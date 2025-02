चांद के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के तहत फायरफ्लाई एयरोस्पेस का ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर जल्द ही मारे क्रिसियम पर उतरने वाला है. 15 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ यह मिशन अब चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है और 2 मार्च को लैंडिंग के लिए तैयार है. इस मिशन से मिली अब तक की सबसे साफ तस्वीरों ने चांद की सतह की संरचना और वहां मौजूद खनिजों के अध्ययन के नए द्वार खोल दिए हैं.

चांद की सतह की साफ झलक

ब्लू घोस्ट ने जो फुटेज भेजी हैं, उनमें चांद की ऊबड़-खाबड़ सतह, विशाल गड्ढे और रहस्यमयी भूभाग साफ नज़र आ रहे हैं. यह फुटेज करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई हैं, जो चांद के भूगोल और उसकी संरचना को बारीकी से दिखाती हैं.

वैज्ञानिकों के लिए खास खोज

ब्लू घोस्ट की इन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को चांद की सतह की संरचना और वहां मौजूद खनिज तत्वों के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है. खासतौर पर मारे क्रिसियम का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यह इलाका समतल और वैज्ञानिक खोजों के लिए उपयुक्त माना जाता है.

कब होगा ऐतिहासिक लैंडिंग?

A video released on February 24 shows various stunning close-ups of the moon’s surface captured by Firefly Aerospace’s Blue Ghost spacecraft. Firefly Aerospace’s Blue Ghost is one of two lunar landers for deliveries of #NASA science and technology to different locations on the… pic.twitter.com/ay9efJ2IJJ