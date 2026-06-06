Zee Short Film Contest: ग्रैंड फिनाले में भारत के सबसे मशहूर फिल्ममेकर्स जुटे, उभरते कहानीकारों को सामने लाने के लिए एक साथ आए दिग्गज

'ज़ी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट' के पहले देशव्यापी संस्करण का ग्रैंड फिनाले मुंबई के ग्रैंड हयात में संपन्न हुआ. इस पहल के तहत, हर भाषा कैटेगरी में 'बेस्ट शॉर्ट फिल्म' अवॉर्ड जीतने वालों को 5,00,000 रुपये का नकद इनाम मिला. 'रनर-अप शॉर्ट फिल्म' विजेताओं को 2,50,000 रुपये का इनाम दिया गया.

Zee Short Film Contest Grand Finale: भारत की प्रमुख कंटेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी 'ज़ी' (Zee) के 'ज़ी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट' के पहले देशव्यापी संस्करण का ग्रैंड फिनाले मुंबई के ग्रैंड हयात में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बहुभाषी फिल्म निर्माण प्रतिभा खोज पहलों में से एक का समापन था. इस कार्यक्रम में देश के कुछ सबसे सम्मानित फिल्ममेकर्स, उभरते क्रिएटर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और कहानी कहने के शौकीन लोग एक साथ आए ताकि सिनेमाई आवाजों की नई पीढ़ी का जश्न मनाया जा सके.

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के संस्थापक और चेयरमैन एमेरिटस डॉ. सुभाष चंद्रा भी इस मौके पर उपस्थित रहे. उनकी मौजूदगी और ज्ञान भरी बातों ने युवा फिल्ममेकर्स को प्रेरित किया और उन्हें रचनात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाने और कहानी कहने के भविष्य को आकार देने के लिए प्रोत्साहित किया. इसी शानदार विरासत और विजन को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी के सीईओ श्री पुनीत गोयनका ने 'ज़ी' की कहानी कहने की 33 साल की यात्रा पर बात की. उन्होंने नॉमिनीज़ का स्वागत कहानीकारों की अगली पीढ़ी के तौर पर किया जो 'ज़ी' यूनिवर्स के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार हैं.



अनुराग कश्यप (हिंदी), रवि जाधव (मराठी), श्रीजीत मुखर्जी (बंगाली), पी. समुथिरकानी (तमिल), हेमंत राव (कन्नड़) और लिजो जोस पेल्लिसरी (मलयालम) जैसे जाने-माने लोगों की जूरी ने आठ भाषाओं की कैटेगरी में विजेताओं के नाम घोषित करने से पहले रेड कार्पेट पर अपनी खास छाप छोड़ी. इन अवॉर्ड्स में हर भाषा में 'बेस्ट शॉर्ट फिल्म' और 'रनर-अप शॉर्ट फिल्म' के ज़रिए बेहतरीन काम को सम्मान दिया गया.

इसके अलावा, खास कैटेगरी में भी अवॉर्ड दिए गए, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट राइटर, बेस्ट सिनेमैटोग्राफर, बेस्ट एडिटर, बेस्ट कंपोजर, बेस्ट कॉमेडियन और स्पेशल जूरी अवॉर्ड्स. जश्न को और खास बनाने के लिए जाने-माने फिल्म जानकार राजीव मसंद ने जूरी के साथ एक दिलचस्प बातचीत (राउंडटेबल) का संचालन किया. इसमें मशहूर फिल्ममेकर्स ने कहानी कहने के तरीके, रीजनल सिनेमा, टेक्नोलॉजी और भारत में फिल्ममेकिंग के भविष्य पर अपने विचार साझा किए.

नए टैलेंट को बढ़ावा देने के अपने वादे को और मजबूत करते हुए, डॉ. सुभाष चंद्रा ने उभरते फिल्ममेकर्स के लिए एक अनोखा मौका देने की घोषणा की. इस पहल के तहत, हर भाषा कैटेगरी में 'बेस्ट शॉर्ट फिल्म' अवॉर्ड जीतने वालों को 5,00,000 रुपये का नकद इनाम मिला. 'रनर-अप शॉर्ट फिल्म' विजेताओं को 2,50,000 रुपये का इनाम दिया गया. एक्टिंग, राइटिंग, सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग, म्यूज़िक, कॉमेडी और जूरी सम्मान जैसी खास कैटेगरी के विजेताओं को उनके टैलेंट और फिल्ममेकिंग में योगदान के लिए 1,00,000 रुपये का नकद इनाम दिया गया. इसके अलावा, हर भाषा कैटेगरी से टॉप दो फाइनलिस्ट को ज़ी स्टूडियोज़ के सामने अपनी ओरिजिनल फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट पेश करने का मौका मिला. इनमें से चुने गए एक प्रोजेक्ट को स्टूडियो डेवलप और प्रोड्यूस करेगा, जिससे उभरते क्रिएटर्स के लिए शॉर्ट-फॉर्म स्टोरीटेलिंग से मेनस्ट्रीम फीचर फिल्ममेकिंग की ओर बढ़ने का सीधा रास्ता बनेगा.

ज़ी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट के ग्रैंड फिनाले की शाम देश भर में टैलेंट की खोज का एक शानदार समापन थी. इसमें पूरे भारत से आए उभरते हुए फ़िल्ममेकर्स की क्रिएटिविटी, इनोवेशन और कहानी कहने की बेहतरीन कला का जश्न मनाया गया. इस दौरान कहानीकारों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए ‘Z’ की प्रतिबद्धता को भी मज़बूत किया गया.