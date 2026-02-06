FacebookTwitterYoutubeInstagram
मनोरंजन

ZEE Samvad with Real Heroes 2026: कैंसर का पता चलते ही सबसे पहले क्या किया, हीना खान ने बताया

मुंबई में आज 6 फरवरी को हुए Zee Samvad Real Heroes 2026 Awards में टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री हीना खान ने स्टेज पर शिरकत की, हीना खान ने अपने स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर के अनुभव और उससे कैसे निपटा, इसके बारे में खुलकर बात की..

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Feb 06, 2026, 08:17 PM IST

ZEE Samvad with Real Heroes 2026: कैंसर का पता चलते ही सबसे पहले क्या किया, हीना खान ने बताया

Zee Samvad With Real Heroes 2026: Hina Khan

मुंबई में आज यानी 6 फरवरी को हुए Zee Samvad Real Heroes 2026 Awards में टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री हीना खान ने स्टेज पर शिरकत की, उनके साथ दो अन्य मेहमान भी थीं, गायनाकोलॉजिस्ट डॉ. अंकिता मित्तल और निर्माई AI की CEO डॉ. गीता मंजुनाथ. हीना ने अपने स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर के अनुभव और उससे कैसे निपटा, इसके बारे में खुलकर बात की, हिना खान कहती हैं कि मैं यह नहीं कहूँगी कि सब कुछ आसानी से निकल गया, यह बहुत कठिन था. बता दें कि Zee Samvad Real Heroes 2026 Awards  “रियल हीरो” के रूप में सम्मानित किया गया.  

हिना खान ने कैंसर होने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया बताई

जब हिना खान को पता चला कि उन्हें कैंसर है, तो उन्होंने कहा कि पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह सब उनके साथ हो गया. उन्होंने 10 मिनट में खुद को संभाला, फिर फालूदा मंगाकर खाया और आराम किया, और सोचा कि इससे मुकाबला किया जाएगा. हिना ने आगे बताया कि लोग अक्सर पूछते हैं कि कैंसर के दौरान उन्होंने काम कैसे मैनेज किया। उन्होंने कहा, “मैंने काम को मैनेज नहीं किया, बल्कि काम ने मुझे बिजी रखा. काम ने मुझे व्यस्त रखा और मैं खुद को संभाल पाई,” 

यह भी पढ़ें: ZEE Samvad with Real Heroes 2026: अनु मलिक को मिला 'पैट्रियोटिक मेलोडी मेस्ट्रो ऑफ द ईयर' का अवार्ड

हिना खान के साथ काम करने से ब्रांड्स ने किया मना

हिना खान ने बताया, 'मैंने जब लोगों को बताया कि मुझे कैंसर हुआ है तो कई सारे ब्रांड ने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया. उनका कहना था कि ये बीमार है और इसे कैंसर हो हो गया है. मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर इच्छाशक्ति है तो आप सब कर सकते हैं.' 

हिना खान से पूछा गया कि वह अपने बारे में कुछ प्रेरणादायक बताएं क्योंकि आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है. इस पर हिना खान ने बताया, 'जैसे सब डील करते हैं, वैसे मैंने डील किया है. मुझे मेरी फैमिली और मेरे फैंस से काफी प्यार मिला है. मै ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब आप जीना चाहते हैं तो सब आसान हो जाता है.' 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

