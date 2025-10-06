Nobel Prize 2025: कितने पढ़े-लिखे हैं वो 3 साइंटिस्ट जिन्हें इस साल मेडिसिन के लिए मिला नोबेल पुरस्कार?

आज हम आपको बताएंगे कि तीनों साइंटिस्ट मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची जिन्हें इस साल मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है, कितने पढ़े-लिखे हैं और अभी किस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं....

फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को उनके अभूतपूर्व खोज के लिए दिया गया है. उनका रिसर्च बताया कि शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही अंगों पर हमला करने से रोकने के लिए किस प्रकार नियंत्रण में रखा जा सकता है. आगे हम आपको बताएंगे कि तीनों साइंटिस्ट मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची कितने पढ़े-लिखे हैं और अभी किस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं.

कितने पढ़े लिखे हैं अमेरिकी साइंटिस्ट जिन्हें फिजियोलॉजी में मिला नोबल?

मैरी ई. ब्रुनको का जन्म साल 1961 में हुआ था और उन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल कर रखी है. वर्तमान में वह सिएटल में इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम कर रही हैं. मैरी ई. ब्रुनको के अलावा फ्रेड रामस्डेल भी अमेरिका से ही ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने साल 1987 में लॉस एंजिल्स की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई है. रामस्डेल वर्तमान में सैन फ्रांसिस्को स्थित सोनोमा बायोथेरेप्यूटिक्स में साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं.

कितने पढ़े लिखे हैं जापानी साइंटिस्ट जिन्हें फिजियोलॉजी में मिला नोबल?

मैरी ई. ब्रुनको और फ्रेड रामस्डेल के अलावा जापान के शिमोन साकागुची को मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. 1951 में जन्मे शिमोन साकागुची ने क्योटो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और फिलहाल ओसाका यूनिवर्सिटी के इम्यूनोलॉजी फ्रंटियर रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर हैं.

इन तीनों साइंटिस्ट को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर उनके अभूतपूर्व काम के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है. उनके रिसर्च से पता चला कि किस तरह से शरीर के इम्यून सेल्स का एक खास वर्ग जिसे रेगुलेटरी टी सेल्स कहा जाता है, इम्यून सिस्टम को अपने ही अंगों पर हमला करने से रोकता है. हर दिन हमारा इम्यून सिस्टम हमें हजारों हमलावर रोगाणुओं से बचाता है. लेकिन कई रोगाणु पहचान से बचने के लिए मानव कोशिकाओं की नकल करते हैं जिससे इम्यून सिस्टम के लिए बाहरी खतरों और शरीर के अपने सेल्स के बीच अंतर करना जरूरी हो जाता है.

