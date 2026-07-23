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पिता बढ़ई, बेटी का सपना ISRO... फिजिक्स टीचर ने दिखाई राह तो हजारों लड़कियों को पछाड़ यूं 'स्पेस गर्ल' बनीं कंदुला

आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक 14 साल की बच्ची मिशन शक्तिसैट के लिए सिलेक्ट हुई है. कंदुला जेसी के पिता पेशे से बढ़ई हैं. जानें फिजिक्स टीचर की मदद से बच्ची ने हासिल किया ये खास मुकाम...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 23, 2026, 11:29 AM IST

पिता बढ़ई, बेटी का सपना ISRO... फिजिक्स टीचर ने दिखाई राह तो हजारों लड़कियों को पछाड़ यूं 'स्पेस गर्ल' बनीं कंदुला

Kandula Jessie मिशन शक्तिसैट के लिए हुईं सिलेक्ट. (Image Credit: TOI/shakthisat.org)

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  • कंदुला जेसी का मिशन शक्तिसैट में हुआ सिलेक्शन
  • बढ़ई का काम करके परिवार चलाते हैं पिता
  • सरकारी स्कूल की बच्ची फिजिक्स टीचर की मदद से हुई कामयाब
  • फ्यूचर में इसरो से जुड़े स्पेस सेक्टर में काम करने का सपना

कामयाबी किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती. अगर हौसला और मेहनत हो तो सीमित संसाधनों के बीच गरीब का बच्चा भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है. आंध्र प्रदेश की 14 साल की स्टूडेंट कंदुला जेसी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कंदुला ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसने न सिर्फ उनके परिवार और स्कूल बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश को गर्व करने का मौका दिया है. 

किस सरकारी स्कूल की स्टूडेंट हैं कंदुला?

आंध्र प्रदेश के धवलेश्वरम के जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल की कक्षा 10 की स्टूडेंट कंदुला जेसी को मिशन शक्तिसैट के लिए चुना गया है. इस मिशन का मकसद दुनिया भर की गर्ल स्टूडेंट्स को स्पेस साइंस, STEM और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से जोड़ना है. कंदुला इस मिशन में शामिल होने वाली आंध्र प्रदेश की इकलौती स्टूडेंट हैं. 

इस मिशन के लिए 108 देशों से करीब 12,000 लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इतनी बड़ी संख्या में आवेदन के बीच सिलेक्ट होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. कंदुला के पिता बढ़ई का काम करते हैं और वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं. परिवार की आर्थिक दिक्कतों के बावजूद साइंस और स्पेस में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है. 

फिजिक्स टीचर की मदद ने इस मुकाम तक पहुंचाया

इस सफर में कंदुला का साथ उनकी फिजिक्स टीचर मणिमाला ने दिया. उन्होंने बच्ची में साइंस और नई टेक्निक में दिलचस्पी को पहचाना और मिशन शक्तिसैट में अप्लाई करने के लिए उसे प्रेरित किया. कंदुला ने स्कूल की बाकी लड़कियों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया. कंदुला के लिए यह सफर आसान नहीं था. एक तरफ 10वीं की पढ़ाई और बोर्ड की तैयारी तो दूसरी ओर मिशन से जुड़ी ऑनलाइन ट्रेनिंग उनके लिए दो नावों की सवारी जैसी थी. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और स्कूल के बाद ऑनलाइन क्लास अटेंड किया. 

इंग्लिश की चुनौती को ऐसे किया पार

कंदुला के सामने इंग्लिश की चुनौती भी आई. चयन प्रक्रिया में  ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल के अलावा इंटरव्यू और एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी होना था. इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ. एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के लिए यह इतना आसान नहीं था. कंदुला ने अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए अपने टीचर्स की मदद ली और ऑनलाइन वीडियो के जरिए इसकी तैयारी की. 

इंटरव्यू की शुरुआत में तो वह घबराईं लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को खुद को हावी नहीं होने दिया. मिशन शक्तिसैट के जरिए अब कंदुला को स्पेस साइंस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की दुनिया को करीब से समझने का मौका मिलेगा. कंदुला का सपना भविष्य में इसरो से जुड़कर स्पेस सेक्टर में काम करना है. मिशन शक्तिसैट के लिए चयन ने उनके इस सपने को और मजबूत किया है. 

क्या सिखाती है कंदुला की कहानी?

कंदुला की कहानी इस बात की मिसाल है कि प्रतिभा केवल बड़े शहरों या महंगे स्कूलों तक सीमित नहीं है. अगर सही मार्गदर्शन, मेहनत और मौका मिले तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक साधारण परिवार की बेटी भी स्पेस साइंस जैसी फील्ड में अपनी पहचान बना सकती है. उनकी कहानी उन लड़कियों को प्रेरणा देगी जो सीमित संसाधनों के बावजूद साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा सपना देख रही हैं.

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