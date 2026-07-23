धीरे-धीरे धरती का साथ छोड़ रहा चांद, एक दिन खत्म हो जाएगा सूर्यग्रहण का दौर, जानें पृथ्वी का और कितना खौफनाक होगा अंजाम

क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा हर साल पृथ्वी से थोड़ा-थोड़ा दूर जा रहा है. वैज्ञानिकों ने लूनर लेजर रेंजिंग की मदद से दोनों के बीच दूरी को मापा है. जानें इससे धरती पर आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा...

हर साल 3.8 सेंटीमीटर धरती से दूर हो रहा चांद

लूमर लेजर रेंजिंग की मदद से दोनों की दूरी का वैज्ञानिक लगा रहे पता

फिलहाल दुनिया में चार ऑब्जर्वेटरी रख रहीं चंद्रमा पर नजर

टाइडल फ्रिक्शन की वजह से धरती और चंद्रमा में आ रही दूरी

पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा हर साल पृथ्वी से थोड़ा-थोड़ा दूर जा रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, चंद्रमा औसतन करीब 3.8 सेंटीमीटर की दर से हर साल धरती का साथ छोड़ रहा है. चंद्रमा के पृथ्वी से दूर जाने की इस दर को वैज्ञानिकों ने लूनर लेजर रेंजिंग की मदद से मापा है.

लूमर लेजर रेंजिंग टेक्निक में पृथ्वी से चंद्रमा की सतह पर लगाए गए खास रेट्रोरेफ्लेक्टर पर लेजर किरणें भेजी जाती हैं. इन रिफ्लेक्टरों से लेजर लाइट वापस पृथ्वी पर लौटती है और इससे वैज्ञानिक यह माप पाते हैं कि लाइट को चंद्रमा तक जाने और वापस आने में कितना समय लगा. इस समय के आधार पर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को ज्यादा सटीकता से निर्धारित किया जा सकता है.

कैसे चलता है धरती और चांद की दूरी का पता?

चंद्रमा की सतह पर ऐसे रेट्रोरेफ्लेक्टर अपोलो मिशनों के दौरान लगाए गए थे. अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने जुलाई 1969 में पहला लेजर रेट्रोरेफ्लेक्टर ऐरे स्थापित किया था. इसके बाद अपोलो 14 और अपोलो 15 मिशन के दौरान भी ऐसे उपकरण चंद्रमा पर लगाए गए थे. इतना ही नहीं सोवियत यूनियन के लूनोखोद 1 और लूनोखोद 2 रोवर भी रेट्रोरेफ्लेक्टर लेकर गए थे. इन उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक कई साल से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी में होने वाले बेहद छोटे बदलावों को भी ट्रैक कर पा रहे हैं.

नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अनुसार, इस समय दुनिया में चार ऑब्जर्वेटरी नियमित तौर पर चंद्रमा की दूरी मापने के लिए लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं. इनमें एक न्यू मैक्सिको, एक फ्रांस, एक इटली और एक जर्मनी में है. इनमें न्यू मैक्सिको की अपाचे प्वाइंट ऑब्जर्वेटरी लूनर लेजर-रेंजिंग ऑपरेशन (APOLLO) को सबसे सटीक माना जाता है. यहां 3.5 मीटर की दूरबीन से चंद्रमा की ओर लेजर किरणें भेजी जाती हैं और उनके वापस लौटने में लगने वाले समय को बेहद सटीकता से मापा जाता है.

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चंद्रमा पृथ्वी से दूर क्यों जा रहा है?

चंद्रमा के पृथ्वी से दूर जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण टाइडल फ्रिक्शन है. चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के महासागरों और पृथ्वी के ठोस हिस्सों पर ज्वारीय उभार पैदा करता है. पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में घूमती है, जबकि चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 27.3 दिन लगते हैं. पृथ्वी के तेज घूर्णन के कारण ज्वारीय उभार चंद्रमा और पृथ्वी के केंद्र को जोड़ने वाली सीधी रेखा से थोड़ा आगे खिसक जाता है.

यह ज्वारीय उभार चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है और उसे उसकी कक्षा में एक्स्ट्रा एंगुलर मूमेंटम और एनर्जी देता है. इसकी वजह से चंद्रमा धीरे-धीरे पृथ्वी से दूर अपनी कक्षा में चला जाता है. इस प्रक्रिया में एनर्जी पृथ्वी के घूर्णन से मिलती है. चंद्रमा के दूर जाने के साथ पृथ्वी का घूर्णन भी धीरे-धीरे धीमा होता है और दिन की अवधि थोड़ी बढ़ जाती है. हालांकि, चंद्रमा के दूर जाने की मौजूदा दर हमेशा 3.8 सेंटीमीटर नहीं रहेगी. पृथ्वी के महासागरों, महाद्वीपों और ज्वारीय सिस्टम में बदलाव के कारण यह दर बदल सकती है.

चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी का क्या होगा असर?

चंद्रमा के दूर जाने से पृथ्वी के एक दिन की लंबाई में बदलाव होगा. पृथ्वी के घूर्णन पर ज्वारीय घर्षण का असर पड़ने से दिन धीरे-धीरे लंबे होते जाएंगे. इसके अलावा इस दूरी का असर सूर्य ग्रहणों पर भी पड़ेगा. आज पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य का कोणीय आकार लगभग एक जैसा दिखाई देता है. इस वजह से कभी-कभी चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है. लेकिन जैसे-जैसे चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाएगा, आकाश में उसका दिखाई देने वाला आकार भी धीरे-धीरे छोटा होता जाएगा. एक समय ऐसा भी आएगा जब चंद्रमा सूर्य की पूरी डिस्क को ढकने के लिए आकार में पर्याप्त नहीं पड़ेगा.

चंद्रमा की दूरी बढ़ने से पृथ्वी के ज्वार-भाटे पर भी असर पड़ेगा. चंद्रमा जितना दूर होगा, पृथ्वी पर उसका ज्वारीय प्रभाव उतना ही कमजोर होगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा आज जहां है, वह हमेशा से वहां नहीं था. चंद्रमा का निर्माण करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था और उस समय वह पृथ्वी के काफी करीब था. समय के साथ टाइडल इंटरैक्शन की वजह से वह धीरे-धीरे दूर होता गया. आज भी दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है.

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