बदल जाएगा पृथ्वी का नक्शा, धरती पर बनेगा नया सुपरकॉन्टिनेंट, क्या इंसानों का भी होगा डायनासोर जैसा अंत?

वैज्ञानिकों के अनुसार 20 करोड़ साल बाद पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक बार फिर आपस में जुड़कर 'सुपरकॉन्टिनेंट' बनाएंगे.

वैज्ञानिकों को दशकों से यह मालूम है कि हमारी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक न एक दिन फिर से आपस में जुड़कर एक विशाल सुपरकॉन्टिनेंट यानी महामहाद्वीप बना लेंगे. करोड़ों साल पहले हमारी धरती 'पैनजिया' नाम के एक विशाल भूभाग का हिस्सा थी, जो 20 करोड़ साल पहले अलग होना शुरू हुआ था.

अब से लगभग 20 करोड़ साल बाद ये महाद्वीप फिर से एक होने वाले हैं. साल 2018 की एक स्टडी के मुताबिक ऐसा होने के 4 अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक तरीका इंसानों समेत सभी स्तनधारी जीवों का पूरी तरह खात्मा कर देगा. आइए समझते हैं कि भविष्य में हमारी धरती कैसी दिख सकती है.

नोवोपैनजिया

इस परिस्थिति में प्रशांत महासागर बंद हो जाएगा और अटलांटिक महासागर फैलेगा. अमेरिका, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका से टकरा जाएगा. इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा. भूमध्य रेखा के पास वाले इलाके बहुत गर्म और सूखे होंगे, जबकि अंदरूनी इलाकों में सूखा रहेगा और तटीय इलाकों में भारी बारिश होगी.

औरिका

यहां प्रशांत और अटलांटिक दोनों महासागर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे. धरती के सारे महाद्वीप भूमध्य रेखा के आसपास एक अंगूठी के आकार में जमा हो जाएंगे. क्योंकि यह हिस्सा इक्वाटर के करीब होगा, इसलिए धरती आज के मुकाबले ज्यादा गर्म और सूखी होगी.

अमेजिया

इसमें आर्कटिक महासागर गायब हो जाएगा और अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के सभी महाद्वीप उत्तरी ध्रुव की तरफ खिसक जाएंगे. दक्षिणी हिस्से में सिर्फ एक विशाल समुद्र रहेगा. इससे समुद्र के जरिए गर्मी फैलने का सिस्टम टूट जाएगा और ध्रुव बेहद ठंडे होकर साल भर बर्फ से ढके रहेंगे.

पैनजिया अल्टिमा

इसमें अटलांटिक और हिंद महासागर खत्म हो जाएंगे. अमेरिका और एशिया आपस में टकरा जाएंगे और सारे महाद्वीप भूमध्य रेखा के पास आकर एक विशाल गोलाकार जमीन बना लेंगे.

कौन सा महाद्वीप इंसानों के विनाश का कारण बनेगा?

पैनजिया अल्टिमा ही वह खतरनाक रूप है, जो इंसानों और बाकी स्तनधारी जीवों का नामोनिशान मिटा देगा. जब यह महाद्वीप बनेगा, तो इसका 90% अंदरूनी हिस्सा समुद्र से हजारों मील दूर होने के कारण झुलसाने वाले रेगिस्तान में बदल जाएगा.

उस समय तक सूरज की चमक और गर्मी भी काफी बढ़ चुकी होगी. साथ ही, टेकटोनिक प्लेटों के टकराने से लगातार होने वाले ज्वालामुखी विस्फोटों से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा.

धरती का तापमान 40°C से 70°C तक पहुंच जाएगा. पूरी पृथ्वी पर केवल 8% से 16% जमीन ही ऐसी बचेगी जहां रहा जा सके. इतनी भयानक गर्मी और समुद्री हवा न मिलने के कारण इंसान का शरीर अपनी गर्मी बाहर नहीं निकाल पाएगा, जिससे धरती से मैमल्स का सामूहिक विनाश हो जाएगा. राहत की बात बस इतनी है कि यह सब होने में अभी 20 करोड़ साल बाकी हैं.

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