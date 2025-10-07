दुनिया को जिसने समझाया था Black Hole का अंधकार, भारत ने यूं लौटाई थी उनकी आवाज

स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी में आवाज की 'रोशनी' भरने का श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों को जाता है. आज हम आपको उन दो भारतीय इंजीनियरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने स्टीफन हॉकिंग की आवाज वापस लौटाने में मदद की थी...

कोई ऐसा शख्स, जो दुर्लभ किस्म की बीमारी से पीड़ित हो. जिसका जन्म एक महान वैज्ञानिक के निधन वाले दिन हुआ हो. जो चलने में अपंग हो, लेकिन दुनिया को पृथ्वी नहीं बल्कि खगोलीय घटनाओं के रहस्य बता रहा हो. जिससे पूरी दुनिया मिलना चाहती हो. ऐसे शख्स के लिए यदि कुछ काम करने का मौका मिले तो आप खुद को भाग्यशाली समझेंगे. ऐसा ही 'भाग्यशाली' बनने का मौका भारतीय वैज्ञानिकों को तब मिला था, जब इस अनूठे शख्स की समस्या का हल तलाशने में हर कोई फेल होता दिखाई दे रहा था.

हम बात कर रहे हैं दुनिया को आकाशगंगाओं को निगल लेने वाले ब्लैक होल के अंधकार के रहस्य समझाने वाले स्टीफन हॉकिंग की, जो महज 21 साल की उम्र में दुर्लभ किस्म की बीमारी ALS से पीड़ित होकर हमेशा के लिए व्हील चेयर पर कैद होकर रह गए थे. ऐसे महान शख्स की जिंदगी में आवाज की 'रोशनी' भरने का श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों को जाता है. हम आपको उन दो भारतीय इंजीनियरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने स्टीफन हॉकिंग की आवाज वापस लौटाने में मदद की थी यानी उनके प्रयास से ही स्टीफन हॉकिंग दोबारा दुनिया के साथ बातचीत करने में सक्षम हो सके थे. ये भारतीय इंजीनियर थे अरुण मेहता (Arun Mehta) और विक्रम कृष्णा (Vickram Crishna), जिनके इस बेहतरीन प्रयास की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

पहले जान लीजिए स्टीफन हॉकिंग से जुड़ी खास बातें

इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में 8 जनवरी, 1942 को यानी महान खगोल विज्ञानी गैलीलियो की 300वीं बरसी के दिन स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था. अल्बर्ट आइंसटीन (Albert Einstein) के बाद विज्ञान की दुनिया में उन्हें सबसे बड़े सेलीब्रेटी की हैसियत मिली, जिनसे हर कोई मिलना चाहता था. ALS (Motor Neuron Disease) जैसी गंभीर बीमारी से जूझने के चलते जीवनभर कंप्यूटराइज्ड व्हील चेयर पर रहने के बावजूद उन्हें विज्ञान की दुनिया के सबसे प्रेरक व्यक्तियों में एक माना जाता है. सैद्धांतिक भौतिकशास्त्री, ब्रह्मांड विज्ञानी के तौर पर हॉकिंग ने ब्लैक होल सिद्धांत (Black Hole Theory) और बिग बैंग थ्योरी 9Big Bang Theory) से जुड़ी कई अहम रिसर्च पेश की, जिससे इन्हें समझने में अहम मदद मिली. उनकी किताब 'A Brief History of Time' को सबसे पॉपुलर साइंस बुक्स में गिना जाता है. हॉकिंग का जन्म यदि गैलीलियो की बरसी के दिन हुआ था, तो उनका निधन का दिन भी बेहद खास था. उनका निधन 76 साल की उम्र में कैंब्रिज में 14 मार्च, 2018 को हुआ था, जो अल्बर्ट आइंसटीन का 139वां जन्म दिवस था.

1985 में चली गई थी आवाज, 2001 में भारत आकर मिली वापस

हॉकिंग ने 1985 में tracheotomy के चलते अपनी आवाज हमेशा के लिए खो दी थी. जनवरी, 2001 में वे पहली बार भारत आए थे. मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) में फिजिक्स सेमिनार में हॉकिंग ने अल्बर्ट आइंस्टीन मेमोरियल लेक्चर दिया था. इसके बाद उन्होंने मुंबई में ही अपना 59वां जन्मदिन मनाया. अपने 16 दिन के भारतीय दौरे में उन्होंने मुंबई के चप्पे-चप्पे को छाना. इसी दौरान दो भारतीय युवा इंजीनियरों अरुण मेहता और विक्रम कृष्णा ने उनकी आवाज वापस लौटाने की चुनौती को स्वीकार किया.

हॉकिंग से मिलने के बाद बेहद प्रभावित हुए थे विक्रम

विक्रम कृष्णा ने 'द स्क्रॉल' को दिए इंटरव्यू में हॉकिंग से पहली मुलाकात के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था कि हॉकिंग बेहद विनम्र होने के साथ ही खुशमिजाज भी थे, जो बेहद गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद चुटकुले सुनाकर सबको हंसाते रहते थे. उनसे मिलने के बाद कृष्णा को हॉकिंग जैसी समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बेहतर टेक-ह्यूमन इंटरफेस तैयार करने की प्रेरणा मिली ताकि वे लोग अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से दुनिया के सामने रख सकें. उन्होंने अरुण के साथ मिलकर इसकी तैयारी शुरू की, जो एक टीचर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और असहाय लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे.

इसके बाद जन्म हुआ Elocutor का

विक्रम और अरुण की रात-दिन की मेहनत रंग लाई और फिर सामने आया वो सॉफ्टवेयर, जो असहाय लोगों की लिखने और बोलने की जरूरत को पूरा करने में सक्षम था. इसका नाम रखा गया Elocutor, जो प्रिडिक्शन मॉडल पर आधारित था यानी यह सॉफ्टवेयर पहले ही अनुमान लगाने का प्रयास करता है कि यूजर आगे क्या टाइप करने वाला है, तथा यह याद रखता है कि यूजर ने पहले क्या टाइप किया है. एलोक्यूटर ने प्रोफेसर हॉकिंग के केवल एक बटन की मदद से अपने विचार टाइप करके उन्हें बोल सकते थे.

यह तो महज एक शुरुआत थी

हॉकिंग के लिए यह बेहतरीन सॉफ्टवेयर तैयार करना विक्रम और अरुण की आखिरी उपलब्धि नहीं थी बल्कि यह एक शुरुआत थी. The Better India की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद उन्होंने अपाहिज लोगों, खासतौर पर बोलने में अक्षम व्यक्तियों की मदद करने वाली टेक्नोलॉजी तैयार करने पर मेहनत शुरू कर दी, लेकिन उनकी इस मेहनत में किसी कंपनी को व्यवसायिक फायदा नहीं दिखाई दिया. इसके चलते साल 2009 में दोनों ने BAPSI (Bidirectional Access Promotion Society) की स्थापना की. यह संगठन उन लोगों के लिए काम करने वाला NGO है, जो अपनी अपंगता के कारण इंफॉर्मेशन तक पहुंच नहीं बना पाते हैं.

अब तक कर चुके हैं ये आविष्कार

PocketSMS: यह SMS ऐप गूंगे और अंधे लोगों के लिए है, जिसमें टेक्स्ट को पढ़ने के लिए Morse code वाइब्रेशन का उपयोग होता है.

Narangi: यह गूंगे और अंधे बच्चों के लिए बनाई खास स्लेट है, जो लिखने या चित्र बनाने की कोशिश करने पर वह वाइब्रेट करती है.

SKID: यह Autism, dyslexia और cerebral palsy जैसी cognitive disabilities से पीड़ित बच्चों के लिए तैयार वेब-बेस्ड सॉफ्टवेयर है.

बच्चों को दे रहे खास तरह की एजुकेशन

IIT Delhi के एल्युमनी अरुण मेहता दिल्ली में दृष्टिबाधित (visually-impaired) छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं. 64 साल के मेहता का मानना है कि यह स्किल भविष्य में अंधों के लिए ऑडियो-विजुअल कंटेंट तैयार करने में इन बच्चों की मदद करेगा. मेहता का मानना है कि इस दिशा में और भी काम करने की जरूरत है और वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं.

