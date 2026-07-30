NASA के टेलीस्कोप ने पकड़ी ब्लैक होल की 'गर्म सांस', जानें इस कॉस्मिक ब्रीथ से कैसे खुलेंगे गैलेक्सी के राज

नासा के चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप से अवलोकन करके वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की 'गर्म सांस' का पता लगाया है, समझें आखिर यह है क्या और इससे भविष्य में कौन-सी संभावनाएं खुलेंगी...

ब्लैक होल के कॉस्मिक ब्रीथ' का वैज्ञानिकों ने लगाया पता

नासा की चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप की मदद से की गई स्टडी

बिग बैंग के लगभग 2.1 अरब साल बाद मौजूद क्वाइट क्वासर पर रिसर्च

ये रिसर्च खोलेगा आकाशगंगा से जुड़े अहम राज

ब्लैक होल आज भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है. वैज्ञानिक लगातार यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विशालकाय पिंड अपने आसपास के अंतरिक्ष को किस तरह प्रभावित करते हैं. अब वैज्ञानिकों ने एक क्वासर के आसपास मौजूद बेहद गर्म गैस का पता लगाया है, जिसे वह 'कॉस्मिक ब्रीथ' कह रहे हैं. वैज्ञानिकों की यह खोज न केवल शुरुआती ब्रह्मांड को समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि आकाशगंगा क्लस्टर के चारों ओर मौजूद गर्म गैसों का निर्माण कैसे शुरू हुआ.

वैज्ञानिकों को रिसर्च में ब्लैक होल की कॉस्मिक ब्रीथ के बारे में क्या पता चला?

यह स्टडी नासा की चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप की मदद से की गई है. वैज्ञानिकों ने बिग बैंग के लगभग 2.1 अरब साल बाद मौजूद एक शांत क्वासर पर रिसर्च किया. क्वासर ऐसे बेहद चमकीले खगोलीय पिंड होते हैं, जिनकी एनर्जी उनके सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से आती है. इस स्टडी में पाया गया कि इस क्वासर के चारों ओर लगभग 1 लाख प्रकाश-वर्ष तक बेहद गर्म गैस फैली हुई है. इसका तापमान करीब 2 मिलियन केल्विन (2 करोड़ डिग्री सेल्सियस) है.

वैज्ञानिकों के अनुसार यह गर्म गैस MQN01 नाम के एक निर्माणाधीन प्रोटो-क्लस्टर के केंद्र में मौजूद है. प्रोटो-क्लस्टर वह क्षेत्र होते हैं, जहां भविष्य में बड़ी संख्या में आकाशगंगाएं मिलकर एक विशाल गैलेक्सी क्लस्टर बनाती हैं. रिसर्चर्स का मानना है कि यह गर्म गैस आगे चलकर इंट्राक्लस्टर मीडियम का निर्माण करेगी. यह वही विशाल गैसीय वातावरण होता है, जो आज के विकसित गैलेक्सी क्लस्टर्स को चारों ओर से घेरता है. इस स्टडी से ब्रह्मांड के इतिहास के उस शुरुआती दौर की झलक मिलती है, जब पहली बार इन विशाल गैसीय वायुमंडल का बनना शुरू हुआ था.

ब्लैक होल के पास कैसे आई इतनी गर्म हवा?

यह रिसर्च 24 जुलाई को साइंस मैग्जीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में छपी है. इस स्टडी से जुड़े मिलान-बिकोका यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट सेबेस्टियानो कैंटालुपो ने बताया कि सबसे बड़ा सवाल ये हैं कि आखिर इतनी गर्म हवा बनती कैसे है. किन फिजिकल प्रोसेस से इतना तापमान बढ़ जाता है. उन्होंने कहा कि इस खोज से पहली बार यह समझने का मौका मिला है कि आज जिन इंट्राक्लस्टर गैसों को देखा जाता है, उनका शुरुआती स्वरूप कैसा रहा होगा.

इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप से लगभग 180 घंटे तक लगातार ब्लैक होल को देखा. इससे पहले इस तरह का एक्स-रे एमिशन रेडियो-लाउड क्वासरों में देखा गया था, जहां ब्लैक होल से निकलने वाले शक्तिशाली प्लाज्मा जेट एक्स-रे एमिशन पैदा करते हैं. लेकिन MQN01 का क्वासर रेडियो-क्वाइट है. इसका मतलब है कि यहां दिखाई देने वाला एक्स-रे एमिशन जेट से नहीं, बल्कि असल में क्वासर के आसपास मौजूद बेहद गर्म गैस से आ रहा है. इस वजह से वैज्ञानिक इसे ब्लैक होल की कॉस्मिक ब्रीथ के रूप में देख रहे हैं.

इस रिसर्च से भविष्य में खुलेंगी कौन-सी संभावनाएं?

इस स्टडी को लीड करने वालीं इटली की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स की वैज्ञानिक एंड्रिया ट्रावास्कियो ने कहा कि उनकी टीम अब सैकड़ों दूसरे क्वासरों के पुराने डेटा को एनालाइज कर रही है. इसका मकसद यह पता लगाना है कि क्या इस तरह का हिटिंग फेज सभी प्रोटो-क्लस्टरों में सामान्य है या MQN01 एक दुर्लभ उदाहरण है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज शुरुआती ब्रह्मांड, सुपरमैसिव ब्लैक होल और गैलेक्सी क्लस्टर्स के विकास को समझने में एक अहम कदम साबित हो सकता है.

