FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Explained: चीन ने बना लिए 5वीं पीढ़ी के सैकड़ों स्टेल्थ लड़ाकू विमान, भारत रह गया पीछे, भारतीय वायु सेना के सामने कितनी बड़ी चुनौती?

Explained: चीन ने बना लिए 5वीं पीढ़ी के सैकड़ों स्टेल्थ लड़ाकू विमान, भारत रह गया पीछे, भारतीय वायु सेना के सामने कितनी बड़ी चुनौती?

धरती से 48 प्रकाश वर्ष दूर 'उम्मीद की दुनिया', किसी चट्टानी ग्रह पर पहली बार मिला वायुमंडल, क्या यहां बस सकती है जिंदगी?

धरती से 48 प्रकाश वर्ष दूर 'उम्मीद की दुनिया', किसी चट्टानी ग्रह पर पहली बार मिला वायुमंडल, क्या यहां बस सकती है जिंदगी?

एक चाय के कप से भी सस्ता होगा हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, जानें जींद से सोनीपत तक कितना होगा किराया

एक चाय के कप से भी सस्ता होगा हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, जानें जींद से सोनीपत तक कितना होगा किराया

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड

कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड

क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?

OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?

हिंदी न्यूज़साइंस

साइंस

धरती से 48 प्रकाश वर्ष दूर 'उम्मीद की दुनिया', किसी चट्टानी ग्रह पर पहली बार मिला वायुमंडल, क्या यहां बस सकती है जिंदगी?

वैज्ञानिकों को धरती के बाहर जीवन की तलाश में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. हमारे सौरमंडल के बाहर LHS 1140 b नाम के ग्रह पर उन्हें कुछ ऐसा मिला है जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jul 17, 2026, 04:15 PM IST

धरती से 48 प्रकाश वर्ष दूर 'उम्मीद की दुनिया', किसी चट्टानी ग्रह पर पहली बार मिला वायुमंडल, क्या यहां बस सकती है जिंदगी?

LHS 1140 b पर मिला वायुमंडल. (Image Credit: Melissa Weiss/Center for Astrophysics)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • LHS 1140 b पर मिला वायुमंडल
  • एक चट्टानी एक्सोप्लेनेट है LHS 1140 b
  • पृथ्वी से लगभग 48 प्रकाश वर्ष है दूरी
  • एक लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है यह ग्रह

वैज्ञानिक लंबे समय से पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं. अब इस मामले में उन्हें बड़ी सफलता मिली है. वैज्ञानिकों को पहली बार किसी पृथ्वी जैसे चट्टानी एक्सोप्लैनेट के चारों ओर वायुमंडल होने के सबूत मिले हैं. यह ग्रह अपने तारे के हेबिटेट जोन में है यानी यह अपने तारे से इतना दूर है कि सतह पर तरल पानी मौजूद रह सकता है. इस ग्रह को LHS 1140 b नाम से जाना जाता है और यह पृथ्वी से लगभग 48 प्रकाश वर्ष दूर है. 

साल 2017 में खोजा गया था LHS 1140 b

LHS 1140 b एक चट्टानी ग्रह है और इसकी खोज पहली बार साल 2017 में हुई थी. अब नई स्टडी में वैज्ञानिकों को इसके वायुमंडल से हीलियम गैस के संकेत मिले हैं.  हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाल ही में पीएचडी पूरी करने वाले इस स्टडी के लेखक कॉलिन चेरुबिम ने बताया कि किसी चट्टानी ग्रह के वायुमंडल में हीलियम का पता चलना बेहद रोमांचक है. इससे यह साबित होता है कि इस ग्रह ने अरबों साल तक अपना वातावरण बनाए रखा है.

यह भी पढ़ें- अंतरिक्ष में कहां से आई 'मिठाई'? मिल्की वे में पहली बार मिली चीनी जैसी चीज, वैज्ञानिक भी हैरान!

LHS 1140 b आखिर है क्या?

LHS 1140 b हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है बल्कि यह एक एक्सोप्लैनेट है. एक्सोप्लैनेट वो ग्रह होते हैं जो सूर्य नहीं बल्कि किसी दूसरे तारे की परिक्रमा करते हैं. इस ग्रह की खोज 2017 में एस्ट्रोनॉमर जेसन डिटमैन और उनकी टीम ने की थी. खास बात यह है कि जानी-मानी मैग्जीन साइंस में छपी इस स्टडी के सह-लेखक भी जेसन डिटमैन ही हैं. उन्होंने बताया- 'इस ग्रह की खोज के लगभग 10 साल बाद अब वैज्ञानिक पूरे विश्वास के साथ कह पा रहे हैं कि इसमें वायुमंडल मौजूद है. पहले यह पता चला कि ग्रह चट्टानी है, फिर उसका तापमान अनुकूल पाया गया और अब उसके वायुमंडल का भी सबूत मिल गया है.'

यह भी पढ़ें- ग्लोबल वॉर्मिंग से लड़ने के लिए पेड़ों ने बनाया 'बैकअप प्लान', PIF4 प्रोटीन के इस राज ने वैज्ञानिकों को भी किया हैरान

इस खोज से वैज्ञानिकों में क्यों दौड़ पड़ी खुशी की लहर?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह की सतह पृथ्वी की तरह ठोस चट्टानों से बनी होगी और हो सकता है कि इसके अंदर लोहे के कोर भी मौजूद हों. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर इसका वायुमंडल पर्याप्त घना है और इसमें ग्रीनहाउस इफेक्ट काम कर रहा है, तो यहां तरल पानी मौजूद रहने की संभावना हो सकती है. 

यह ग्रह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है. लाल बौने तारे हमारे सूर्य से छोटे और ठंडे होते हैं इसलिए उनका हेबिटेट जोन भी उनके काफी करीब होता है. LHS 1140 b अपने तारे के बहुत पास घूमता है, लेकिन इस तारे के ठंडा होने की वजह से इस ग्रह के तापमान के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पानी मौजूद रह सकता है. इस वजह से इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है. 

साल 1992 में अंतरिक्ष में एक्सोप्लैनेट की पुष्टि होने के बाद से अब तक वैज्ञानिक 6,000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोज चुके हैं. इनमें कई चट्टानी ग्रह अपने-अपने तारों के हेबिटेट जोन में मिले हैं, लेकिन किसी चट्टानी ग्रह के चारों ओर वायुमंडल का सबूत पहली बार मिला है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?
OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?
Sonam Wangchuk की वो खोज, जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर; जानें उन्हें क्यों मिला था 'रैमन मैग्सेसे' अवॉर्ड?
Sonam Wangchuk की वो खोज, जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर; जानें उन्हें क्यों मिला था 'रैमन मैग्सेसे' अवॉर्ड?
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement