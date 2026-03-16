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50 साल बाद चांद तक जाएगा इंसान लेकिन लैंड नहीं करेगा, इन तीन स्टेप्स में Artemis II पूरी करेगा अपनी जर्नी

Artemis II मिशन से इंसान चंद्रमा की कक्षा तक तो जाएगा लेकिन चंद्रमा पर उतरेगा नहीं, समझिए आखिर नासा की इस मिशन का क्या है प्लान...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 16, 2026, 06:53 PM IST

50 साल बाद चांद तक जाएगा इंसान लेकिन लैंड नहीं करेगा, इन तीन स्टेप्स में Artemis II पूरी करेगा अपनी जर्नी

NASA Artemis II mission (Image Credit: NASA)

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करीब 50 साल बाद इंसान एक बार फिर चांद की ओर लौटने की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी NASA अपने महत्वाकांक्षी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत Artemis II मिशन की तैयारी कर रही है. यह मिशन इंसानों को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा लेकिन इस चरण में अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरेंगे नहीं. इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाली चंद्र लैंडिंग से पहले अंतरिक्ष यान, सिस्टम और क्रू की क्षमताओं का परीक्षण करना है. नासा के अनुसार यह एक टेस्ट फ्लाइट होगी इसलिए इसमें जोखिम भी शामिल है, लेकिन एजेंसी का कहना है कि मिशन की तैयारी पूरी सावधानी के साथ की जा रही है और सभी सिस्टम को लगातार जांचा जा रहा है.

Artemis II मिशन में कौन-कौन शामिल?

Artemis II को अपोलो युग के बाद चंद्रमा के लिए पहला मानवयुक्त फ्लाईबाई मिशन माना जा रहा है. आखिरी बार इंसान चंद्रमा के आसपास 1972 में Apollo 17 मिशन के दौरान गया था. शुरुआत में इस मिशन को 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी परीक्षण, सुरक्षा जांच और अंतरिक्ष यान की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इसकी समयसीमा आगे बढ़ाई गई. इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्रियों का दल होगा जिसमें अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच शामिल हैं, जबकि कनाडा के जेरेमी हैनसेन भी इस मिशन का हिस्सा होंगे. यह पहली बार होगा जब कोई कनाडाई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के मिशन में शामिल होगा.

Artemis II की पूरी जर्नी

नासा के मिशन प्रोफाइल के अनुसार लॉन्च के बाद अंतरिक्ष यान पहले पृथ्वी की कक्षा में कुछ समय तक परिक्रमा करेगा ताकि सभी सिस्टम की जांच की जा सके. इसके बाद यह चंद्रमा की ओर बढ़ेगा और चंद्रमा के चारों ओर एक फ्लाईबाई यानी बिना उतरे चक्कर लगाएगा. यह मिशन ओरियन स्पेसक्राफ्ट और शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट की मदद से संचालित होगा. चंद्रमा के पास पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह के बेहद करीब से गुजरेंगे और फिर अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर वापसी करेगा, जहां यह समुद्र में स्प्लैशडाउन के जरिए उतरेगा.
NASA

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भविष्य की चंद्र लैंडिंग की तैयारी करना है. इससे पहले Artemis I मिशन 2022 में बिना किसी क्रू के चंद्रमा के चारों ओर भेजा गया था, जिसमें अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक उड़ान भरी और सुरक्षित वापस लौट आया. Artemis II उसी तकनीक को मानव मिशन के साथ परखने का अगला चरण होगा.

नासा की Artemis III मिशन की भी है योजना

नासा की योजना के अनुसार इसके बाद Artemis III मिशन के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारने की कोशिश की जाएगी. इस मिशन में चंद्र लैंडर के साथ कक्षा में मिलन कराया जाएगा और फिर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरेंगे. अमेरिका का लक्ष्य इस दशक के अंत तक इंसानों को फिर से चंद्रमा की सतह पर भेजना और वहां इंसानों के रहने की तैयारी करना है. यह कार्यक्रम भविष्य में मंगल ग्रह तक मानव मिशन भेजने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है.

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