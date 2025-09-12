Add DNA as a Preferred Source
Science News: धरती से दूर मंगल पर बनेगा दूसरा घर! ऐसा क्या है, जिस पर वैज्ञानिक हो रहे हैं उत्साहित

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि मंगल ग्रह (Mars) के कभी जीवों का घर होने के स्पष्ट संकेत मिले हैं. जरूरत अब इन संकेतों को सबूतों के जरिये पुख्ता करने की है.

Latest News

कुलदीप पंवार

Updated : Sep 12, 2025, 01:08 PM IST

Science News: धरती से दूर मंगल पर बनेगा दूसरा घर! ऐसा क्या है, जिस पर वैज्ञानिक हो रहे हैं उत्साहित

Life on Mars

Science News: पृथ्वी से बाहर जिंदगी के अवशेष तलाशने की मानवीय जिद बहुत पुरानी है. 1950 के दशक में जब इंसान ने पृथ्वी की हदों को पार करके अंतरिक्ष का दामन चूमने का सपना देखना शुरू किया, तब से यही उम्मीद लगाई जाती रही है कि एक दिन धरती से दूर अपना 'दूसरा घर' बनाने का सपना जरूर पूरा होगा. कई बार इस उम्मीद की राह में लगा कि अब तलाश बस पूरी ही होने वाली है, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती रही है. इस बार मामला कुछ उलट है. वैज्ञानिक बेहद उत्साह में है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि मंगल ग्रह (Mars) के कभी जीवों का घर होने के स्पष्ट संकेत मिले हैं. जरूरत अब इन संकेतों को सबूतों के जरिये पुख्ता करने की है. लेकिन इस कवायद को पूरा होने में कितना समय लगेगा? इसे कहने की स्थिति में कोई नहीं है. फिर भी यह आशा ही अपनेआप में बड़ी मानी जा रही है कि धरती से बाहर कोई कोना ऐसा है, जहां जैविक संकेत मिले हैं. इससे इंसान के दूसरे ग्रह पर बसने की भविष्य की संभावनाओं को फिर से उड़ान मिलती दिखाई दे रही है.

नासा ने तलाशी है मंगल की चट्टानों में 'संभावना'

दरअसल मंगल ग्रह पर इस समय नासा का 'वैज्ञानिक' जीवन की संभावनाएं तलाश रहा है. यह वैज्ञानिक Perseverance Robotic Rover है. इसे एक ऐसे क्रेटर में उतारा गया है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां कभी पानी से भरी हुई झील होती थी और नदी बहती थी. इस सूखी हुई नदी की चट्टानों में वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर कभी जीवन होने के संकेत मिले हैं. हालांकि अभी तक वैज्ञानिक ये तो नहीं कह रहे हैं कि उन्हें मंगल ग्रह के जीवाणुओं के अवशेष मिले हैं, लेकिन पर्सिवियरेंस रोवर की तरफ से इकट्ठा किए गए सैंपलों को एनालिसिस करने पर इसकी पुष्टि हो सकती है.

किस तरह के सबूतों की बात कर रहा है नासा

दरअसल जीवाणुओं को आंखों से देखना तो नामुमकिन होता है, लेकिन वे चट्टानों पर कभी ना मिटने वाले धब्बे छोड़े हैं और ऐसे मिनरल्स बनाए हैं, जो वहां नहीं होते. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इनमें से कुछ मिनरल्स मंगल ग्रह की चट्टानों में भी मिलते हैं तो वहां कभी जीवन की मौजूदगी का इससे बढ़िया सबूत नहीं हो सकता है. नासा के पर्सिवियरेंस रोबोटिक रोवर ने मंगल ग्रह पर एक खास चट्टान में ऐसे खनिजों की खोज की है. यह नमूना उसे एक नदी के किनारे जमी हुई मिट्टी के एक उभार में मिला, जो कभी बहती थी. पर्सिवियरेंस की साइंस टीम के एक सदस्य और स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ जियोसाइंसेज जोएल हुरोविट्ज इससे बेहद उत्साहित हैं. उनका कहना है कि वे नासा के मार्श मिशन के साथ करीब दो दशक से काम कर रहे हैं और उन्हें मंगल की चट्टानों पर बायोसिग्नेचर्स होने का यह सबसे संभावित मामला होने यकीन है. डॉ. हुरोविट्ज और उनके साथियों ने अपनी इस खोज के बारे में साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुए एक पेपर में बताया है.

वैज्ञानिक नहीं हो पा रहे हैं अभी इस पर एकमत

मंगल ग्रह पर नासा के रोवर को मिले संकेतों से वैज्ञानिकों में उत्साह तो है, लेकिन अभी इस पर सभी एकमत नहीं हैं. एकतरफ नासा के कार्यवाहक प्रशासक सीन डफी ने कहा कि यह मंगल ग्रह पर जीवन का अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत हो सकता है. लेकिन नासा की ही साइंस डायरेक्ट्रेट की एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर निकोला फॉक्स का कहना है कि ये संकेत हैं, लेकिन निश्चित तौर पर फाइनल निष्कर्ष नहीं है. इसके लिए पर्सिवियरेंस रोवर द्वारा जमा किए गए सैंपलों को धरती पर लाकर उनकी जांच आधुनिक उपकरणों से करनी होगी. तब ज्यादा स्पष्ट और पुख्ता जानकारी मिल पाएगी. हालांकि डॉ. हुरोविट्ज इस बात को लेकर शर्त लगाने के लिए तैयार हैं कि सैंपलों को धरती पर लाने के बाद जांच करने पर उनमें जीवन के संकेत मिलेंगे. दरअसल एलियंस की खोज में लगे वैज्ञानिक अक्सर कार्ल सागन के इस कथन का हवाला देते हैं, 'असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण की आवश्यकता होती है.' अब तक, चेयावा फॉल्स चट्टान में मिले प्रमाण असाधारण नहीं, बल्कि दिलचस्प हैं.

क्या ट्रंप प्रशासन देगा नमूने धरती पर लाने की इजाजत?

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी नासा की खोज के नमूनों को धरती पर लाकर जांचने में दिखाई नहीं देती है. सीन डफी ने बुधवार को न्यूज कॉन्फ्रेंस में स्पष्टतौर पर इसका इशारा किया कि ट्रंप प्रशासन की नासा के लिए प्राथमिकताएं कुछ अलग हैं. नासा के रोबोटिक साइंस मिशनों के बजट में व्हाइट हाउस बड़ी कटौती करना चाहता है ताकि एजेंसी अंतरिक्ष में इंसानों को फिर से भेजने के अभियान पर ज्यादा फोकस कर सके. इसमें मानव को मंगल पर भेजने की योजना भी शामिल है. पिछले साल मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के लिए करीब 11 अरब डॉलर की लागत का प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन ने होल्ड कर दिया था. इसके बद नासा वैकल्पिक संभावनाओं पर विचार कर रही है. इस साल भी बजट में ट्रंप प्रशासन ने मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को पूरी तरह रद्द करने का प्रस्ताव रखा है. डफी का कहना है कि हम इन सैंपलों को ज्यादा तेजी से और कम खर्च में वापस लाने के रास्ते तलाश रहे हैं और हमें लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं.

क्या अमेरिका से पहले चीन पूरी कर लेगा ये तलाश?

ट्रंप प्रशासन के रुख को देखते हुए अमेरिका पर चीन के भारी पड़ने की संभावना बन रही है. वैज्ञानिक खोज में दुनिया भर से आगे रहने वाला अमेरिका इस मिशन में चीन से पिछड़ सकता है, क्योंकि चीन भी 2028 में मंगल ग्रह पर अपना रोबोटिक मिशन भेजने की प्लानिंग कर रहा है, जो तीन साल बाद मंगल ग्रह से चट्टानों और मिट्टी आदि के सैंपल लेकर धरती पर लौटेगा यानी साल 2031 में निश्चित तौर पर मंगल ग्रह पर कभी जीवन के मौजूद होने के रहस्य पर पर्दा उठ पाएगा.

