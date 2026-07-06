सहारा रेगिस्तान रोकने के लिए अफ्रीका का मेगा प्रोजेक्ट, जानें 'ग्रेट ग्रीन वॉल' बनाने के लिए गरीब देशों को कौन कर रहा फंडिंग

चीन का ग्रेट वॉल दुनियाभर में मशहूर है लेकिन अफ्रीकी देश अब ग्रेट ग्रीन वॉल बना रहे हैं जो लगभग 8,000 किलोमीटर लंबा होगा. जानें इस दीवार की खास बातें और कहां से गरीब देशों को इसे बनाने के लिए मिल रही है फंडिंग...

अफ्रीका को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए 'ग्रेट ग्रीन वॉल' प्रोजेक्ट

8,000 किलोमीटर लंबी बन रही यह वॉल

सेनेगल से लेकर जिबूती तक बदलेंगे हालात

20 से अधिक देशों का मिला हुआ है सपोर्ट

क्लाइमेट चेंज और डेजर्टिफिकेशन आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. इस समस्या से निपटने के लिए अफ्रीका अपने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. इसे दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय पहल माना जा रहा है. अफ्रीका के इस प्रोजेक्ट का नाम ग्रेट ग्रीन वॉल है. यह प्रोजेक्ट पश्चिम अफ्रीका के सेनेगल से लेकर पूर्वी अफ्रीका के जिबूती तक लगभग 8,000 किलोमीटर लंबे साहेल इलाके में फैला हुआ है.

क्या है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का मकसद?

इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है बल्कि बंजर होती जमीन को फिर से उपजाऊ बनाना, मरुस्थलीकरण को रोकना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा मजबूत करना और स्थानीय लोगों की आजीविका को बेहतर बनाना है. ग्रेट ग्रीन वॉल की शुरुआत साल 2007 में अफ्रीकन यूनियन ने की थी. शुरुआत में यह योजना थी कि सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी किनारे पर करीब 8,000 किलोमीटर लंबी और लगभग 15 किलोमीटर चौड़ी पेड़ों की एक पट्टी तैयार की जाए. लेकिन बाद में साइंटिस्ट को लगा कि सिर्फ पेड़ लगाने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा. इस वजह से इकोसिस्टम रि-स्टोरेशन अभियान में बदल दिया गया. अब इस प्रोजेक्ट का फोकस स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक जंगलों, घास के मैदानों, कृषि भूमि, आर्द्रभूमि और देशी वनस्पतियों को पुनर्जीवित करने पर है.

ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से 1 करोड़ लोगों को मिलेंगी ग्रीन जॉब्स

साहेल इलाका कई दशकों से सूखे, भूमि क्षरण, अनियमित बारिश और जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है. यहां रहने वाले करोड़ों लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं. लेकिन लगातार घटती उपजाऊ जमीन और पानी की कमी की वजह से खाद्य संकट, गरीबी और पलायन जैसी समस्याएं बढ़ी हैं. ग्रेट ग्रीन वॉल का मकसद स्थानीय समुदायों का जीवन बेहतर बनाने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना, बारिश के जल संरक्षण को बढ़ावा देना, हरित आवरण बढ़ाना और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाना है.

इस महत्वाकांक्षी पहल का लक्ष्य साल 2030 तक लगभग 10 करोड़ हेक्टेयर खराब हो चुकी भूमि को पुनर्स्थापित करना है. यह लगभग मिस्र के क्षेत्रफल के बराबर है. इसके साथ ही लगभग 25 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अवशोषित करने और करीब एक करोड़ ग्रीन जॉब्स को सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना से साहेल इलाके में रहने वाले लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा और आय में भी सुधार होने की उम्मीद है.

ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहां से मिल रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट?

ग्रेट ग्रीन वॉल को अफ्रीका के 20 से अधिक देशों का समर्थन मिला हुआ है. इसके अलावा यूनाइटेड नेशन्स, वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन डेवलेपमेंट बैंक और दूसरे कई अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन भी इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं. अब तक सेनेगल, इथियोपिया, नाइजर, नाइजीरिया और दूसरे देशों में लाखों हेक्टेयर जमीन को पुनर्जीवित किया जा चुका है. यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) के अनुसार, अब तक लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि की बहाली की जा चुकी है, हालांकि 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी काफी काम बाकी है.



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