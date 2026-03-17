Artemis II: चांद के सफर में क्या खाएंगे एस्ट्रोनॉट्स? जानें स्पेस में बिना किचन और फ्रिज के कैसे चलता है काम

लगभग 50 साल बाद इंसानों को चंद्रमा के पास ले जाने वाला नासा का आर्टेमिस II मिशन काफी सुर्खियों में छाया हुआ है, ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर इस मिशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स 10 दिन क्या खाएंगे-पिएंगे? जानें इसका जवाब...

NASA का आर्टेमिस II मिशन साइंस की दुनिया में बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यह लगभग 50 साल बाद इंसानों को चंद्रमा के पास ले जाने वाला पहला मिशन होगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरेंगे नहीं, बल्कि उसकी परिक्रमा करेंगे और करीब 10 दिन की यात्रा पूरी कर धरती पर लौटेंगे, जहां उनका स्प्लैशडाउन प्रशांत महासागर में होगा. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल है कि इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स क्या खाएंगे और पिएंगे. इसका जवाब आज हम आपको देने वाले हैं.

धरती जैसा नहीं होता है अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स का खाना

अंतरिक्ष में खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता बल्कि यह शरीर को ऊर्जा, पोषण और हाइड्रेशन देने के लिए बेहद सोच-समझकर तैयार किया जाता है. ओरियन स्पेसक्राफ्ट में रखा गया खाना भी ऐसा है जो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, खराब न हो और कम गुरुत्वाकर्षण में भी आसानी से खाया जा सके. अंतरिक्ष में फ्रिज या ताजा खाना रखने की सुविधा नहीं होती इसलिए खाने को खास तरीके से प्रोसेस किया जाता है. अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के लिए भेजा गया खाना रिहाइड्रेटेड, थर्मोस्टेब्लाइज्ड और इरेडिएटेड फूड होता है जिसे पानी मिला कर खाने लायक बनाया जाता है, पहले से पकाकर सुरक्षित किया जाता है और रेडिएशन से लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है.

एस्ट्रोनॉट्स की डाइट तैयार करते समय उनकी कैलोरी की जरूरत, शरीर में पानी की मात्रा, विटामिन और मिनरल्स का संतुलन और उनकी पर्नल चॉइस का खास ध्यान रखा जाता है. हर एस्ट्रोनॉट मिशन से पहले अपने खाने की पसंद बताता है जिससे अंतरिक्ष में भी उसे अपना परिचित पसंदीदा स्वाद मिल सके. यह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होता है क्योंकि लंबे समय तक स्पेस में रहना बिलकुल भी आसान नहीं होता.

आर्टेमिस II मिशन में ये होगा एस्ट्रोनॉट्स का खाना



आर्टेमिस II मिशन में आम दिनों की तरह एस्ट्रोनॉट्स को नाश्ता, लंच और डिनर दिया जाएगा जबकि रोजाना दो बार पेय पदार्थ भी दिया जाएगा जिसमें कॉफी और दूसरे ड्रिंक्स भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि भार और जगह की सीमाओं के कारण खाने-पीने के विकल्प सीमित रहते हैं. एस्ट्रोनॉट्स को पानी ओरियन में मौजूद डिस्पेंसर से मिलेगा जिसके इस्तेमाल से पेय पदार्थ और खाना तैयार करने के लिए किया जाएगा.

अंतरिक्ष के कम गुरुत्वाकर्षण में खाना खाना भी आसान नहीं होता क्योंकि छोटे-छोटे कण तैरने लगते हैं और उपकरणों में जाकर दिक्कत पैदा कर सकते हैं इसलिए खाने को इस तरह तैयार किया जाता है कि वह बिखरे नहीं और आसानी से खाया जा सके. साथ ही स्पेसक्राफ्ट में एक छोटा सा फूड वॉर्मर भी होता है जिससे एस्ट्रोनॉट्स जरूरत के अनुसार खाना गर्म कर सकते हैं. आर्टेमिस II के लिए तैयार किया गया खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि इस मिशन की सफलता का भी अहम हिस्सा है.



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