जहरीले कोबरा और वाइपर को चट कर जाता है ये बिना जहर वाला सांप, वैज्ञानिकों ने अब जीनोम सीक्वेंसिंग से खोला सुपरपावर का राज

रैटस्नेक दुनिया का वो सांप है जो खुद जहरीला न होकर भी भयंकर विषैले सांपों जैसे कोबरा, करैत और वाइपर को अपना भोजन बना लेता है. अब वैज्ञानिकों ने इस सांप के जीनोम की सिक्वेंसिंग करके बड़े राज पर से पर्दा खोला है...

कोबरा जैसे जहरीले सांपों को भोजन बनाता है रैटस्नेक

वैज्ञानिकों ने इस सांप के क्रोमोसोम लेवल का रिफ्रेंस जीनोम किया तैयार

जीनोम का आधे से ज्यादा हिस्सा डीएनए सिक्वेंस से बना है

भविष्य में सर्पदंश का मिल सकता है नया इलाज

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा सांप भी है, जो कोबरा, करैत और वाइपर जैसे जहरीले सांपों का शिकार करता है और उन्हें खा जाता है. खास बात यह है कि खुद जहरीला न होने के बावजूद यह सांप दूसरे विषैले सांपों के जहर के असर से बचने में उस्ताद है. अब वैज्ञानिकों ने इसके सुपरपावर को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है.

वो सांप जो कोबरा-करैत का करता है शिकार

जहरीले सांपों को चट कर जाने वाला ये सांप किंग रैटस्नेक है, जिसका वैज्ञानिक नाम Elaphe carinata है. यह पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और इसे चाइनीज किंग रैटस्नैक के नाम से भी जाना जाता है. यह खुद तो बिना जहर वाला सांप है लेकिन कई जहरीले सांप इसका भोजन होते हैं. वैज्ञानिक इसकी अनोखी क्षमता के बारे में तो जानते थे लेकिन इसके पीछे की बायोलॉजिकल वजह क्या है, इससे अनजान थे.



Elaphe carinata का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन-

फाइलम: कोर्डेटा

क्लास: रिप्टिलिया

ऑर्डर: स्क्वामाटा

सब-ऑर्डर: सरपेंट्स

फैमिली: कोलुब्रिडे

जीनस: एलाफे

स्पेसीज: ई. कैरिनाटा

जीनोम सिक्वेंसिंग से वैज्ञानिकों ने क्या लगाया पता?

अब रिसर्चर्स ने किंग रैटस्नेक का हाई क्वॉलिटी वाला क्रोमोसोम लेवल का रिफ्रेंस जीनोम तैयार किया है. जीनोम किसी भी जीव के डीएनए में मौजूद उनके पूरे जेनेटिक इन्फॉर्मेंशन का संग्रह होता है. इससे उस जीव के बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को समझा जा सकता है. इस जीनोम की मदद से वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश की है कि किंग रैटस्नेक में कौन से जीन और जेनेटिक चेंज उसे विषैले सांपों का शिकार करने में मदद करते हैं. यह स्टडी जाने-माने साइंस जर्नल साइंटिफिक डेटा में छपा है.

इस स्टडी में तैयार किए गए जीनोम में लगभग 1.62 अरब डीएनए बेस पेयर शामिल हैं. इसका 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा 18 स्यूडोक्रोमोसोम में व्यवस्थित किया गया है. रिसर्चर्स ने लगभग 19,750 प्रोटीन-कोडिंग जीन की पहचान की और इनमें से 99 प्रतिशत से ज्यादा जीनों को उनके संभावित कामों से जोड़ा. इस तरह वैज्ञानिकों को किंग रैटस्नेक के जेनेटिक स्ट्रक्चर का सटीक रिफ्रेंस मिला.

इस रिसर्च से सर्पदंश का मिलेगा नया इलाज?

इस स्टडी में एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि किंग रैटस्नेक के जीनोम का आधे से ज्यादा हिस्सा दोहराए जाने वाले डीएनए सिक्वेंस से बना है. इनमें लंबे एम्बेडेड न्यूक्लियर एलिमेंट यानी LINEs प्रमुख रूप से पाए गए. इस तरह के दोहराव वाले डीएनए सिक्वेंस सिर्फ बेकार जेनेटिक मेटेरियल नहीं होते. ये जीनोम के स्ट्रक्चर और समय के साथ होने वाले उसके विकास को समझने में वैज्ञानिकों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं.

किंग रैटस्नेक के जीनोम की यह मैपिंग वैज्ञानिकों को इस सांप की तुलना दूसरी सांप प्रजातियों के साथ करने में मदद करेगा. खासतौर पर वे यह देख सकेंगे कि विषैले सांपों का शिकार करने वाले किंग रैटस्नेक और दूसरे जहर रहित सांपों के जीनोम में क्या अंतर है. इस तुलना से भविष्य में उन जेनेटिक चेंज की पहचान की जा सकती है. जो जहर के प्रति प्रतिरोध या सहनशीलता से जुड़े हो सकते हैं. आने वाले समय में इसकी मदद से सांप के काटने का नया इलाज भी तैयार किया जा सकता है.