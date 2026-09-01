अंतरिक्ष से धरती पर आया 4.6 अरब साल पुराना 'टाइम कैप्सूल', बताएगा ग्रहों के जन्म की कहानी!

मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट से आई यह खगोलीय चट्टान तौरांगा के पास समुद्र से करीब 30 किमी ऊपर जलकर राख हो गई.

न्यूजीलैंड के आसमान में 30 अगस्त को एक बेहद खूबसूरत और हैरतअंगेज नजारा देखने को मिला, जब हरी रोशनी बिखेरता एक विशाल आग का गोला तेजी से गुजरा. शाम करीब 7:45 बजे घटी इस घटना का वीडियो तौरांगा एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी (TAS) के कैमरों और स्थानीय लोगों के कैमरों में कैद हो गया. यह हरी रोशनी उत्तरी द्वीप के ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाती हुई दिखाई दी.

कोई आम उल्कापिंड नहीं, 4.6 अरब साल पुराना मेहमान

तौरांगा एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डेविड ग्रीग के मुताबिक, यह कोई मामूली उल्कापिंड नहीं था. यह खगोलीय चट्टान मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट से आई थी. इसका निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था, जब हमारा सौर मंडल बन ही रहा था. यह स्पेस रॉक धरती के वायुमंडल में लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड (यानी करीब 61,200 किलोमीटर प्रति घंटे) की तूफानी रफ्तार से दाखिल हुआ.

30 किलोमीटर ऊपर जलकर हुआ राख

करीब 10 सेकंड तक आसमान में चमकने के बाद इसकी स्पीड घटकर 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड रह गई. फायरबॉल्स एओटेअरोआ के निदेशक स्टीव विन-हैरिस ने बताया कि यह उल्कापिंड तौरांगा के उत्तर में समुद्र से करीब 30 किलोमीटर ऊपर ही पूरी तरह जलकर राख हो गया और समुद्र में इसका कोई टुकड़ा नहीं गिरा.

A huge fiery meteor streaked over New Zealand and lit up the night sky with a bright flash



According to eyewitnesses, the sky was completely clear until a massive glowing object crossed it.



Specialists believe that some fragments of the meteor may have reached the Earth’s… pic.twitter.com/Aw4b5blRwc July 29, 2026

आसमान में हरा रंग क्यों दिखाई दिया?

अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि इस उल्कापिंड का रंग हरा क्यों था? वैज्ञानिकों ने इसकी वजह बताई है. किसी भी स्पेस रॉक का रंग उसमें मौजूद धातुओं पर निर्भर करता है. जब बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम वाला उल्कापिंड वायुमंडल में जलता है, तो उससे नीले-हरे रंग की तेज रोशनी निकलती है.

A stunning green meteor lit up the sky over New Zealand today! 🇳🇿✨ What an incredible sight! 🌌 pic.twitter.com/77zmgzuduN — Sid 🩺 (@sidthedoctor) August 30, 2026

मैग्नीशियम के साथ-साथ इस चट्टान में मौजूद निकेल और लोहा भी धरती की हवा के रगड़ से भाप बनकर जल गए. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके वीडियो शेयर करते हुए अपने अनुभव बांटे. तौरांगा से इस नजारे को देखने वाले एक शख्स ने बताया कि यह सफेद पूंछ वाली बेहद चमकदार हरी रोशनी थी, जिसने कुछ पलों के लिए रात के अंधेरे को उजाले में बदल दिया.

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