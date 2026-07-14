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साइंस

जूपिटर जितना आकार, लेकिन रूई जैसा हल्का वजन...वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाले अंतरिक्ष के सबसे सूजे हुए ग्रह

अब एस्ट्रोनॉट्स ने अंतरिक्ष में दो बेहद हल्के और फूले हुए ग्रहों की खोज की है. इन्हें अब तक के सबसे कम घनत्व वाले 'सुपरपफ' ग्रहों में गिना जा रहा है. जानें जूपिटर जितने बड़े आकार वाले इन ग्रहों का वजन क्यों है इतना कम...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 14, 2026, 04:18 PM IST

जूपिटर जितना आकार, लेकिन रूई जैसा हल्का वजन...वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाले अंतरिक्ष के सबसे सूजे हुए ग्रह

अंतरिक्ष में पाए गए सबसे सूजे हुए ग्रह. (Image Credit: NASA)

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  • नासा के वैज्ञानिकों को मिले अंतरिक्ष के सुपरपफ प्लेनेट्स
  • बृहस्पति जितना है आकार लेकिन वजन है कॉटन कैंडी जैसा
  • TOI-791 नाम के तारे की परिक्रमा कर रहे हैं दोनों ग्रह
  • अब दोनों ग्रहों के वायुमंडल और रासायनिक संरचना की स्टडी करेंगे वैज्ञानिक

ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है. हर ग्रह की अपनी अलग पहचान और खासियत होती है और वैज्ञानिक लगातार ऐसे नए ग्रह को खोजने में लगे हुए हैं जो हमारी समझ को चुनौती देती है. अब एस्ट्रोनॉट्स ने दो बेहद हल्के और फूले हुए ग्रहों की खोज की है. इन्हें अब तक के सबसे कम घनत्व वाले 'सुपरपफ' ग्रहों में गिना जा रहा है. इनका आकार हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति जितना है लेकिन इनका द्रव्यमान यानी मास बृहस्पति के द्रव्यमान के 6 प्रतिशत से भी कम है. इस खोज की डिटेल्स मंथली नोटिसेस ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी (MNRAS) में छपी हैं.

TOI-791 नाम के तारे की परिक्रमा कर रहे हैं दोनों प्लेनेट्स

ये दोनों ग्रह पृथ्वी से करीब 1,100 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सूर्य जैसे तारे TOI-791 की परिक्रमा कर रहे हैं. इनकी खोज नासा के ट्रान्सिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सेटेलाइट TESS ने की है. जब ये ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरते हैं, तो तारे की रोशनी कुछ समय के लिए कम हो जाती है. इस बदलाव के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट ने इनका आकार मापा. दोनों ग्रहों का रेडियस जूपिटर के रेडियस का लगभग  0.99 गुना और 1.15 गुना है.

वजन कॉटन कैंडी या शेविंग फोम जितना

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिस्ट जॉर्ज ड्रान्सफील्ड के अनुसार, इन ग्रहों का घनत्व इतना कम है कि इसकी तुलना कॉटन कैंडी या शेविंग फोम से की जा सकती है. ऐसे में इन ग्रहों को अब तक खोजे गए सबसे हल्के ग्रहों में शामिल किया गया है. किसी ग्रह का इतना बड़ा होना लेकिन उसका वजन बेहद कम होना वैज्ञानिकों के लिए भी हैरानी की बात है. दोनों ग्रह एक-दूसरे के काफी करीब से गुजरते हैं और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण एक-दूसरे की कक्षाओं में मामूली बदलाव भी करते हैं. इस प्रक्रिया को ट्रांजिट टाइमिंग वेरिएशन (TTVs) कहा जाता है जिसके आधार पर ही साइंटिस्ट इसके मास का पता लगाने में कामयाब हो पाए. 

ASTEP दूरबीन से दोनों ग्रहों के ट्रांजिट की हुई स्टडी

कई साल तक ASTEP दूरबीन से इन दोनों ग्रहों को ऑब्जर्व किया गया. अंटार्कटिका में सर्दियों के दौरान कई महीनों तक लगातार अंधेरा रहने की वजह से यह दूरबीन पूरे 12 घंटे तक ग्रहों के ट्रांजिट को बिना रुकावट देख सकी. स्टडी के मुताबिक, इन दोनों ग्रहों का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 9.5 गुना और 18.6 गुना है. वैज्ञानिक ऐसे आकार में बड़े लेकिन हल्के ग्रहों को सुपरपफ कहते हैं. अब तक इनकी संख्या बहुत कम है और इनके बनने की प्रक्रिया पूरी तरह समझ में नहीं आई है. 

दोनों ग्रहों के बनने को लेकर क्या है वैज्ञानिकों की थ्योरी?

वैज्ञानिकों को इसे लेकर एक थ्योरी है कि ऐसे ग्रह अपने तारे से काफी दूर बनते हैं और बाद में धीरे-धीरे उसके करीब आ जाते हैं. इस दौरान तारे की गर्मी से उनका वायुमंडल काफी ज्यादा फैल जाता है जिसकी वजह से वे सामान्य ग्रहों के मुकाबले ज्यादा बड़े और फूले हुए दिखाई देते हैं. अब साइंटिस्ट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इन ग्रहों के वायुमंडल और रासायनिक संरचना की स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे है. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर इतने हल्के और विशाल ग्रह बनते कैसे हैं.

यह भी पढ़ें- अंतरिक्ष में कहां से आई 'मिठाई'? मिल्की वे में पहली बार मिली चीनी जैसी चीज, वैज्ञानिक भी हैरान!

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