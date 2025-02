नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने एक ऐसे एस्टेरॉयड (Asteroid) को खोज निकाला है, जो 2032 में पृथ्वी से टकरा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो धरती पर भारी तबाही आ सकती है. हालांकि, वैज्ञानिक अभी यह पता करने में जुटे हैं कि यह धरती के नजदीक से गुजरेगा या टकराएगा. इस एस्टेरॉयड आकार पहाड़ जैसा बताया जा रहा है.

नासा कहना है कि एस्टोरॉयड 2024 YR4 नाम के एस्टेरॉयड पर नजदीक से नजर रखे हुए हैं. आशंका है कि यह 22 दिसंबर 2032 को धरती से टकरा सकता है. हालांकि, इसके टकराने की उम्मीद मात्र 1 प्रतिशत है. एस्टेरॉयड का आकार लगभग 130 से 300 फीट चौड़ा हो सकता है.

फिलहाल यह एस्टोरॉयड धरती से 4 करोड़ 35 लाख किलोमीटर दूर है. धीरे-धीरे यह नीचे की ओर बढ़ रहा है. लेकिन सबसे बड़ी चुनौती की बात यह है कि कुछ महीने बाद यह दिखना बंद हो जाएगा. तब वैज्ञानिकों को इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा.

2028 में फिर दिखने लगेगा एस्टोरॉयड

दुनियाभर की स्पेस एजेंसियां खगोलविद शक्तिशाली टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर इसकी निगरानी रखने का प्लान बना रहे हैं. यह साल 2028 में फिर से दिखने लगेगा. लेकिन तब यह क्षुद्रग्रह धरती के बिल्कुल करीब न आ जाए. इसलिए वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ती जा रही है.

NASA analysis of near-Earth asteroid 2024 YR4 indicates it has >1% chance of impacting Earth on Dec. 22, 2032, which also means there's ~99% chance this asteroid will not impact. Such initial analysis will change over time as more observations are gathered https://t.co/LMFH12K9N8 pic.twitter.com/WyXh0uUqeq