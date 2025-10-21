चंद्रमा पर पहली बार सौर ज्वाला की छाया, ISRO को चंद्रयान-2 ने भेजा अहम संदेश

'जवान' से लेकर 'चेन्नई एक्सप्रेस' तक, किंग खान के बर्थ डे पर सिनेमा हॉल में होगा शाहरुख का राज
साइंस
2019 में प्रक्षेपित भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान-2 के चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के प्रभावों का पहला अवलोकन किया....
2019 में प्रक्षेपित दूसरे चंद्रयान-2 ने अंतरिक्ष की दुनिया से जुड़ी अहम जानकारियां दी हैं. वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा चंद्रमा के वायुमंडल को सीधे प्रभावित करती है. चंद्रयान-2 के वैज्ञानिक उपकरणों में से एक लूनर एटमॉस्फियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर-2 (CHACE-2) पेलोड अवलोकन का उपयोग करते हुए चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन (CME) के प्रभावों का पहला अवलोकन किया गया.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शनिवार (18 अक्टूबर 2025) को कहा कि CHACE-2 के अवलोकनों से पता चला है कि जब CME चंद्रमा से टकराएगा तो दिन के समय चंद्र बाह्यमंडल के कुल दबाव में वृद्धि होगी. इसरो ने दर्ज किया है कि इसका असर चंद्र बाह्यमंडल पर पड़ेगा. यह महत्वपूर्ण अवलोकन 10 मई 2024 को हुआ.
इसरो ने बताया कि इस दौरान दिन के समय चंद्रमा के चारों ओर स्थित अत्यंत पतले वायुमंडल जिसे लूनर एक्सोस्फीयर कहा जाता है, के कुल दबाव में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई. इन अवलोकनों से मिले कुल संख्या घनत्व में एक क्रम से भी अधिक परिमाण की वृद्धि देखी गई. यह वृद्धि पिछले सैद्धांतिक मॉडलों के अनुरूप है. इसरो ने कहा, 'यह पहली बार है जब CHACE-2 द्वारा चंद्रयान-2 पर ऐसा प्रभाव देखा गया है.'
इसरो ने कहा, 'चंद्रमा पर पड़ने वाले सौर कोरोनल द्रव्यमान की इस बढ़ी हुई मात्रा ने चंद्र सतह से परमाणुओं को हटाने की प्रक्रिया को बढ़ा दिया, जिससे वे चंद्र बहिर्मंडल में मुक्त हो गए, जो सूर्य के प्रकाश के चंद्र बहिर्मंडल में कुल दबाव में वृद्धि के रूप में प्रकट हुआ.'
प्रगति के लाभ
अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि यह अवलोकन चंद्र बाह्यमंडल और चंद्रमा पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभावों को समझने में मदद करेगा. चंद्रमा और चंद्रमा के अंतरिक्ष मौसम के बारे में जानकारी देने के अलावा यह अवलोकन चंद्रमा पर वैज्ञानिक आधार बनाने की चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है. ऐसी परिस्थितियों का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है जो चंद्रमा के वातावरण को अस्थायी रूप से बदल देती हैं.
चंद्रयान-2
22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित चंद्रयान-2 असफल रहा. श्रीहरिकोटा से GSLV-MkIII-M1 रॉकेट के ज़रिए प्रक्षेपित चंद्रयान-2 अपने साथ आठ प्रायोगिक पेलोड ले गया था. 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान-2 चंद्रमा की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया. लेकिन विक्रम लैंडर में लगे पाँचों इंजनों में अपेक्षा से ज़्यादा दबाव पैदा हो गया. फिर विक्रम लैंडर की गति धीमी नहीं हुई और वह चंद्र सतह से 2 किलोमीटर दूर ज़मीन से टकरा गया जिससे लैंडर और ज़मीनी स्टेशनों से उसका संपर्क टूट गया और यह परियोजना विफल हो गई.
