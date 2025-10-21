दिवाली पर अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिखाया खूबसूरत नजारा

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने दिवाली की रात अंतरिक्ष से जगमगाते भारत का एक मनमोहक वीडियो शेयर किया है. यहां देखें दिवाली का अंतरिक्ष से खूबसूरत नजारा...

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने दिवाली की रात अंतरिक्ष से जगमगाते भारत का एक मनमोहक वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इसे अबतक लाखों लोग देख चुके हैं. अपने 18 दिवसीय ऑर्बिटल मिशन के दौरान स्पेस स्टेशन के ऑब्जर्बेटरी मॉड्यूल से फिल्माए गए इस क्लिप में भारत को दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तक चमकते हुए दिखाया गया है, जो किसी प्रकाश के जीवंत कैनवास जैसा दिख रहा है.

कैप्शन लिखा बेहद खूबसूरत

वीडियो के कैप्शन में शुभांशु शुक्ला ने लिखा, 'अंतरिक्ष से भारत के ऊपर, सूर्य के प्रकाश से भरे दक्षिण-पश्चिम से लेकर उत्तर-पूर्व तक उड़ना, ऐसा है जैसे अपने नीचे एक जीवंत आकाशगंगा को फैलते हुए देखना.'उन्होंने बताया कि कैसे भारत की चमक धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर से भी उभर कर आती है. उन्होंने कहा, 'यह प्रायद्वीप किसी रत्न की तरह चमकता है. पुणे जगमगाता है, बेंगलुरु और हैदराबाद मानव हाथों से बनाए गए नक्षत्रों की तरह झिलमिलाते हैं.'

जैसे ही वीडियो उत्तर की ओर बढ़ता है, नई दिल्ली की हल्की-सी झलक दिखाई देती है. शुक्ला ने आगे कहा, 'और दूर क्षितिज पर, एक हल्की-सी, लेकिन जानी-पहचानी चमक, नई दिल्ली अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है.'

यहां देखें वीडियो

Flying over India from space — from the sunlit southwest to the misty northeast — is like watching a living galaxy unfurl beneath you. You don’t just see it; you feel it in every fibre of your being.



The peninsula glows like a jewel. To the left, Pune sparkles; below, Bengaluru… pic.twitter.com/ZWfwWFlz9R — Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) October 20, 2025

एस्ट्रोनॉट ने बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत में चमकती बिजली की चमक को भी उजागर किया, जिसे उन्होंने बैंगनी चमक कहा. प्रकृति की अपनी आतिशबाज़ी आपको याद दिलाती है कि प्रकाश का मूल कलाकार वास्तव में कौन है.

जैसे-जैसे स्पेस क्राफ्ट हिमालय की ओर बढ़ता है, चमकते मैदान गहरे पहाड़ों की छाया में बदल जाते हैं और फिर एक परिक्रमा करते हुए सूर्योदय आकाश को हल्के नीले रंग में रंग देता है. शुक्ला ने आगे लिखा, 'यह सिर्फ धरती पर दीवाली नहीं है बल्कि धरती की दिवाली है. पूरे देश में दीपों का उत्सव जो एक ब्रह्मांडीय मंच पर गर्व से जगमगा रहा है.

