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चांद पर बस्ती बसानी है तो कितने लोग होंगे काफी? वैज्ञानिकों ने बताया NASA के बेस कैंप पर एस्ट्रोनॉट्स की 'ड्यूटी' का पूरा फॉर्मूला

NASA के साथ दुनियाभर के लोग चंद्रमा पर स्थायी बस्ती बसाने का सपना देख रहे हैं लेकिन जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ऐसे राज पर से पर्दा उठाया है जो आपकी आंखें खोल देगा....

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Jaya Pandey

Updated : Jul 10, 2026, 01:40 PM IST

चांद पर बस्ती बसानी है तो कितने लोग होंगे काफी? वैज्ञानिकों ने बताया NASA के बेस कैंप पर एस्ट्रोनॉट्स की 'ड्यूटी' का पूरा फॉर्मूला

चंद्रमा पर स्थायी बस्ती बसाने में नासा के सामने कौन-सी चुनौतियां हैं? (Image Credit: NASA)

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  • आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर स्थायी बस्तियां बनाने का सपना देख रहा नासा
  • साइंस मैग्जीन PLOS ONE में छपा रिसर्च है चौंकाने वाला
  • सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग से ही नहीं किया जा सकता मिशन की सफलता का दावा
  • मोंटे कार्लो सिमुलेशन तकनीक से रिसर्चर्स ने निकाली पते की बात

बचपन से ही चंद्रमा इंसानों की कल्पनाओं में रहता है. रात के आसमान में चमकते इस उपग्रह को देखकर हर किसी ने कभी न कभी वहां जाने का सपना जरूर देखा होगा. अब यह कल्पना सिर्फ सपनों तक ही सीमित नहीं रह गई है बल्कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत आने वाले साल में चंद्रमा पर इंसानों की स्थायी मौजूदगी की तैयारी कर रही है. चंद्रमा पर बेस कैंप बनाने, वहां लंबे समय तक रहने की तकनीक विकसित करने और भविष्य में मंगल जैसे मिशनों की तैयारी पर तेजी से काम चल रहा है.

अब एक स्टडी में दावा किया गया है कि चंद्रमा पर बनने वाले भविष्य के बेस की सफलता सिर्फ टेक्निक या एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग पर ही निर्भर नहीं करेगी बल्कि मिशन की सही तरह से प्लानिंग, टीम का आकार, आपूर्ति व्यवस्था और वहां बनने वाले वर्क एन्वॉयरमेंट पर भी उतनी ही निर्भर करेगी. रिसर्चर्स का मानना है कि अगर मिशन का डिजाइन सही तरीके से तैयार किया जाए तो एस्ट्रोनॉट्स सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकेंगे.

PLOS ONE में छपे इस रिसर्च में क्या किया गया दावा?

यह स्टडी मई 2026 में साइंस मैग्जीन PLOS ONE में छपी थी. इस स्टडी को जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के रेमंड वेरा ने लिखा है और इस रिसर्च टीम का कंप्यूटेशनल सोशल साइंटिस्ट डॉ. अनामारिया बेरिया भी हिस्सा रही हैं. इस रिसर्च का मकसद यह समझना था कि आखिर चंद्रमा जैसे अलग और चुनौतीपूर्ण वातावरण में किन परिस्थितियों में मिशन सबसे अधिक सफल हो सकता है और किन वजहों से उसकी सफलता प्रभावित हो सकती है.

रिसर्चर्स ने इसके लिए एजेंट-बेस्ड मॉडल नाम की कंप्यूटेशनल टेक्निक का इस्तेमाल किया. यह ऐसा सिमुलेशन मॉडल है जिसमें अलग-अलग व्यक्तियों या एजेंट्स के व्यवहार और उनके आपसी तालमेल का अध्ययन किया जाता है. इस टेक्निक का इस्तेमाल पक्षियों के झुंड की उड़ान, महामारी के फैलाव और सामाजिक व्यवहार जैसे कई मामलों में पहले ही किया जा चुका है. 

यह भी पढ़ें- दो तारों के 'Dance of Death' के पीछे छिपा था सुपरनोवा का रहस्य, वैज्ञानिकों ने ढूंढ़ निकाला अंतरिक्ष के सबसे चमकीले विस्फोट का जवाब

इस रिसर्च में मोंटे कार्लो सिमुलेशन का हुआ इस्तेमाल

स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों ने भविष्य में होने वाली संभावित चंद्र मिशनों का सिमुलेशन तैयार किया. इनमें एस्ट्रोनॉट्स की संख्या, मिशन की अवधि, धरती से भेजी जाने वाली आपूर्ति और चंद्रमा के कठिन वातावरण जैसी कई परिस्थितियों को शामिल किया गया. शुरुआत में इसे तीन महीने का मिशन माना गया, जिसमें दूसरे महीने भोजन, पानी, ऑक्सीजन और नए एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक बार आपूर्ति मिशन भेजा गया. इसके बाद रिसर्चर्स ने मोंटे कार्लो सिमुलेशन का इस्तेमाल किया. यह वह टेक्निक है जिसमें हजारों संभावित परिस्थितियों को एनालाइज करके किसी नतीजे की संभावना का आकलन किया जाता है. इस मॉडल में एस्ट्रोनॉट्स की एवरेज वर्क प्रोडक्टिविटी लगभग 20% रही. रिसर्चर्स का कहना है कि इतनी कम प्रोडक्टिविटी इस बात का संकेत है कि लंबे समय तक अलग-थलग रहने, सीमित संसाधनों और मानसिक दबाव जैसी परिस्थितियां एस्ट्रोनॉट्स की काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं.

क्या सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने से होगा हल होगी समस्या?

रिसर्चर्स का कहना है कि एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ ट्रेनिंग देने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा.  एस्ट्रोनॉट्स चाहे कितने भी कुशल क्यों न हों, लंबे समय तक अलग-थलग रहने पर इंसानी व्यवहार और मानसिक दबाव का असर पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता इसलिए मिशन की अवधि, टीम का सही आकार, नियमित आपूर्ति, आपातकालीन योजनाएं और मेंबर्स के बीच बेहतर तालमेल जैसे पहलुओं पर बराबर ध्यान देना जरूरी है. लेकिन इसका यह बिलकुल मतलब नहीं है कि एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है. ट्रेनिंग में  उन्हें कठिन परिस्थितियों में फैसले लेने, टीम के साथ काम करने, तनाव से निपटने और सीमित संसाधनों में लंबे समय तक टिके रहना सिखाया जाता है जो मिशन के दौरान उनके काफी काम आता है.

साइंटिस्ट डॉ. अनामारिया बेरिया ने कहा कि सिर्फ डेटा या एआई के आधार पर भविष्यवाणी करना सही नहीं है. सबसे जरूरी यह है कि इंसानों को चंद्रमा पर भेजने से पहले वहां की जटिल परिस्थितियों, टीम के व्यवहार और भविष्य में आने वाली चुनौतियों को अच्छी तरह समझ लिया जाए. यही समझ भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी मानव बस्ती बसाने में बड़ा कदम साबित हो सकती है.
 

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