खूबसूरत महिलाओं से भरा है ये देश लेकिन शादी को नहीं मिल रहा पति, किराए पर हसबैंड लेने का बढ़ा ट्रेंड 

एक ऐसे देश में जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, यहाँ महिलाएँ विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए पुरुषों को 'एक घंटे के लिए पति' के रूप में रखती हैं. यह सुनकर आपको शायद हैरानी हो, लेकिन यह एक सच्चाई है.

भारत जैसे कई देशों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा है. हालाँकि, कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है. आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पुरुषों की संख्या दिन-ब-दिन घटती जा रही है. इसलिए यहाँ की महिलाएँ पुरुषों को एक घंटे के लिए पति के रूप में रखती हैं. उन्हें अपने घर बुलाकर निजी काम करवाती हैं.

एक घंटे के लिए पति

लातविया में पुरुषों की लगातार कमी और बढ़ते सामाजिक असंतुलन ने महिलाओं को "एक घंटे के लिए पति" नामक एक अनोखी और दिलचस्प सेवा का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है. इस सेवा को एक घंटे के लिए पति भी कहा जाता है. इस सेवा के तहत, महिलाएं कुछ यूरो के बदले छोटे-बड़े निजी कामों के लिए पुरुषों को बुलाती हैं. यह सेवा देश में इसलिए लोकप्रिय हो रही है क्योंकि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या लगातार कम हो रही है. डेली स्टार के अनुसार, लातवियाई महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक शिक्षित, स्वस्थ और लंबी उम्र जीने वाली होती हैं. इसलिए, कई महिलाएं रिश्तों की तलाश में विदेश जाती हैं, जिसके कारण देश में अविवाहित महिलाओं की संख्या कम है.

ऑनलाइन हो रही पुरुषों की बुकिंग

ये सेवाएं चलाने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को "सुनहरे हाथों वाले पुरुष" (Men with Golden Hands) के रूप में प्रचारित करती हैं. इन पुरुषों को किसी भी समय ऑनलाइन या फ़ोन पर बुक किया जा सकता है और ये 60 मिनट के भीतर किसी भी महिला के घर पहुँच सकते हैं. इनके मुख्य कार्यों में टपकते नल ठीक करना, टीवी लगाना, घरेलू फ़र्नीचर लगाना और छोटी-मोटी मरम्मत शामिल हैं. कई महिलाओं के लिए, ये सेवाएँ न केवल सुविधा प्रदान करती हैं, बल्कि उनके जीवन में एक "सक्षम पुरुष" की कमी को भी पूरा करती हैं.

