FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
बिना फंडिंग 29 साल की लड़की ने खड़ा कर दिया बिजनेस, अडानी-नायका ही नहीं अमेजन प्राइम तक को बनाया अपना क्लाइंट

बिना फंडिंग 29 साल की लड़की ने खड़ा कर दिया बिजनेस, अडानी-नायका ही नहीं अमेजन प्राइम तक को बनाया अपना क्लाइंट

भारत खुद खरीदता है कच्चा तेल, फिर यूरोप में डीजल का सबसे बड़ा सप्लायर कैसे बना?

भारत खुद खरीदता है कच्चा तेल, फिर यूरोप में डीजल का सबसे बड़ा सप्लायर कैसे बना?

कौन है बिट्टू तबाही? नदी सफाई से शुरू हुआ सफर, नीदरलैंड्स से आया नौकरी का ऑफर

कौन है बिट्टू तबाही? नदी सफाई से शुरू हुआ सफर, नीदरलैंड्स से आया नौकरी का ऑफर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़साइंस

साइंस

सुअर की किडनी के सहारे 271 दिनों तक कैसे जिंदा रहा ये शख्स? क्या खत्म होगी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमी

अमेरिका के 66 वर्षीय टिम एंड्रयूज ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर की किडनी के सहारे 271 दिनों तक बिना डायलिसिस के जीवित रहकर एक नया इतिहास रचा है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Sep 06, 2026, 10:56 AM IST

सुअर की किडनी के सहारे 271 दिनों तक कैसे जिंदा रहा ये शख्स? क्या खत्म होगी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमी

सुअर की किडनी ने बचाई शख्स की जान (Image- Magnific & Insta/massgeneral)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नौ महीने तक टिम एंड्रयूज ने वो कर दिखाया, जो किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए कभी नामुमकिन सा लगता था. बिना डायलिसिस के नौ महीने जिंदा रहना और यह चमत्कार हुआ सुअर की जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी के सहारे. हालांकि, कुछ समय बाद उस किडनी ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन तब तक उसने एक बड़ा काम कर दिखाया था. उसने टिम को तब तक जीवित रखा, जब तक कि उन्हें इंसानी किडनी नहीं मिल गई.

अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि 271 दिनों तक सुअर की किडनी का इंसान के शरीर में सही से काम करना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. यह द लांसेट (The Lancet) मेडिकल जर्नल में भी छपा है. ये पहला ऐसा मामला है जहां सुअर की किडनी का इस्तेमाल इंसानी किडनी मिलने तक एक अस्थायी पुल की तरह किया गया.

मौत का खतरा था 40% से ज्यादा

न्यू हैम्पशायर के रहने वाले 66 साल के टिम एंड्रयूज टाइप-2 डायबिटीज के कारण किडनी फेलियर से जूझ रहे थे. इंसानी किडनी मिलने की उम्मीद बेहद कम थी. आंकड़ों के मुताबिक, 5 साल के भीतर इंसानी किडनी मिलने की संभावना सिर्फ 9% थी, जबकि इंतजार के दौरान मौत का खतरा 40% से ज्यादा था.

उन्हें बताया गया था कि ट्रांसप्लांट के लिए 7 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है. टिम ने बताया, "मेरे पास वक्त बहुत कम था और डायलिसिस पर रहते हुए जिंदगी बेहद निराशाजनक हो चुकी थी." तभी सुअर की किडनी का यह एक्सपेरिमेंट उनके लिए एक नई उम्मीद बनकर आया. 

 

25 जनवरी 2025 को टिम का ट्रांसप्लांट हुआ. सर्जरी के बाद टिम ने कहा, "जैसे ही मेरी आंख खुली, डायलिसिस का वो डरावना दौर खत्म हो चुका था. मुझे नई ऊर्जा महसूस हो रही थी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था."

सुअर की किडनी ही क्यों?

इंसान के शरीर में किसी दूसरे जीव का अंग ट्रांसप्लांट करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है- अंगों की भारी किल्लत. अकेले अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग किडनी ट्रांसप्लांट के इंतजार में हैं, जबकि साल में सिर्फ 25,000 ट्रांसप्लांट हो पाते हैं.

सुअर के अंग आकार में इंसानी अंगों के काफी करीब होते हैं. लेकिन साधारण सुअर की किडनी शरीर तुरंत रिजेक्ट कर देता है. इसलिए वैज्ञानिकों ने विल्मा नाम की एक खास प्रजाति के सुअर के डीएनए में 69 बदलाव किए, ताकि इंसान का इम्यून सिस्टम उसे बाहरी हमलावर न माने और रिजेक्ट न करे.

271 दिन का सफर और इंसानी किडनी की एंट्री

ट्रांसप्लांट के बाद सुअर की किडनी तुरंत काम करने लगी और टिम पूरे 9 महीने तक बिना डायलिसिस के सामान्य जिंदगी जीते रहे. हालांकि करीब 6 महीने बाद किडनी की रक्त वाहिकाओं में सूजन आने लगी और धीरे-धीरे उसने काम करना बंद कर दिया. अक्टूबर 2025 में डॉक्टरों ने उस किडनी को बाहर निकाल दिया.

इसके बाद टिम को फिर से 82 दिनों तक डायलिसिस पर रहना पड़ा. लेकिन जनवरी 2026 में किस्मत ने उनका साथ दिया और एक मृत दाता से उन्हें इंसानी किडनी मिल गई. अब टिम पूरी तरह ठीक हैं और उनकी नई इंसानी किडनी सही से काम कर रही है.

क्या खत्म होगी अंगों की कमी?

डॉक्टरों का मानना है कि जेनोट्रांसप्लांटेशन भविष्य में ऑर्गन डोनेशन की कमी को दूर करने में क्रांतिकारी साबित हो सकता है. फिलहाल इसका मकसद मरीजों को डायलिसिस के नरक से बचाना और इंसानी अंग मिलने तक उन्हें सुरक्षित रखना है. यह प्रयोग भले ही अभी शुरुआती चरण में हो, लेकिन टिम एंड्रयूज जैसे मरीजों के साहस ने चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया है. 

ये भी पढ़ें- ईरान युद्ध खत्म होने के बाद ट्रंप करेंगे बड़ा खेल? मिडिल ईस्ट के लिए बना रहे 'मेगा प्लान'

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement