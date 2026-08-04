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साइंस

75 KM चौड़ा रहस्यमयी ऐस्टेरॉयड, तीन सिर और अपना चंद्रमा... आखिर क्या है इसकी कहानी?

वैज्ञानिकों ने तीन सिर वाले एस्टेरॉयड (44) Nysa को टेलीस्कोप की मदद से ढूंढ निकाला है. खास बात यह है कि इस एस्टेरॉयड का चक्कर एक चंद्रमा भी लगा रहा है, जानें आखिर क्या है इन अनोखे क्षुद्र ग्रह की कहानी...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 04, 2026, 12:07 PM IST

75 KM चौड़ा रहस्यमयी ऐस्टेरॉयड, तीन सिर और अपना चंद्रमा... आखिर क्या है इसकी कहानी?

3 सिर वाला रहस्यमयी एस्टेरॉयड (Image credit: ESO/K. Minker et al.)

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  • वैज्ञानिकों ने ढूंढा 3 सिर वाला एस्टेरॉयड
  • चारों ओर परिक्रमा कर रहा चंद्रमा
  • मंगल और बृहस्पति के बीच मिला यह अनोखा एस्टेरॉयड
  • पहले 1857 में ढूंढा गया था Nysa 

स्पेस साइंस की दुनिया में वैज्ञानिक लगातार नई-नई खोजों में जुटे हैं. अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एस्टेरॉयड की पहचान की है, जिसकी बनावट, अब तक के देखे गए अधिकतर ऐस्टेरॉयड्स से अलग है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमारे सौर मंडल का पहला ज्ञात त्रिलोबेट यानी तीन उभरे हुए हिस्सों वाला ऐस्टेरॉयड हो सकता है. खास बात यह है कि इस एस्टेरॉयड का एक चंद्रमा भी है. यह चंद्रमा इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है. 

वैज्ञानिकों ने कैसे ढूंढ निकाला यह अनोखा एस्टेरॉयड?

यह एस्टेरॉयड  (44) Nysa है. यह मंगल और बृहस्पति के बीच मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है. इस ऐस्टेरॉयड की नई तस्वीरें चिली में लगे वेरी लार्ज टेलिस्कोप और अमेरिका के एरिजोना में लगे लार्ज बाइनोकुलर टेलीस्कोप की मदद से ली गई हैं. Nysa की खोज सबसे पहले साल 1857 में हुई थी, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इस एस्टेरॉयड की असली बनावट को समझा जा सके. 

five square images of a lumpy grey rock on a black background

अब सामने आई नई तस्वीरों से पता चला है कि यह एस्टेरॉयड लगभग 75 किलोमीटर चौड़ा है. इसकी आकृति तीन जुड़े हुए उभारों जैसी दिखाई देती है. इसकी बीच की दो पतली 'गर्दन' इसे अनोखा त्रिलोब वाला आकार देती हैं. यह आकार ही इसे दूसरे एस्टेरॉयड से अलग बनाता है. 

  • एस्टेरॉयड का नाम- (44) Nysa
  • चौड़ाई-  75 किलोमीटर
  • क्या है अनोखा- तीन जुड़े हुए उभार
  • कितने चंद्रमा लगा रहे चक्कर- 1
  • चंद्रमा का नाम-  S/2026 (44) 1
  • एस्टेरॉयड और चंद्रमा के बीच की दूरी- 170 किमी

170 किमी की दूरी पर चंद्रमा लगा रहा चक्कर

वैज्ञानिकों ने इसके एक किलोमीटर चौड़े चंद्रमा की भी गुत्थी सुलझा ली है. इस छोटे से चंद्रमा का नाम S/2026 (44) 1 है. यह करीब 170 किलोमीटर की दूरी से इस एस्टेरॉयड के चक्कर लगा रहा है.

A white, blob-like object in the center of a circle that seems to have black and white dots. toward the top left within the circle, a pink arrow points to a white blob.

वैज्ञानिकों के लिए क्यों अहम है यह खोज?

वैज्ञानिकों के लिए यह खोज इसलिए भी खास है क्योंकि अब तक देखे गए अधिकतर एस्टेरॉयड गोल या अंडाकार रहे हैं, लेकिन इस एस्टेरॉयड की संरचना काफी अलग है.  लोवेल ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर केट मिंकर के मुताबिक, इस एस्टेरॉयड के आकार के पीछे सभी बड़ी संभावना यह हो सकती है कि यह आपस में जुड़े हुए पिंडों से बना हुआ एक कॉन्टैक्ट ट्रिपल हो. दूसरी थ्योरी के मुताबिक, यह एक ही ठोस लेकिन अनोखे आकार वाला एस्टेरॉयड हो. 

वैज्ञानिकों का मानना है कि नायसा जैसे एस्टेरॉयड की स्टडी से हमारे सौर मंडल के शुरुआती इतिहास के बारे में समझने में मदद मिल सकती है. वैज्ञानिक उस कैटिगरी के एस्टेरॉयड में इसे शामिल मान रहे हैं, जिनका निर्माण सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से के पास हुआ था. ऐसे में इस एस्टेरॉयड की संरचना उन चट्टानी पदार्थों की जानकारी दे सकती है, जिनसे अरबों साल पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ था. इसके साथ ही इस एस्टेरॉयड की अनोखी बनावट यह समझने में भी मदद कर सकती है कि छोटे-छोटे पिंड आपस में जुड़कर कैसे समय के साथ बड़े पिंडों का आकार ले लेते हैं.

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