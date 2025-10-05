Add DNA as a Preferred Source
Numerology: मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहा ये अंक तो शादी और नौकरी दोनों छूटेगी, ये कॉम्बिनेशन डिजिट लेने से भी बचें 

साइंस

बिना तार के कैसे चलता है Wi-Fi? समझें क्यों राउटर से दूर जाते ही वीक हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन

आज की दुनिया इंटरनेट के बिना अधूरी है और इंटरनेट सुविधा को आसान और सुविधाजनक बनाने में वाई-फाई का बहुत बड़ा योगदान है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना तार के कैसे वाईफाई काम करती है...

जया पाण्डेय

Updated : Oct 05, 2025, 02:10 PM IST

बिना तार के कैसे चलता है Wi-Fi? समझें क्यों राउटर से दूर जाते ही वीक हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन

WiFi without Wire

आज की दुनिया इंटरनेट के बिना अधूरी है और इंटरनेट सुविधा को आसान और सुविधाजनक बनाने में वाई-फाई का बहुत बड़ा योगदान है. पहले जब इंटरनेट इस्तेमाल करना होता था तो कंप्यूटर या लैपटॉप को सीधे तार के ज़रिए कनेक्ट करना पड़ता था. लेकिन आज वाई-फाई ने इस झंझट को खत्म कर दिया है. अब सवाल यह है कि बिना तार के आपके मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी तक वाईफाई के जरिए इंटरनेट कैसे पहुंचता है?

बिना तारों के कैसे काम करती है वाई-फाई?

वाई-फाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है. यह तकनीक हवा में डेटा भेजने और कैप्चर करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करती है. जिस तरह रेडियो स्टेशन से निकलने वाली तरंगें आपके रेडियो तक पहुंचकर ध्वनि में बदल जाती हैं, उसी तरह वाई-फाई राउटर से निकलने वाली तरंगें आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंचकर वहां इंटरनेट सिग्नल में बदल जाती हैं. यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें किसी भी तरह की देरी का एहसास नहीं होता.

यह भी पढ़ें- इतना छोटा सा सिम कार्ड और उसमें भी एक कोना कटा हुआ, जानें इसके पीछे की स्मार्ट टेक्नोलॉजी

जब आप वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपके घर या ऑफिस में ब्रॉडबैंड कनेक्शन या मोबाइल नेटवर्क से इंटरनेट राउटर तक पहुंचता है. राउटर उस इंटरनेट सिग्नल को डिजिटल डेटा से रेडियो तरंगों में बदलता है. ये तरंगें हवा में फैलती हैं और आपके डिवाइस का वाई-फाई रिसीवर इन्हें पकड़ लेता है. इसके बाद रिसीवर इन रेडियो तरंगों को वापस डिजिटल डेटा में बदल देता है और इस तरह आपका फोन या लैपटॉप इंटरनेट से जुड़ जाता है.

क्यों राउटर से दूर होते हैं वीक हो जाता है इंटरनेट सिग्नल?

वाई-फाई आमतौर दो तरह की तरंगों का उपयोग करता है. पहला 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड है, जिसकी खासियत यह है कि इसकी रेंज ज़्यादा होती है लेकिन स्पीड थोड़ी कम होती है. दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड है जो तेज़ स्पीड तो देता है लेकिन इसकी रेंज थोड़ी सीमित होती है.

यह भी पढ़ें- DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान

यही वजह है कि अगर आप राउटर से दूर चले जाते हैं या बीच में दीवारें आ जाती हैं तो वाई-फाई सिग्नल कमजोर हो सकता है. आजकल वाई-फाई 6 और वाई-फाई 7 जैसी नई तकनीकें और भी तेज और भरोसेमंद कनेक्टिविटी देती हैं.

अगर वाई-फाई न होता तो क्या होता? 

अगर वाई-फाई न होता तो हर डिवाइस को एक तार के ज़रिए इंटरनेट से जोड़ना पड़ता जिससे न सिर्फ़ हर जगह तारों का जाल फैल जाता, बल्कि मोबाइल और लैपटॉप जैसे पोर्टेबल डिवाइस का इस्तेमाल भी मुश्किल हो जाता. वाई-फाई ने वाकई इंटरनेट को मोबाइल और आसान बना दिया है. अब आप कहीं से भी इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर सकते हैं या मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं.

वाई-फाई न सिर्फ हमारी जिंदगी को स्मार्ट बनाता है बल्कि हमें पूरी तरह से कनेक्टेड भी रखता है. यह तकनीक हवा में फैली रेडियो तरंगों की मदद से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा ट्रांसमिट करके हमें वायरलेस इंटरनेट का अनुभव देती है. यही वजह है कि आज की डिजिटल दुनिया में वाई-फाई सबसे अहम तकनीकों में से एक बन गया है और आने वाले समय में हमें इसके और भी तेज और सुरक्षित वर्जन देखने को मिलेंगे.

