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मादा से नर बनने वाली इस मछली पर Overfishing का असर, बदल रहा DNA, वैज्ञानिकों ने दी चौंकाने वाली जानकारी

अपने लिंग परिवर्तन की क्षमता के लिए जाने जानी वाली मछली Xyrichtys novacula पर ओवरफिशिंग का नया खतरा मंडरा रहा है. जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jul 27, 2026, 04:06 PM IST

मादा से नर बनने वाली इस मछली पर Overfishing का असर, बदल रहा DNA, वैज्ञानिकों ने दी चौंकाने वाली जानकारी

Xyrichtys novacula पर मंडरा रहा नया खतरा. (Image Credit: Wikimedia Commons/ AI)

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  • पर्ली रेजरफिश उम्र बढ़ने के साथ मादा से बन जाता है नर
  • ओवरफिशिंग से इस पर मॉलिक्यूलर लेवल पर पड़ रहा असर
  • फिलॉसफिकल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द रॉयल सोसायटी बी में छपी स्टडी
  • इस मछली के डीएनए मिथाइलेशन में हुआ बदलाव

प्रकृति बेहद अनोखी है और हर जीव को जिंदा रहने के लिए खास क्षमताएं मिली हुई हैं. समुद्र की दुनिया में भी ऐसी कई मछलियां हैं जिनका लाइफस्टाइल और उनके शरीर में होने वाले बदलाव वैज्ञानिकों के लिए बेहद दिलचस्प हैं. इन्हीं में से एक पर्ली रेजरफिश भी है. इसका वैज्ञानिक नाम Xyrichtys novacula है. यह मछली अपने लिंग परिवर्तन की क्षमता के लिए भी जानी जाती है. इस प्रक्रिया को प्रोटोजाइनस सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म कहा जाता है.

ओवरफिशिंग से जीन पर क्या पड़ता है असर?

अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि ओवरफिशिंग यानी जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ने से उनकी संख्या, उनके आकार और सिर्फ उनके उम्र पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि इससे उनके शरीर पर भी मॉलिक्यूलर लेवल पर असर पड़ता है. रिसर्चर्स ने पाया है कि ओवरफिशिंग वाले इलाकों ओर मछली पकड़ने के समुद्री संरक्षित इलाकों में रहने वाली मछलियों के बीच डीएनए मिथाइलेशन के पैटर्न में बड़ा अंतर पाया गया है. 

नई स्टडी में क्या सामने आया?

यह स्टडी फिलॉसफिकल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द रॉयल सोसायटी बी में छपा है. रिसर्चर्स ने स्पेन के बैलेरिक आइलैंड के तीन अलग-अलग तटीय इलाकों में कुल 120 पर्ली रेजरफिश की स्टडी की. इस इलाके के दो जगहों को शामिल किया गया. इसमें एक तरफ ऐसे इलाके थे, जहां णछली पकड़ने का दबाव काफी ज्यादा था, जबकि दूसरी तरफ ऐसा समुद्रा इलाका था जहां मछली पकड़ने की अनुमति नहीं थी. वैज्ञानिकों ने  इन मछलियों के नमूने लेकर उनके जेनेटिक और एपिजेनेटिक पैटर्न की तुलना की.

दोनों इलाके की मछलियों के डीएनए मिथाइलेशन पैटर्न में बड़ा अंतर पाया. रिपोर्ट के अनुसार, DNA के 291 खास जगहों पर दोनों समूहों के बीच मिथाइलेशन के अंतर देखे गए. यह इस बात का शुरुआती साइंटिफिक प्रूफ माना जा रहा है कि मत्स्य गतिविधियों का दबाव मछलियों में एपिजेनेटिक विविधता से जुड़ा हो सकता है. यहां बदलाव DNA के मूल कोड में नहीं, बल्कि उसके रेगुलेशन से जुड़े कैमिकल पैटर्न में देखा गया.

डीएनए मिथाइलेशन क्या है?

डीएनए हमारे शरीर और उसके काम करने के लिए जरूरी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को सुरक्षित रखता है. वहीं, एपिजेनेटिक्स उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो DNA के ओरिजनल सिक्वेंस को बदले बिना जीन की गतिविधि को प्रभावित कर सकती हैं. डीएनए मिथाइलेशन ऐसी ही एक प्रक्रिया है. इसमें DNA पर छोटे कैमिकल ग्रुप जुड़ते हैं, जो कुछ जीन के एक्टिव और इन-एक्टिव होने के तरीके को प्रभावित करते हैं. अगर हम डीएनए को किसी किताब की तरह समझें तो  एपिजेनेटिक चेंज उस किताब के कुछ पन्नों पर लगाए गए इंस्ट्रक्शन हो सकते है, जो यह तय करते है कि कौन से हिस्से को कब और कितना पढ़ा जाए.

पर्ली रेजरफिश क्या होती है?

पर्ली रेजरफिश एक छोटी समुद्री मछली है जो रेतीले और कीचड़ वाले समुद्री तल के आसपास रहती है. यह समुद्र की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र तल के करीब रहने वाली मछली है और छोटे क्रस्टेशियन यानी झींगा जैसे छोटे समुद्री जीवों को खाती है. खतरा महसूस होने पर या आराम के समय यह रेत में छिप जाती है. यह मछली भूमध्य सागर और अटलांटिक के कुछ गर्म और समशीतोष्ण तटीय इलाकों में पाई जाती है. 
यह भी पढ़ें- धरती की सुपर सर्वाइवर मछली, बिना पानी 4 साल तक खुद को जिंदा रखने का तरीका कर देगा हैरान!

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