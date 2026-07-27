NASA का 'अटूट' टायर... न पंचर होगा, न हवा निकलेगी, जानें क्या है Nitinol Technology जो पहियों की दुनिया में लाएगी क्रांति

NASA की स्पेस टेक्निक के इस्तेमाल से बनी मार्केट में आई एक नई टायर आपको बार-बार पंचर होने की समस्या से निजात दिला सकती है. समझें इस टायर में क्या है खास और किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बना है यह पहिया

नासा का वो टायर जो कभी नहीं होगा पंचर

शेप मेमोरी अलॉय पर आधारित है यह टायर

निकेल-टाइटेनियम अलॉय का पहियों में होता है इस्तेमाल

द स्मार्ट टायर कंपनी ने METL नाम का एयरलेस टायर बनाया

अगर आप साइकिल के टायर के बार-बार पंचर होने से परेशान रहते हैं तो NASA की स्पेस टेक्निक के इस्तेमाल से बनी मार्केट में आई एक नई टायर आपको इस समस्या से निजात दे सकती है. लंबे समय से साइकिल और दूसरे वाहनों में हवा से भरे रबर टायर इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन इनमें पंचर होने और हवा बार-बार निकलने जैसी दिक्कतें आए दिन होती रहती हैं. अब वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ऐसा एयरलेस टायर बनाया है, जिनमें हवा की जरूरत ही नहीं पड़ती. यह टायर न तो पंचर होगी और न ही इसमें से अचानक हवा निकलेगी.

क्या है Nitinol Technology जिससे बना यह अनोखा टायर?

नासा का असली मकसद चंद्रमा और मंगल जैसे दूसरे ग्रहों की पथरीली जमीन में चलने वाले वाहनों के लिए बेहतर पहिए तैयार करना था. NASA के ग्लेन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने शेप मेमोरी अलॉय पर आधारित एक नए तरह का पहिया विकसित किया है. इसमें निटिनोल या निकेल-टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल किया गया है. यह पहिया दबाव पड़ने पर अपना आकार बदल लेता है और दबाव हटने पर अपने पहले के रूप में वापस लौट आता है. अपनी इस क्षमता की वजह से इसे काफी लचीला और मजबूत माना जाता है.

NASA के ग्लेन रिसर्च सेंटर का SMA बेस्ड पहिया

निटिनोल यानी निकेल-टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल

लचीला होने के साथ मजबूत भी है निटिनोल

दवाब में आकर फिर पहले जैसा हो जाता है यह पहिया

नॉर्मल टायर और नासा के टायर में क्या है अंतर?

जहां सामान्य पहियों में इसका आकार और शॉक एब्जॉर्प्शन हवा के दबाव पर निर्भर करता है, वहीं, एयरलेस टायर में हवा का इस्तेमाल नहीं होता. इस वजह से इसमें पंचर या अचानक हवा निकलने जैसी समस्या नहीं होती. हालांकि, इस टायर को भी नुकसान पहुंचता है. लगातार इस्तेमाल से इसकी बाहरी सतह घिस सकती है और लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद टायर के दूसरे हिस्सों को भी बदलने की जरूरत पड़ सकती है.

किस वजह से नासा ने इस अटूट टायर को विकसित करने का किया काम?

NASA की इस टेक्निक के पीछे मंगल ग्रह के रोवर्स की जरूरत सबसे बड़ी वजह रही. मंगल की सतह पर मौजूद चट्टानें और बेहद कठोर भूभाग नॉर्मल पहियों के लिए भारी पड़ते हैं. नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के एल्यूमीनियम पहियों पर मंगल की सतह पर मौजूद तेज और नुकीली चट्टानों के कारण समय के साथ काफी नुकसान हुआ था. ऐसे में वैज्ञानिकों को यह समझ आया कि भविष्य के रोवर मिशनों के लिए ऐसे पहियों की जरूरत है जो कठोर सतह पर दबाव सह सकें, झटकों को संभाल सकें और आसानी से नष्ट न हो.

इस दिक्कत से निपटने के लिए नासा के ग्लेन रिसर्च सेंटर के रिसर्चर्स ने शेप मेमोरी एलॉय पर आधारित पहिया तकनीक पर काम किया. नासा की इस टेक्निक पर द स्मार्ट टायर कंपनी ने METL नाम का एक एयरलेस टायर बनाया है. METL के पहिए का ढांचा निटिनोल से बनी एक लचीली धातु से बना होता है. इसके ऊपर एक ट्रेड लेयर होती है. यह सड़क के संपर्क, पकड़ और सवारी के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में मदद करती है.

क्या सिर्फ साइकिल के पहियों पर होगा इस टेक्निक का इस्तेमाल?

यह टेक्निक सिर्फ साइकिल तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि भारी ट्रकों, आर्मी व्हीकल और विमानों के लैंडिंग गियर में भी भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इन वाहनों के टायरों को भारी वजन, स्पीड, गर्मी और फ्रिक्शन के साथ-साथ दबाव का भी सामना करना पड़ता है. लेकिन, इन एयरलेस टायरों के इस्तेमाल से पहले टेस्टिंग और सुरक्षा मानकों को पूरा करना जरूरी होगा.

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