धीरे-धीरे 'ठंडी कब्र' बनता जा रहा है प्लूटो, सूर्य से बढ़ती दूरी का वैज्ञानिकों ने बताया खौफनाक अंजाम

प्लूटो लगातार सौरमंडल के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ रहा है. इससे सूर्य से लगातार इसकी दूरी बढ़ रही है. अब वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि एक समय ऐसा आएगा जब इसका वायुमंडल फ्रीज होने के कगार पर पहुंच जाएगा, जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

लगातार बदल रहा प्लूटो का वायुमंडल

प्लूटो के वायुमंडलीय दबाव में आ रही कमी

स्टारलाइट से प्लूटो के वायुमंडल का पता लगा रहे साइंटिस्ट

सूर्य से दूर होते-होते लगातार बढ़ रहा धुंध

प्लूटो हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह है. इसे कभी हमारे सोलर सिस्टम का नौवां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसका बदलता स्वरूप वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है. प्लूटो सूर्य से लगातार दूर जा रहा है. साल 2114 में यह वापस सूर्य की ओर लौटेगा लेकिन तब तक इसकी अंडाकार कक्षा इसे हमारे सौरमंडल के ठंडे और अंधेरे हिस्से में ले जा रही है. साल 1930 में अपनी खोज के बाद से यह पहली बार है, जब प्लूटो सौरमंडल के बाहरी हिस्से की ओर जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि इस सफर में यह बौना ग्रह धीरे-धीरे जमने की ओर बढ़ रहा है.

2017 से अब तक कैसे बदलता रहा प्लूटो का वायुमंडल?

प्लूटो के वायुमंडल में आ रहे इस बदलाव को प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट की सीनियर साइंटिस्ट अमांडा सिकाफूस और उनकी टीम ने खोजा है. जानी-मानी साइंस मैग्जीन प्लेनेटरी साइंस जर्नल में छपे रिसर्च में सीकाफूस और उनकी टीम ने बताया कि आखिर प्लूटो के वायुमंडल में 2017 से लेकर 2023 के दौरान कितना बदलाव आया. उन्होंने पाया कि साल 2015 में न्यू होराइजन के प्लूटो से गुजरने और साल 2021 के मध्य तक प्लूटो का वायुमंडलीय दबाव स्थिर था. साल 2021 से जुलाई 2023 तक वायुमंडल के दबाव में 16 फीसदी की कमी आई. इस मॉडल ने प्लूटो की उस धुंधली वायुमंडल की पुष्टि की जिसे न्यू होराइजन की उड़ान के दौरान देखा गया था.

प्लूटो के वायुमंडल को देखने के लिए फिलहाल कोई स्पेसक्राफ्ट इसके पास नहीं भेजा जा सकता. वहीं, अगर पृथ्वी से देखा जाए तो यह एक छोटे धब्बे से ज्यादा कुछ और नहीं दिखता. लेकिन, वैज्ञानिक अब ऑकल्टेशन की मदद से इसके वायुमंडल की जानकारी जुटाने में कामयाब हो जाए हैं. प्लूटो, पृथ्वी और तारे आकाश में धीरे-धीरे घूम रहे हैं जिससे उनकी स्थिति में बदलाव आता है. ऑकल्टेशन वह प्रक्रिया होती है, जब कोई खगोलीय पिंड हमारे सामने से गुजरते हुए किसी दूसरे खगोलीय पिंड को पूरी तरह से ढक लेता है. प्लूटो भी दूसरी खगोलीय पिंडो की तरह इस प्रक्रिया से गुजरता है.

स्टारलाइट से कैसे चल रहा प्लूटो के वायुमंडल का पता?

ऑकल्टेशन के दौरान जब कोई तारा प्लूटो के पीछे से गुजरता है तो तारे के प्रकाश में होने वाले बदलावों की स्टडी करके वैज्ञानिक प्लूटों के वायुमंडल का अनुमान लगा पाते हैं. लेकिन इस तरह से डेटा लेना इतना भी आसान नहीं होता. जब कोई तारा प्लूटों के पीछे से गुजरता है तो प्लूटो की छाया पृथ्वी पर पड़ती है. ये छाया महासागरों और निर्जन भूमियों पर पड़ती है, जिसे स्टडी करना मुश्किल होता है. वैज्ञानिक शैडो मैप के जरिए इसका अध्ययन करते हैं.

साल 2017 से अब तक सिकाफूस और उनकी टीम 10 अलग-अलग ऑकल्टेशन को देख पाई. इनमें से 4 की धरती के अलग-अलग हिस्सों से स्टडी की जा सकी है. जब इस ऑकल्टेशन के साक्षी बनने वाले करीब थे तो वे एक-दूसरे से रिजल्ट की पुष्टि कर पाए और जब वे दूर-दूर थे, तो वे प्लूटो के वायुमंडल के अलग-अलग हिस्सों को देख पाए. सीकाफूस ने बताया बड़ी ऑब्जर्वेटरी में ऑकल्टेशन की स्टडी करना ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि यह उपकरण और इसके डेटा ज्यादा सटीक साबित हुए हैं. यहां से मिले डेटा को लोकल ऑब्जर्वर की मदद से और भी सटीक बनाया जाता है.

सूर्य से दूर होते-होते और धुंधला हो रहा प्लूटो

प्लूटो धुंधला है और सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ यह और धुंधला होता जा रहा है. इस रिसर्च में तारों के चमकीलेपन ने सबसे खास भूमिका निभाई है. टेलीस्कोप से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि ऑकल्टेशन के पहले और बाद में तारों का प्रकाश कैसे कम होता है और फिर वापस आ जाता है. ऑकल्टेशन के दौरान यह प्रकाश धीरे-धीरे फीका पड़ जाता है क्योंकि प्लूटो का वायुमंडल स्टारलाइट को मोड़ देता है और फिर जब तारे का प्रकाश बर्फीले प्लूटो से गुजरता है तो एकदम गायब हो जाता है.

सिकाफूस बताती हैं- 'मैं हैरान हूं कि कैसे स्टारलाइट को देखने की सिंपल टेक्निक प्लूटो के पतले वायुमंडल को देखने में कारगर साबित होती है, जो सूर्य से 30 गुना दूर और हमारी चंद्रमा के आकार का महज दो-तिहाई हिस्सा है. लगातार लंबे वक्त तक कई ऑकल्टेशन की स्टडी करके सिकाफूस और उनकी टीम प्लूटो के वायुमंडल के बदल रहे दवाब का पता लगा पाई है.

प्लूटो का वायुमंडल नाइट्रोजन और दूसरे कार्बन आधारित कंपाउंड जैसे मीथेन और कार्बन मोनो-ऑक्साइड से बना हुआ है. ये सब मिलकर धुंध बना सकते हैं. जैसे-जैसे वायुमंडल का दबाव कम होता है, धुंध छटने लगती है और कम ऊंचाई पर जाकर जमा हो जाती है. अभी तक प्लूटो के ठंडे और धुंधले वायुमंडल का असल विज्ञान तो नहीं समझा जा सकता है लेकिन इस स्टडी से प्लूटो की सतह पर जमी बर्फ के बारे में जानकारी जरूर मिलती है.

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