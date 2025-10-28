साइंटिस्ट्स ने खोज निकाला 'सुपरवुड', स्टील से भी मजबूत है यह पेड़, घर बनाने के लिए सबसे बेहतर

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 'सुपरवुड' नामक एक विशेष लकड़ी विकसित की है, जो स्टील से 10 गुना अधिक मजबूत है. जानें क्या है इस लकड़ी की खासियत...

निर्माण उद्योग में क्रांति ला सकने वाले एक नए आविष्कार पर गरमागरम बहस चल रही है. अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 'सुपरवुड' नामक एक विशेष लकड़ी विकसित की है, जो स्टील से 10 गुना ज़्यादा मज़बूत है. इसमें निर्माण कार्य के तरीके को बदलने की क्षमता है. यह 'सुपरवुड' हल्की और पर्यावरण के अनुकूल है. प्रोफेसर लियांगबिंग हू के दशकों के शोध के परिणामस्वरूप अब यह व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध है.

'सुपरवुड' क्या है?

'सुपरवुड' वह लकड़ी है जिसे पारंपरिक लकड़ी की तुलना में ज़्यादा मज़बूत और टिकाऊ बनाने के लिए विशेष रूप से उपचारित किया गया है. वैज्ञानिक लियांगबिंग हू और उनकी टीम ने रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए लकड़ी के प्राकृतिक सेल्यूलोज़ को मजबूत बनाया है. रस को एक विशिष्ट रासायनिक घोल में उबाला जाता है और फिर गर्म दबाव में डाला जाता है जिससे लकड़ी की सेल्यूलोज संरचना कठोर हो जाती है और उसका घनत्व बढ़ जाता है.



इस प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है. नेचर जर्नल में प्रकाशित 2017 के एक अध्ययन से पता चला है कि इसका शक्ति-भार अनुपात अधिकांश धातुओं की तुलना में अधिक है.

सुपर वुड ने कॉमर्शियल मार्केट में यूं किया एंटर

इन्वेंटवुड नाम की एक कंपनी ने 'सुपरवुड' को एक व्यावसायिक उत्पाद के रूप में लॉन्च किया है. कंपनी के सीईओ एलेक्स लाउ के अनुसार, यह देखने में साधारण लकड़ी जैसी ही है, लेकिन इसकी गुणवत्ता अद्भुत है. इसके कम वजन के कारण इमारतें चार गुना हल्की हो सकती हैं, जिससे भूकंप प्रतिरोधकता बढ़ जाती है और नींव पर भार कम पड़ता है.



इससे घर निर्माण कार्य बहुत तेज़ और आसान हो जाएगा. शुरुआत में इसका इस्तेमाल डेकिंग और क्लैडिंग जैसे बाहरी कामों के लिए किया जाएगा. अगले साल इसे फ़र्नीचर, दीवार पैनल और फ़्लोरिंग के लिए इस्तेमाल करने की योजना है.

सुपरवुड का स्टील से मुकाबला

'सुपरवुड' वर्तमान में सामान्य लकड़ी की तुलना में अधिक महंगा है. हालांकि इसका मकसद स्टील का विकल्प बनना है. स्टील उत्पादन की तुलना में इसमें 90% कम कार्बन उत्सर्जन होता है. 'सुपरवुड' फफूंद और कीड़ों के प्रति प्रतिरोधी है और अग्निरोधी भी है. वास्तव में यह 19 विभिन्न वृक्ष प्रजातियों और यहां तक कि बांस पर भी सफल रहा है.

भविष्य के निर्माण की दिशा में एक नया कदम

सिडनी स्थित न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में वास्तुकला के प्रोफ़ेसर फिलिप ओल्डफ़ील्ड के अनुसार, लकड़ी जैसी निर्माण सामग्री पर्यावरण के लिए अच्छी होती है. लकड़ी कार्बन जमा करती है. 'सुपरवुड' जैसे नवोन्मेषी उत्पाद भवन निर्माण उद्योग में लकड़ी के उपयोग को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि इस नई तकनीक को अपनाने के लिए उद्योग को और अधिक शिक्षा और नियामक सुधारों की आवश्यकता है. कुल मिलाकर 'सुपरवुड' भवन निर्माण के भविष्य में आशावादी बदलाव ला सकता है. 'सुपरवुड' एक क्रांतिकारी नवाचार है जो निर्माण क्षेत्र को एक नई दिशा देगा.



स्टील की तुलना में ज़्यादा मज़बूत, हल्का और पर्यावरण के अनुकूल, यह भविष्य की इमारतों को ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा किफ़ायती बना सकता है. यह सिर्फ़ लकड़ी ही नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण के सपनों की एक नई नींव है.

