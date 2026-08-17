क्या हम गलत जगह खोज रहे हैं एलियन? व्हाइट हाउस एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा

क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर एलियंस कहीं आसपास ही छिपे हुए हैं? 1950 में वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के एक सवाल ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर अंतरिक्ष में अरबों पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, तो आज तक किसी एलियन ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया?

मशहूर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने सन् 1950 में एक सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछा था, "आखिर बाकी लोग हैं कहां?" इसी सवाल से जन्म हुआ फर्मी विरोधाभास (Fermi Paradox) का. अगर हम गणित और आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो हमारी अंतरिक्ष की इस विशाल दुनिया में अरबों-खरबों आकाशगंगाएं हैं.

अकेले हमारी मिल्की वे (आकाशगंगा) में ही पृथ्वी जैसे करोड़ों ग्रह मौजूद हैं, जहां जीवन पनपने का माहौल हो सकता है. जब जीवन की संभावना इतनी ज्यादा है, तो फिर दशकों की खोज के बाद भी हमें किसी एलियन का कोई सुराग क्यों नहीं मिला? व्हाइट हाउस के UAP साइंस काउंसिल के प्रमुख और जाने-माने खगोलशास्त्री एवी लोएब का मानना है कि हमने अभी ठीक से खंगालना शुरू ही नहीं किया है.

उन्होंने Wion से बातचीत के दौरान कहा कि ब्रह्मांड तो बहुत दूर की बात है, हम तो अपने सौरमंडल को भी पूरी तरह नहीं देख पाए हैं. हमारी सबसे बड़ी दूरबीनें भी अंतरिक्ष से आने वाली सिर्फ उन्हीं चीजों को देख पाती हैं, जो हमारे सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप से भी बड़ी हों. वैज्ञानिकों ने फर्मी के इस सवाल का जवाब देने के लिए कई दिलचस्प थ्योरी सामने रखी हैं.

जीवन का पनपना बहुत मुश्किल है

ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो. एक समझदार और विकसित सभ्यता बनने के लिए सिर्फ पानी या हवा काफी नहीं है. ग्रह के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड, प्लेट टेक्टोनिक्स, एक बड़ा चंद्रमा और बृहस्पति जैसा बड़ा पड़ोसी ग्रह होना चाहिए, जो बाहर से आने वाले उल्कापिंडों को रोक सके. हो सकता है हमारी पृथ्वी बस एक दुर्लभ अपवाद हो, जहां किस्मत से यह सब कुछ मुमकिन हो पाया.

खुद को नष्ट कर लेना

एक थ्योरी यह भी कहती है कि जब कोई सभ्यता तकनीक के मामले में बहुत आगे निकल जाती है, तो वह अंतरिक्ष यात्रा के काबिल बनने से पहले ही खुद को खत्म कर लेती है. यह तबाही परमाणु युद्ध, बेकाबू होते जलवायु परिवर्तन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो सकती है. इसके अलावा, अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन, सुपरनोवा धमाके या उल्कापिंड भी किसी सभ्यता को फलने-फूलने से पहले मिटा सकते हैं.

वे सामने नहीं आना चाहते

हो सकता है कि एलियंस को हमारे बारे में पता हो, लेकिन वे हमसे संपर्क नहीं करना चाहते. वे चुपचाप सिर्फ हमें देख रहे हों. 'डार्क फॉरेस्ट' थ्योरी के मुताबिक, अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी मौजूदगी छुपाकर रखना ही समझदारी है, ताकि कोई दूसरी हमलावर सभ्यता आपको निशाना न बना ले.

अगर किसी ने हमसे संपर्क करने के लिए कोई सिग्नल भेजा भी होगा, तो दूरी इतनी ज्यादा है कि उस सिग्नल को हम तक पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे. लोएब का कहना है कि हो सकता है वे हमसे बात करने के लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हों, जो हमारी समझ से ही बाहर हो.

तो फिर एलियंस को ढूंढा कैसे जाए?

हम सालों से रेडियो सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोएब के मुताबिक रेडियो सिग्नल का इंतजार करना किसी फोन कॉल की उम्मीद लगाने जैसा है. इसकी जगह हमें अंतरिक्ष में तैरते हुए उनके कचरे या पुरानी मशीनों को खोजना चाहिए. ठीक वैसे ही जैसे इंसान का भेजा गया वॉयेजर यान आज ब्रह्मांड में अरबों किलोमीटर दूर तैर रहा है. लोएब अपने गैलीलियो प्रोजेक्ट के जरिए इसी तरह के भौतिक सुरागों को ढूंढने में लगे हैं.

अगर एलियंस मिल गए तो क्या होगा?

अगर हमें रेडियो सिग्नल मिलते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें हम तक पहुंचने में हजारों साल लगे होंगे. लेकिन अगर उनका कोई यान या उपकरण हमारे सौरमंडल में आ जाता है, तो हमें तुरंत सतर्क होना पड़ेगा. हमारा अगला कदम इस बात पर निर्भर करेगा कि सामने वाले की मंशा क्या है और उसकी तकनीक कितनी ताकतवर है.

बर्फ के नीचे छिपी दुनिया

एक और बहुत दिलचस्प थ्योरी यह है कि जीवन अंतरिक्ष में उड़ने की बजाय गहराई में छिपा हो सकता है. बृहस्पति के 'यूरोपा' और शनि के 'एन्सेलेडस' जैसे उपग्रहों पर बर्फ की मोटी परत के नीचे विशाल समंदर हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जीवन शायद ऐसी ही बर्फ की परतों के नीचे पनप रहा हो. ऐसे जीवों को कभी बाहर की दुनिया या अंतरिक्ष यात्रा का अहसास ही नहीं होता.

आखिर में, "सब कहां हैं?" इस सवाल पर एवी लोएब का सबसे चौंकाने वाला जवाब यह है कि शायद वे कहीं दूर नहीं, बल्कि यहीं हमारे आसपास मौजूद हैं और हम ही उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं.

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