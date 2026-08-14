12 अगस्त का सूर्य ग्रहण मिस हो गया? अब इस तारीख को आसमान में दिखेगा 'रिंग ऑफ फायर'

अगर आपसे 12 अगस्त के पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा मिस हो गया है तो अगले साल आप दो बार इस खगोलीय घटना को देख सकेंगे. जानें किस-किस तारीख को कहां-कहां देख सकेंगे इसे...

साल 2027 में लगेंगे दो सूर्य ग्रहण

6 फरवरी को रिंग ऑफ फायर तो 2 अगस्त को दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण

अगस्त 2027 में लगेगा 21वीं सदी का दूसरा सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण

इससे पहले 2024 में लगा था 4 मिनट 28 सेकंड लंबा सूर्य ग्रहण

भारत में 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं देखा जा सका. लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को इस खगोलीय घटना का शानदार नजारा देखने को मिला. यह पूर्ण सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया. वहीं, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्सों समेत कई जगहों पर आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आया. अब सवाल यह आता है कि आखिर इसके बाद कब सूर्य ग्रहण का नजारा देखा जा सकेगा.

अब कब मिलेगा सूर्य ग्रहण देखने का मौका?

अगर आपने इस बार का सूर्य ग्रहण मिस कर दिया है तो आपको बता दें कि अगला साल भी खगोल प्रेमियों के लिए बेहद खास रहने वाला है. साल 2027 में दो बार सूर्य ग्रहण लगेंगे. पहला ग्रहण 6 फरवरी 2027 को वलयाकार सूर्य ग्रहण या रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई देगा. इसके करीब छह महीने बाद 2 अगस्त 2027 को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा. इस सूर्य ग्रहण की लंबी अवधि की वजह से यह 21वीं सदी के खास सूर्य ग्रहणों में शामिल होगा.

दुनिया के किन हिस्सों में दिखाई देगा 6 फरवरी 2027 का सूर्यग्रहण?

6 फरवरी का वलयाकार सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा. इसकी वलयाकार अवस्था चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के कुछ हिस्सों के साथ पश्चिमी अफ्रीका के आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया समेत कुछ इलाकों में दिखाई देगी. वहीं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और आसपास के समुद्री इलाकों के बड़े हिस्से में भी इसका आंशिक चरण देखा जा सकेगा.

वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सीध में आ जाते हैं. लेकिन उस समय चंद्रमा पृथ्वी से इतनी दूरी पर होता है कि वह सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता. ऐसे में सूर्य का बाहरी हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देता है और चंद्रमा के चारों ओर रोशनी का एक चमकीला घेरा बन जाता है. इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है.

दुनिया के किन हिस्सों में दिखाई देगा 2 अगस्त 2027 का सूर्यग्रहण?

अगर फरवरी का रिंग ऑफ फायर ग्रहण खास है, तो 2 अगस्त 2027 का पूर्ण सूर्य ग्रहण उससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है. इस दिन चंद्रमा की पूर्ण छाया दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के एक हिस्से से होकर गुजरेगी. पूर्ण सूर्य ग्रहण की मुख्य पट्टी स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब और यमन समेत कई देशों से होकर जाएगी. कुछ और इलाकों में इसका आंशिक ग्रहण दिखाई देगा.

यह सूर्य ग्रहण लंबी अवधि का होगा. इस दिन चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढकने के बाद करीब 6 मिनट 23 सेकंड तक पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनाए रखेगा. इतनी लंबी अवधि इसे 21वीं सदी के बड़े पूर्ण सूर्य ग्रहणों में शामिल करती है. इससे पहले 8 अप्रैल 2024 को लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था, जो करीब 4 मिनट 28 सेकंड तक चला था. अब साल 2027 में लगने वाला ग्रहण इससे भी लंबा होगा.

इस तरह से खगोल प्रेमियों के लिए साल 2027 सूर्य ग्रहण देखने के दो बड़े मौके लेकर आएगा. यह उन लोगों के लिए बेहद खास होगा जो सूर्य ग्रहण को सिर्फ तस्वीरों या लाइव स्ट्रीम में नहीं, बल्कि उसे उसकी पूर्णता के दौरान अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं.