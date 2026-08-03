5 अगस्त को 8,750KM प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा से टकराएगा SpaceX का 'भटका हुआ' रॉकेट, क्यों उलझन में हैं वैज्ञानिक?

5 अगस्त 2026 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का एक पुराना ऊपरी चरण चंद्रमा से टकराने वाला है. जानें यह घटना क्यों बढ़ा रही है वैज्ञानिकों के लिए चिंता...

चंद्रमा से टकराएगा स्पेसएक्स के रॉकेट का एक हिस्सा

5 अगस्त को सुबह 12:05 बजे होगी यह घटना

15 जनवरी 2025 को फायरफ्लाई के ब्लू घोस्ट-1 लैंडर को चंद्रमा पर भेजा गया था

8,750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी टक्कर

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से जुड़ी एक दिलचस्प खगोलीय घटना सामने आ रही है. 5 अगस्त 2026 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का एक पुराना ऊपरी चरण चंद्रमा से टकराने वाला है. यह टक्कर 06:35 UTC पर होने का अनुमान है, जो भारतीय समयानुसार सुबह 12:05 बजे होगा. यह वस्तु करीब 12 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी है. इसका वजन लगभग 4,000 किलोग्राम है. इसे स्पेस कैटलॉग में 2025-010D नाम से दर्ज किया गया है.

कैसे चंद्रमा की ओर खिंचता चला गया रॉकेट का यह हिस्सा?

यह ऊपरी चरण उसी रॉकेट का हिस्सा है जिसने 15 जनवरी 2025 को फायरफ्लाई के ब्लू घोस्ट-1 लैंडर को चंद्रमा पर भेजा था. उस उड़ान में जापानी कंपनी आईस्पेस का हाकुटो-आर मिशन 2 (रेजिलियंस) भी सवार था. अपना काम पूरा करने के बाद यह रॉकेट चरण न तो धरती पर लौटने लायक बचा और न ही गहरे अंतरिक्ष में जाने लायक ही बचा. यह पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की कक्षाओं के बीच फंसा रहा और डेढ़ साल तक धरती, चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ-साथ सूर्य के रेडिएशन प्रेसर के असर में धीरे-धीरे चंद्रमा की ओर खिंचता चला गया. आखिरकार यह अब चंद्रमा से टकराने की स्थिति में पहुंच गया है.

इस टक्कर का पता सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर बिल ग्रे ने लगाया. सितंबर 2025 में उनके सॉफ्टवेयर ने इसकी कक्षा का विश्लेषण करते हुए 5 अगस्त 2026 को चंद्रमा से टक्कर की भविष्यवाणी की. टक्कर के समय यह वस्तु करीब 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी लगभग 8,750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा से टकराएगी. यह ध्वनि की गति से करीब सात गुना तेज होगी.

चंद्रमा के किस हिस्से में होगी टक्कर?

यह टक्कर चंद्रमा के धरती की ओर दिखने वाले हिस्से पर आइंस्टीन और बेल क्रेटर के पास चंद्रमा के पश्चिमी हिस्से के किनारे पर होने की आशंका है. रॉकेट का यह हिस्सा किसी ठोस चट्टान की तरह नहीं बल्कि खोखली धातु की संरचना है इसलिए वैज्ञानिकों के पास ऐसी मानव निर्मित वस्तुओं के टकराने का डेटा बहुत कम है. एस्टेरॉयड या कॉमेट जैसे नेचुरल खगोलीय पिंडों की तुलना में इसका मलबा अलग हो सकता है.

इस टक्कर से चंद्रमा पर क्या होगा असर?

अनुमान है कि इस टक्कर से करीब 20 से 30 मीटर चौड़ा और लगभग 5 मीटर गहरा गड्ढा बन सकता है. ऑस्टिन की टेक्सास यूनिवर्सिटी के रिसर्च असिस्टेंट और उनकी टीम ने खास फिजिक्स सिमुकेशन के जरिए इस टक्कर से बनने वाले धूल के गुबार की स्टडी की. उनके अनुमान के मुताबिक, इस टक्कर के सेंटर में उठने वाला गुबार करीब 75 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है. वहीं, उसके इर्द-गिर्द धूल का पर्दा 15 से 20 किलोमीटर ऊंचा और चारों तरफ करीब 183 किलोमीटर तक फैल सकता है.

नासा का लूनर रिकॉनसेंस ऑर्बिटर भी इस घटना पर नजर बनाए हुए है. गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के वैज्ञानिक ब्रेंट गैरी के मुताबिक, एलआरओ टक्कर के अनुमान वाली जगह के ऊपर, इस घटना के करीब सात दिन पहले और सात दिन बाद गुजरेगा. इससे टक्कर के बाद वैज्ञानिकों को सही जगह पहचानने और इससे जुड़ी अहम जानकारियां सामने लाने में मदद मिलेगी.

