेहतर टेक-ह्यूमन इंटरफेस तैयार करने की प्रेरणा मिली ताकि वे लोग अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से दुनिया के सामने रख सकें. उन्होंने अरुण के साथ मिलकर इसकी तैयारी शुरू की, जो एक टीचर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और असहाय लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे.

इसके बाद जन्म हुआ Elocutor का

विक्रम और अरुण की रात-दिन की मेहनत रंग लाई और फिर सामने आया वो सॉफ्टवेयर, जो असहाय लोगों की लिखने और बोलने की जरूरत को पूरा करने में सक्षम था. इसका नाम रखा गया Elocutor, जो प्रिडिक्शन मॉडल पर आधारित था यानी यह सॉफ्टवेयर पहले ही अनुमान लगाने का प्रयास करता है कि यूजर आगे क्या टाइप करने वाला है, तथा यह याद रखता है कि यूजर ने पहले क्या टाइप किया है. एलोक्यूटर ने प्रोफेसर हॉकिंग के केवल एक बटन की मदद से अपने विचार टाइप करके उन्हें बोल सकते थे.

यह भी पढ़ें- स्मृति ईरानी से लेकर अमर उपाध्याय तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 की स्टारकास्ट

यह तो महज एक शुरुआत थी

हॉकिंग के लिए यह बेहतरीन सॉफ्टवेयर तैयार करना विक्रम और अरुण की आखिरी उपलब्धि नहीं थी बल्कि यह एक शुरुआत थी. The Better India की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद  उन्होंने अपाहिज लोगों, खासतौर पर बोलने में अक्षम व्यक्तियों की मदद करने वाली टेक्नोलॉजी तैयार करने पर मेहनत शुरू कर दी, लेकिन उनकी इस मेहनत में किसी कंपनी को व्यवसायिक फायदा नहीं दिखाई दिया. इसके चलते साल 2009 में दोनों ने BAPSI (Bidirectional Access Promotion Society) की स्थापना की. यह संगठन उन लोगों के लिए काम करने वाला NGO है, जो अपनी अपंगता के कारण इंफॉर्मेशन तक पहुंच नहीं बना पाते हैं.

अब तक कर चुके हैं ये आविष्कार

PocketSMS: यह SMS ऐप गूंगे और अंधे लोगों के लिए है, जिसमें टेक्स्ट को पढ़ने के लिए Morse code वाइब्रेशन का उपयोग होता है.
Narangi: यह गूंगे और अंधे बच्चों के लिए बनाई खास स्लेट है, जो लिखने या चित्र बनाने की कोशिश करने पर वह वाइब्रेट करती है.
SKID: यह Autism, dyslexia और cerebral palsy जैसी cognitive disabilities से पीड़ित बच्चों के लिए तैयार वेब-बेस्ड सॉफ्टवेयर है.

बच्चों को दे रहे खास तरह की एजुकेशन

IIT Delhi के एल्युमनी अरुण मेहता दिल्ली में दृष्टिबाधित (visually-impaired) छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं. 64 साल के मेहता का मानना है कि यह स्किल भविष्य में अंधों के लिए ऑडियो-विजुअल कंटेंट तैयार करने में इन बच्चों की मदद करेगा. मेहता का मानना है कि इस दिशा में और भी काम करने की जरूरत है और वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Guru Nanak Jayanti 2024: 'सतगुरु सबके काज सवारें..., गुरु पर्व पर यहां से भेजें गुरुनानक जयंती की लख-लख बधाइयां
'सतगुरु सबके काज सवारें..., गुरु पर्व पर यहां से भेजें गुरुनानक जयंती की लख-लख बधाइयां
Home Loan EMI पर आया RBI गवर्नर का बड़ा बयान, जानें कब कम होंगी ब्याज दरें
Home Loan EMI पर आया RBI गवर्नर का बड़ा बयान, जानें कब कम होंगी ब्याज दरें
मूली में छिपा है सेहत का खजाना, सर्दियों में कई बीमारियों को रखता है दूर
मूली में छिपा है सेहत का खजाना, सर्दियों में कई बीमारियों को रखता है दूर
Rashifal 15 November 2024: आज इन राशियों पर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक वालों का भाग्यफल
आज इन राशियों पर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक वालों का भाग्यफल
Delhi School Closed: दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, सरकार ने बंद किए राजधानी के सारे प्राइमरी स्कूल
दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, बंद किए गए सारे प्राइमरी स्कूल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे
Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे
Salman Khan Brain Disease: दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें
दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें
Apple CEO: कौन हैं John Ternus, जो टिम कुक की जगह बन सकते हैं एप्पल के नए सीईओ
Apple CEO: कौन हैं John Ternus, जो टिम कुक की जगह बन सकते हैं एप्पल के नए सीईओ
Pakistani Richest Hindu Woman: पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला कौन है? दुश्मन देश में मुस्लिम नाम से हैं फेमस
पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला कौन है? दुश्मन देश में मुस्लिम नाम से हैं फेमस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE