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साइंस

शनि पर आसमान से बरसते हैं डायमंड, फिर पिघलकर बन जाता है 'हीरों का समंदर', वैज्ञानिकों की थ्योरी कर देगी हैरान!

छल्लों वाले खूबसूरत ग्रह शनि को लेकर वैज्ञानिकों की नई थ्योरी आपको रोमांचित कर सकती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यहां हीरों की बारिश की संभावना है और यहां हीरों का समुद्र भी हो सकता है. समझें सारा माजरा...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 24, 2026, 01:57 PM IST

शनि पर आसमान से बरसते हैं डायमंड, फिर पिघलकर बन जाता है 'हीरों का समंदर', वैज्ञानिकों की थ्योरी कर देगी हैरान!

शनि पर हीरों की बारिश के पीछे क्या है थ्योरी. (Image Credit: NASA)

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  • शनि पर बनते हैं हर साल हजारों टन हीरे
  • वैज्ञानिकों की नई थ्योरी कर देगी हैरान
  • हीरों के समंदर में बदल जाता है स्वरूप
  • यूरेनस और नेपच्यून में भी मौजूद हैं हीरा बनाने वाला वातावरण

भले ही शनि अपने खूबसूरत छल्लों की वजह से साइंस प्रेमियों के बीच खास पहचान रखता हो. लेकिन अगर आप डायमंड के शौकीन हैं तो इस ग्रह से जुड़ी वैज्ञानिकों की नई थ्योरी आपको रोमांचित कर सकती है. वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि शनि के बेहद गहरे और घने वायुमंडल में कार्बन पर ज्यादा दबाव पड़ने से हीरे बन सकते हैं. इस प्रक्रिया को डायमंड रेन कहा जाता है. 

मीथेन डायमंड रेन में सबसे अहम

वैज्ञानिकों के मुताबिक, शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे ज्यादा है लेकिन यहां मीथेन भी मौजूद है. मिथेन ही डायमंड रेन में बड़ी भूमिका निभाता है. विस्कॉन्सिन-मैडिसन यूनिवर्सिटी और नासा की जेट प्रोपल्शन लैब के डॉ. केविन बैनेस ने बताया कि शनि के शक्तिशाली तूफानों में बिजली गिरने से मीथेन के अणु टूट सकते हैं और इससे कार्बन युक्त कालिख जैसे कण बन सकते हैं. 

गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कार्बन कण धीरे-धीरे ग्रह के अंदर की ओर गिरने लगते हैं. जैसे-जैसे वे गहराई में जाते हैं, उन पर दबाव और तापमान दोनों बढ़ते जाते हैं. वैज्ञानिकों की थ्योरी है कि इस बढ़ते दबाव के कारण कार्बन पहले ग्रेफाइट और फिर दबाव बढ़ने पर हीरे के रूप में बदल जाता है. 

हर साल 1 हजार टन हीरे बनने की संभावना

शनि एक गैस जायंट है. इसके वातावरण की गहराई में नीचे जाने पर दबाव बेहद तेजी से बढ़ता है. यह दबाव कार्बन के अलग-अलग रूपों के बीच बदलाव के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है. वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक, शनि पर हर साल 1,000 टन हीरे बनने की संभावना है. इनमें से कुछ हीरों का आकार एक सेंटीमीटर तक हो सकता है. 

यह भी पढ़ें- प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर

धरती से अलग हीरों का स्वरूप

साइंटिफिक थ्योरी के मुताबिक, अगर ये हीरे बनते हैं तो वे शनि के अंदर की ओर गिरते रहेंगे. लेकिन फिर वह हमेशा ठोस रूप में ही नहीं रह पाएंगे. जैसे-जैसे वे और गहराई में पहुंचेंगे, तापमान और दबाव दोनों बेहद बढ़ जाएंगे. एक समय के बाद परिस्थितियां इतनी चरम हो जाएंगी कि हीरे पिघलने लगेंगे और वे लिक्विड बन जाएंगे. सबसे दिलचस्प बात यह है कि शनि पर बनने वाले हीरे पृथ्वी पर मिलने वाले हीरों की तरह किसी खदान में जमा नहीं होंगे. अगर वहां ऐसे हीरे बनते हैं तो बेहद गर्म और दबाव वाली गहरी परतों में पहुंचने के बाद उनका स्वरूप बदल सकता है. 

हीरे बनने की संभावना वैज्ञानिक यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों  के लिए भी जता चुके हैं.  इन ग्रहों में मीथेन और दूसरे कार्बन यौगिक मौजूद हैं और उनके अंदर भी बेहद दबाव वाली परिस्थितियां बनती हैं. लैब में वैज्ञानिकों ने यूरेनस और नेपच्यून जैसी परिस्थितियों को दोहराने की कोशिश की है और अत्यधिक दबाव में कार्बन से नैनो-डायमंड बनने के प्रमाण भी मिले हैं. लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा होता है, इसे लेकर वैज्ञानिक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है. 

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