दो तारों के 'Dance of Death' के पीछे छिपा था सुपरनोवा का रहस्य, वैज्ञानिकों ने ढूंढ़ निकाला अंतरिक्ष के सबसे चमकीले विस्फोट का जवाब

अगर आपको लगता है कि हमारे ब्रह्मांड में सारे तारे सूर्य जैसे अकेले हैं तो आप गलत है. दरअसल अंतरिक्ष में बाइनरी स्टार्स भी मौजूद हैं जो इंटरैक्टिंग सुपरनोवा की वजह बनते हैं, जानें स्पेस में सबसे चमकीले सुपरनोवा से जुड़े बड़े रहस्य का सच...

तारों की भी होती है मौत

अकेले नहीं मरते विशाल तारे

इंटरैक्टिंग सुपरनोवा देता है अंतरिक्ष की सबसे चमकीली विस्फोट को जन्म

सुपरनोवा विस्फोट के बाद बच जाता है न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल

ब्रह्मांड हमें एक बड़ा सबक देता है कि हर चीज का एक दिन अंत जरूर होता है और तारे भी इससे अछूते नहीं हैं. भले ही उनका जीवन अरबों साल चलता हो लेकिन आखिरकार तारे भी मरते हैं. अब साइंटिस्ट ने एक नई स्टडी में एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाया है जो लंबे समय से एस्ट्रोनॉट्स को उलझाए हुए था. जाने-माने साइंस जर्नल The Astrophysical Journal Letters में छपी एक स्टडी के मुताबिक, कई विशाल तारे अकेले नहीं मरते, बल्कि अपने साथी तारे के साथ होने वाली परस्पर क्रियाओं की वजह से उनका अंत बेहद विस्फोटक होता है. यह प्रक्रिया इंटरैक्टिंग सुपरनोवा जैसी चमकीली विस्फोट को जन्म देती है.

क्या होता है सुपरनोवा और तारों के विस्फोट के बाद क्या बचता है?

सूर्य से कई गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के आखिरी समय में पहुंचने पर अपने केंद्र में मौजूद परमाणु ईंधन को लगभग खत्म कर देते हैं. इसके बाद उनका कोर गुरुत्वाकर्षण की वजह से तेजी से ढह जाता है. इस प्रोसेस में काफी एनर्जी निकलती है जो तारों के बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देती है. इस विस्फोट को ही सुपरनोवा कहा जाता है. सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष के रूप में न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बच सकता है.

सुपरनोवा से कैसे अलग होता है इंटरैक्टिंग सुपरनोवा?

लेकिन अगर हम बात इंटरैक्टिंग सुपरनोवा की करें तो यह सामान्य सुपरनोवा से काफी अलग होता है. इंटरैक्टिंग सुपरनोवा में विस्फोट से निकलने वाली शक्तिशाली शॉक वेव आसपास पहले से मौजूद गैस और धूल के घने आवरण से टकराती है. इस टक्कर से भारी मात्रा में एनर्जी प्रकाश में बदल जाती है. इस प्रकाश की वजह से ही इस केस में हुआ विस्फोट सामान्य सुपरनोवा की तुलना में कहीं ज्यादा चमकीला दिखाई देता है. लंबे समय से वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि गैस और धूल का यह घना आवरण आखिर आता कहां से है और अब उन्हें इसका जवाब मिल गया है.

दरअसल, हमारी नजर में सूर्य एक अकेला तारा है इसलिए अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरे तारे में अकेले होते होंगे. लेकिन असलियत इससे बिलकुल अलग है. ब्रह्मांड में बड़ी संख्या में तारे बाइनरी सिस्टम का हिस्सा होते है जिसमें दो तारे गुरुत्वाकर्षण के कारण एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं. नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि कई मामलों में साथी तारा ही इंटरैक्टिंग सुपरनोवा बनने की सबसे बड़ी वजह बनता है.

ASIAA के साइंटिस्ट ने बाइनरी स्टार्स के बारे में क्या खोजा?

एकेडेमिया सिनिका इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (ASIAA) के साइंटिस्ट के-जंग चेन के मुताबिक, कई तारे अकेले नहीं मरते. उनके जीवन का आखिरी चरण उनके साथी तारे के साथ लंबे समय तक चली परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है. अपने जीवन के आखिर दौर में विशाल तारे रेड जाइंट स्टेप में पहुंचते हैं. इस समय उनका आकार इतना बढ़ जाता है कि उनकी त्रिज्या पहले की तुलना में सैकड़ों से लेकर हजारों गुना तक हो सकती है. अगर ऐसा तारा किसी बाइनरी सिस्टम का हिस्सा हो तो उसका बाहरी पदार्थ अपने साथी तारे की ओर बहने लगता है. इस प्रोसेस को Roche Lobe Overflow कहा जाता है.

हालांकि, साथी तारा इस पदार्थ का पूरा हिस्सा अपने अंदर नहीं समेट पाता. इसका एक बड़ा भाग दोनों तारों के चारों ओर गैस और धूल का घना आवरण बनाकर फैल जाता है. बाद में जब विशाल तारा सुपरनोवा विस्फोट करता है, तो उससे निकलने वाली शॉक वेव हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस आवरण से टकराती है. इस टक्कर में काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी में बदल जाती है और सुपरनोवा सामान्य से ज्यादा चमकीला दिखाई देता है. यही इंटरैक्टिंग सुपरनोवा होता है.

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