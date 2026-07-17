धरती से 48 प्रकाश वर्ष दूर 'उम्मीद की दुनिया', किसी चट्टानी ग्रह पर पहली बार मिला वायुमंडल, क्या यहां बस सकती है जिंदगी?

वैज्ञानिकों को धरती के बाहर जीवन की तलाश में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. हमारे सौरमंडल के बाहर LHS 1140 b नाम के ग्रह पर उन्हें कुछ ऐसा मिला है जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा...

LHS 1140 b पर मिला वायुमंडल

एक चट्टानी एक्सोप्लेनेट है LHS 1140 b

पृथ्वी से लगभग 48 प्रकाश वर्ष है दूरी

एक लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है यह ग्रह

वैज्ञानिक लंबे समय से पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं. अब इस मामले में उन्हें बड़ी सफलता मिली है. वैज्ञानिकों को पहली बार किसी पृथ्वी जैसे चट्टानी एक्सोप्लैनेट के चारों ओर वायुमंडल होने के सबूत मिले हैं. यह ग्रह अपने तारे के हेबिटेट जोन में है यानी यह अपने तारे से इतना दूर है कि सतह पर तरल पानी मौजूद रह सकता है. इस ग्रह को LHS 1140 b नाम से जाना जाता है और यह पृथ्वी से लगभग 48 प्रकाश वर्ष दूर है.

साल 2017 में खोजा गया था LHS 1140 b

LHS 1140 b एक चट्टानी ग्रह है और इसकी खोज पहली बार साल 2017 में हुई थी. अब नई स्टडी में वैज्ञानिकों को इसके वायुमंडल से हीलियम गैस के संकेत मिले हैं. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाल ही में पीएचडी पूरी करने वाले इस स्टडी के लेखक कॉलिन चेरुबिम ने बताया कि किसी चट्टानी ग्रह के वायुमंडल में हीलियम का पता चलना बेहद रोमांचक है. इससे यह साबित होता है कि इस ग्रह ने अरबों साल तक अपना वातावरण बनाए रखा है.

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LHS 1140 b आखिर है क्या?

LHS 1140 b हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है बल्कि यह एक एक्सोप्लैनेट है. एक्सोप्लैनेट वो ग्रह होते हैं जो सूर्य नहीं बल्कि किसी दूसरे तारे की परिक्रमा करते हैं. इस ग्रह की खोज 2017 में एस्ट्रोनॉमर जेसन डिटमैन और उनकी टीम ने की थी. खास बात यह है कि जानी-मानी मैग्जीन साइंस में छपी इस स्टडी के सह-लेखक भी जेसन डिटमैन ही हैं. उन्होंने बताया- 'इस ग्रह की खोज के लगभग 10 साल बाद अब वैज्ञानिक पूरे विश्वास के साथ कह पा रहे हैं कि इसमें वायुमंडल मौजूद है. पहले यह पता चला कि ग्रह चट्टानी है, फिर उसका तापमान अनुकूल पाया गया और अब उसके वायुमंडल का भी सबूत मिल गया है.'

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इस खोज से वैज्ञानिकों में क्यों दौड़ पड़ी खुशी की लहर?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह की सतह पृथ्वी की तरह ठोस चट्टानों से बनी होगी और हो सकता है कि इसके अंदर लोहे के कोर भी मौजूद हों. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर इसका वायुमंडल पर्याप्त घना है और इसमें ग्रीनहाउस इफेक्ट काम कर रहा है, तो यहां तरल पानी मौजूद रहने की संभावना हो सकती है.

यह ग्रह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है. लाल बौने तारे हमारे सूर्य से छोटे और ठंडे होते हैं इसलिए उनका हेबिटेट जोन भी उनके काफी करीब होता है. LHS 1140 b अपने तारे के बहुत पास घूमता है, लेकिन इस तारे के ठंडा होने की वजह से इस ग्रह के तापमान के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पानी मौजूद रह सकता है. इस वजह से इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है.

साल 1992 में अंतरिक्ष में एक्सोप्लैनेट की पुष्टि होने के बाद से अब तक वैज्ञानिक 6,000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोज चुके हैं. इनमें कई चट्टानी ग्रह अपने-अपने तारों के हेबिटेट जोन में मिले हैं, लेकिन किसी चट्टानी ग्रह के चारों ओर वायुमंडल का सबूत पहली बार मिला है.