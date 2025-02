मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया सुर के तट पर दुर्लभ ओरफिश (Oarfish) देखी गई, जिसे 'डूम्सडे फिश' कहा जाता है. यह मछली अपने रहस्यमयी स्वभाव और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत के रूप में पहचानी जाती है. आम बोलचाल की भाषा में इसे प्रलय की मछली भी बोलते है. हालांकि वैज्ञानिक इस धारणा को खारिज करते हैं, लेकिन सदियों पुरानी लोककथाओं में इसका नाम तबाही के संदेशवाहक के रूप में दर्ज है.

समुद्र की गहराइयों से सतह तक ओअरफिश समुद्र के 200-1000 मीटर की गहराई में पाई जाने वाली प्रजाति है. इसकी लंबाई 10 फीट से लेकर 36 फीट तक हो सकती है. अमेरिकी नागरिक रॉबर्ट हेस ने बाजा कैलिफोर्निया के तट पर इस दुर्लभ मछली को देखा और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया. हेस ने बताया कि उन्होंने इससे पहले कभी ओअरफिश नहीं देखी थी. घायल हालत में यह मछली पानी में वापस जाने के लिए संघर्ष कर रही थी.

कयामत की दूत या महज संयोग?

