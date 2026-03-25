चंद्रमा की ऑर्बिट छोड़ अब Moon Base बनाएगा NASA, मंगल के लिए न्यूक्लियर उड़ान भरने की है प्लानिंग

नासा ने अपने मून और मार्स मिशन में बड़े बदलाव किए हैं. अब नासा ने चंद्रमा की कक्षा पर स्पेस स्टेशन बनाने की जगह इसके सरफेस पर बेस बनाने की प्लानिंग की है, जानें मंगल ग्रह को लेकर क्या है अमेरिकी स्पेस एजेंसी की प्लानिंग...

नासा ने अपने चंद्रमा और मंगल मिशन में एक अहम बदलाव किया है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की कक्षा में स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग को कैंसिल कर दिया गया है और अब इसकी जगह चंद्रमा की सतह पर एक बेस बनाने के लिए 20 अरब डॉलर खर्च करने की योजना है. इसके साथ मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर पावर से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट भेजने की योजना की भी जानकारी नासा ने दी. नासा चीफ जेरेड इसाकमैन ने मंगलवार को एक बैठक में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नासा चंद्रमा पर रोबोटिक मिशनों को बढ़ाएगी और चंद्रमा की सतह पर न्यूक्लियर पावर के लिए आधार तैयार करेगी.

NASA चीफ ने बताया क्या है प्लानिंग?

नासा का फोकस अंतरिक्ष में इंसानों की मौजूदगी बढ़ाना है जिसमें रोबोटिक मिशनों से साइट को तैयार करने, टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने और 2030 के आसपास एस्ट्रोनॉट्स की वापसी के पहले बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू करने में मदद मिलने की उम्मीद है. चंद्रमा पर बेस बनाने की योजनाओं में अगले कुछ साल में अधिक रोबोटिक लैंडर भेजने, ड्रोन का एक बेड़ा तैनात करने और चंद्रमा की सतह पर न्यूक्लियर पावर के लिए आधार तैयार करने का लक्ष्य भी शामिल है.

NASA is building SR-1 Freedom, a nuclear electric propulsion spacecraft, launching to Mars in 2028.



We are proud to announce this during the 250th year of the United States, the mission’s name reflects the spirit of American innovation and exploration.

This mission will bring… https://t.co/jh8kqvh243 — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) March 24, 2026

मंगल मिशन पर आगे क्या करेगी NASA?

नासा ने 2028 के अंत से पहले मंगल ग्रह पर स्पेस रिएक्टर 1 फ्रीडम नाम का एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की योजना का भी खुलासा किया है. नासा का कहना है कि यह मिशन अंतरिक्ष की गहराई में एडवांस्ड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का प्रदर्शन करेगा. नासा ने इसे न्यूक्लियर पावर और प्रोपल्सन को लैब से स्पेस में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. नासा ने कहा कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह मंगल पर पहुंचने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात करेगा, जो इनजेन्युइटी रोबोटिक टेस्ट हेलीकॉप्टर के समान होंगे. इनजेन्युइटी रोबोटिक टेस्ट हेलीकॉप्टर किसी दूसरे ग्रह पर संचालित और नियंत्रित उड़ान भरने वाला पहला विमान था. यह नासा के परसेवरेंस रोवर से जुड़कर मंगल ग्रह की यात्रा पर गया और फरवरी 2021 में वहां उतरा था.

स्पेस में अमेरिका को चीन से मिल रहा तगड़ा कॉम्पिटीशन

नासा के आर्टेमिस मिशन में ऐसे समय में बदलाव हो रहा है जब अमेरिका को चीन से तगड़ा कॉम्पिटीशन मिल रहा है. चीन का लक्ष्य 2030 तक एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर उतारना है और अब अमेरिका ने भी इस दिशा में प्लानिंग शुरू कर दी है. बता दें आर्टेमिस मिशन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसकी परिकल्पना उन्होंने अपने पहले कार्यकाल 2017 के दौरान की थी. आर्टेमिस मिशन अपोलो प्रोग्राम के बाद चंद्रमा के लिए पहला मानवयुक्त मिशन माना जा रहा है.

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