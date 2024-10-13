Mumbai Police Video Viral: रतन टाटा के अंतिम संस्कार में जा रहे शांतनु को मुंबई पुलिस ने क्यों रोका? वीडियो हुआ वायरल

रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे शांतनु नायडू को गहरा सदमा लगा. रतन टाटा के अंतिम संस्कार के लिए बाइक से जा रहे उनके दोस्त और करीबी शांतनु को मुंबई पुलिस ने रोका दिया था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर को मुंबई के एक अस्पताल में कुछ समय के लिए भर्ती रहने के बाद निधन हो गया. उनके निधन से पूरे देश में गहरा सदमा और शोक की लहर के बीच मुंबई ट्रैफिक पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह टाटा के करीबी शांतनु की बाइक को रोक रहे हैं.

10 अक्टूबर को, जब शांतनु नायडू अपनी मोटरसाइकिल से रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, तो उन्हें मुंबई पुलिस ने अप्रत्याशित रूप से रोक लिया. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें पुलिस द्वारा उनकी पहचान और उद्देश्य के बारे में पूछताछ करने के दौरान काफ़ी मार्मिक क्षण दिखाया गया. भावुक नायडू ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि वह अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं.

वीडियो यहां देखें:



एक दिन पहले नायडू को टाटा के शव को उनके घर से ले जाने वाले ट्रक को चलाते हुए देखा गया था. मुंबई में जुलूस एक ऐसे व्यक्ति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि थी जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ था. नायडू पुलिस एस्कॉर्ट के साथ एम्बुलेंस के आगे सवार थे, जब वे जनता के दर्शन के लिए नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए) की ओर जा रहे थे.

शांतनु नायडू का रतन टाटा के साथ रिश्ता पेशेवर कर्तव्यों से कहीं आगे तक फैला हुआ था. लिंक्डइन पर उन्होंने अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, "इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन पैदा कर दिया है, मैं उसे भरने की कोशिश में अपना बाकी जीवन बिता दूंगा. प्यार के लिए दुख की कीमत चुकानी पड़ती है." यह दिल को छू लेने वाला संदेश उनके रिश्ते की गहराई को रेखांकित करता है.

उनकी दोस्ती की जड़ें 2014 में वापस जाती हैं जब नायडू ने पशु कल्याण के प्रति जुनून से प्रेरित होकर आवारा कुत्तों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए रिफ़्लेक्टिव कॉलर विकसित किए थे. नायडू की करुणा और प्रतिबद्धता को पहचानते हुए टाटा ने उन्हें अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया. वर्षों से, यह पेशेवर सहयोग एक घनिष्ठ मित्रता में बदल गया, नायडू टाटा के एक दृढ़ साथी बन गए, खासकर उनके बाद के वर्षों में.

एक दूरदर्शी नेता के रूप में रतन टाटा की विरासत निस्संदेह अमर रहेगी, साथ ही उनके द्वारा विकसित की गई मित्रता की यादें भी अमर रहेंगी.

