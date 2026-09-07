इंसानों के बिना फैसला लेकर हमला करेंगे रोबोट? 128 देशों ने 'किलर रोबोट्स’ पर लिया बड़ा फैसला

दशक भर की बहस के बाद बनी यह सहमति इंसानों के बिना खुद हमला करने वाले हथियारों पर वैश्विक नियम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

दशक भर की लंबी बहसों के बाद आखिरकार 128 देशों के बीच एक ऐतिहासिक सहमति बन गई है. शनिवार (5 सितंबर 2026) को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र (UN) के तत्वावधान में हुई बैठक में घातक स्वायत्त हथियारों यानी 'किलर रोबोट्स' को नियंत्रित करने के लिए एक नियम-पुस्तिका पर सर्वसम्मति बनी.

हालांकि यह समझौता अभी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसे रोबोटिक हथियारों पर अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और पहला कदम माना जा रहा है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में यह बहस छिड़ी हुई है कि इंसानों को मारने का फैसला किसी मशीन या कंप्यूटर कोड के हाथ में छोड़ना कितना सही है.

यूक्रेन, सूडान और मिडिल ईस्ट में बढ़ा इस्तेमाल

यूक्रेन, सूडान और मिडिल ईस्ट में जारी युद्धों में ऐसी तकनीकों और ड्रोन का इस्तेमाल अचानक बहुत बढ़ गया है. इससे आम नागरिकों की जान जाने का खतरा, जवाबदेही तय करने का मुद्दा और क्या युद्ध में इंसानी फैसले की जगह बची है या नहीं- जैसे गंभीर सवाल खड़े हो गए थे.

आखिर क्या होते हैं किलर रोबोट्स?

आसान शब्दों में कहें तो किलर रोबोट्स ऐसे हथियार हैं जो इंसानी इशारे के बिना, अपने सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग के दम पर खुद ही दुश्मन की पहचान करते हैं और उन पर हमला कर देते हैं. इसमें हर हमले के लिए किसी इंसान के बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसी तकनीक ने दुनिया के देशों को दो गुटों में बांट दिया है.

अमेरिका और रूस पाबंदियों के पक्ष में नहीं

जो देश कड़े नियमों की वकालत कर रहे हैं, उनका मानना है कि किसी की जान लेने का फैसला हमेशा इंसानों के हाथ में ही रहना चाहिए. वहीं, अमेरिका और रूस जैसी बड़ी सैन्य शक्तियां सख्त अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों के पक्ष में नहीं हैं. उनका कहना है कि वैश्विक नियमों की जगह हर देश के अपने राष्ट्रीय दिशानिर्देश होने चाहिए.

मैराथन वार्ताओं के बाद तैयार हुआ मसौदा

अमेरिका ने तो इस बातचीत में इंसानी फैसले से जुड़ी शर्तों को थोड़ा ढीला रखने के लिए काफी दबाव भी बनाया. जेनेवा में रात भर चली मैराथन वार्ताओं के बाद इस समझौते का मसौदा तैयार हुआ. हालांकि, स्टॉप किलर रोबोट्स नाम की संस्था ने इस समझौते पर निराशा जताई है. उनका कहना है कि बातचीत के आखिरी घंटों में समझौते की शर्तों को काफी कमजोर कर दिया गया, जिससे पिछले तीन सालों की मेहनत थोड़ी हल्की पड़ गई.

फिलहाल, यह सहमति सिर्फ एक राजनीतिक शुरुआत है. लेकिन सालों से जारी डेडलॉक के टूटने के बाद अब उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में किलर रोबोट्स को रोकने के लिए दुनिया भर में ठोस और सख्त कानून बन सकेंगे.

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