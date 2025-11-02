CV रमन ने IISc में दाखिला देने से किया था इनकार, कैसे अपने हक के लिए लड़कर भारत की पहली महिला PhD बनीं कमला सोहोनी?

आज हम आपको उन महिला साइंसिस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें सीवी रमन ने IISc में दाखिला देने से इनकार कर दिया था, फिर उन्होंने न सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प से इस प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की बल्कि और भी लड़कियों के लिए विज्ञान की पढ़ाई का रास्ता खोला, जानें कमला सोहोनी की कहानी...

एक ऐसे दौर में जब महिलाओं से अक्सर कहा जाता था कि साइंस उनके लिए नहीं है, कमला सोहोनी ने ऐसी दकियानूसी बातों को सुनने से इनकार कर दिया है. रिजेक्शन से शुरू हुआ उनका सफर भारत के वैज्ञानिक इतिहास के सबसे प्रेरणा देने वाले पन्नों में से एक है.

विज्ञान में कैसे जागी रुचि

साल 1911 में इंदौर के शांत शहर में कमला सोहोनी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो विज्ञान में डूबा रहता था. उनके पिता नारायणराव भागवत और उनके चाचा माधवराव भागवत उन भारतीय केमिस्ट में से एक थे जिन्होंने बेंगलुरु के प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) से पढ़ाई की थी.

छोटी उम्र से ही कमला केमेस्ट्री के जादू से मोहित हो गई थीं. वह अपने पिता की छोटी सी लैब में घंटों बिताती थीं, बीकरों में बुलबुले बनते और घोल का रंग बदलते देखती थीं. लेकिन आजादी से पहले के भारत में जहां महिलाओं से घर के काम में जुटे रहने तक की अपेक्षा की जाती है, उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहन के बजाय संदेह की दृष्टि से देखा गया.

महिला होने के कारण IISc में नहीं मिला एडमिशन

1933 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से टॉप करने के बाद कमला ने भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान IISc से पढ़ाई करने का सपना देखा. उन्होंने अप्लाई किया तो उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी और संस्थान के निदेशक सीवी रमन ने करारा झटका देते हुए एडमिशन देने से मना कर दिया. कारण सिर्फ इतना था कि वह एक महिला थीं.

कमला ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने पत्र लिखे, सार्वजनिक रूप से उनके रुख पर सवाल उठाए और आखिरकार अपना पक्ष रखने के लिए उनके ऑफिस चली गईं. वह सीवी रमन के सामने अडिग रहीं. रमन भी चुनौतियों के आदी नहीं थे लेकिन उन्होंने भी अनिच्छा से प्रोबेशन पर उन्हें दाखिला देने के लिए हां कर दी. वह पढ़ाई तो कर सकती थीं लेकिन उनके लिए अपमानजनक शर्तें रखी गईं. दिन के वक्त उनका लैब में प्रवेश वर्जित था सिर्फ रात के समय वह निगरानी में काम कर सकती थीं.

कमला ने हर शर्त चुपचाप स्वीकार कर ली. बाद में उन्होंने कहा, 'मैंने तय कर लिया था कि मेरा काम ही मेरे लिए बोलेगा.' और ऐसा ही हुआ. एक साल के अंदर ही उन्होंने अपना रिसर्च डिस्टिंक्शन के साथ पूरा कर लिया जिससे IISC को लड़कियों पर लगा प्रतिबंध हटाना पड़ा. उस साल से महिलाओं को आधिकारिक तौर पर एडमिशन मिलने लगा.

रिजेक्शन से क्रांति तक की यात्रा

उनका अगला पड़ाव कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी था, जहां उन्होंने 1937 में नोबेल पुरस्कार विजेता डेरेक रिक्टर के अंडर में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पाई. साइटोक्रोम सी जैसे एंजाइमों पर उनके शोध जो कोशिकाओं के श्वसन और ऊर्जा उत्पादन को समझने के लिए आवश्यक थे, ने उन्हें 1939 में पीएचडी की उपाधि दिलाई, जिससे वे वैज्ञानिक क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बनीं.

कमला चाहती थीं विदेश में सेटल होकर बढ़िया जीवन जी सकती थीं लेकिन उन्होंने भारत लौटना चुना. भारत लौटकर उन्होंने ऐसे क्षेत्र में काम करना चुना जहां विज्ञान लोगों की मदद कर सके. कुन्नूर स्थित पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला और बाद में मुंबई स्थित रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ताड़ के पेड़ों से प्राप्त मीठे रस नीरा पर उनके रिसर्च से पता चला कि इसमें विटामिन सी, आयरन और आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं.

उनके रिसर्च ने स्वतंत्रता के बाद के भारत में पोषण नीतियों को प्रभावित किया और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की नींव रखने के लिए प्रेरित किया. कमला सोहोनी ने कभी प्रसिद्धि की चाहत नहीं की. वह किताबों में कम ही दिखाई देती थीं. उन्हें अपने समकालीन पुरुष साइंटिस्ट जितना सम्मान नहीं मिला, फिर भी उनके साहस ने विज्ञान को नया आयाम दिया. कमला सोहोनी का 1998 में निधन हो गया और वह अपने पीछे एक विरासत छोड़ गईं. आज हर भारतीय महिला प्रयोगशाला में कदम रखते हुए उसी दरवाजे से प्रवेश करती है जिसे उन्होंने खोला था.

