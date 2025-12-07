FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Dhurandhar Box Office: केवल दो दिन और 100 करोड़ के करीब, 5 धुरंधरों की टोली का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू

खूबसूरत महिलाओं से भरा है ये देश लेकिन शादी को नहीं मिल रहा पति, किराए पर हसबैंड लेने का बढ़ा ट्रेंड

Goa Nightclub Fire: गोवा में नाइट क्लब में जोरदार धमाका, 3 टूरिस्ट समेत 23 लोगों की मौत

वायरल

वायरल

खूबसूरत महिलाओं से भरा है ये देश लेकिन शादी को नहीं मिल रहा पति, किराए पर हसबैंड लेने का बढ़ा ट्रेंड 

एक ऐसे देश में जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, यहाँ महिलाएँ विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए पुरुषों को 'एक घंटे के लिए पति' के रूप में रखती हैं. यह सुनकर आपको शायद हैरानी हो, लेकिन यह एक सच्चाई है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Dec 07, 2025, 09:27 AM IST

खूबसूरत महिलाओं से भरा है ये देश लेकिन शादी को नहीं मिल रहा पति, किराए पर हसबैंड लेने का बढ़ा ट्रेंड 

In which country are beautiful women struggling to find husbands?  

भारत जैसे कई देशों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा है. हालाँकि, कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है. आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पुरुषों की संख्या दिन-ब-दिन घटती जा रही है. इसलिए यहाँ की महिलाएँ पुरुषों को एक घंटे के लिए पति के रूप में रखती हैं. उन्हें अपने घर बुलाकर निजी काम करवाती हैं.

In which country are beautiful women struggling to find husbands?

एक घंटे के लिए पति

लातविया में पुरुषों की लगातार कमी और बढ़ते सामाजिक असंतुलन ने महिलाओं को "एक घंटे के लिए पति" नामक एक अनोखी और दिलचस्प सेवा का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है. इस सेवा को एक घंटे के लिए पति भी कहा जाता है. इस सेवा के तहत, महिलाएं कुछ यूरो के बदले छोटे-बड़े निजी कामों के लिए पुरुषों को बुलाती हैं. यह सेवा देश में इसलिए लोकप्रिय हो रही है क्योंकि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या लगातार कम हो रही है. डेली स्टार के अनुसार, लातवियाई महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक शिक्षित, स्वस्थ और लंबी उम्र जीने वाली होती हैं. इसलिए, कई महिलाएं रिश्तों की तलाश में विदेश जाती हैं, जिसके कारण देश में अविवाहित महिलाओं की संख्या कम है.

In which country are beautiful women struggling to find husbands?

ऑनलाइन हो रही पुरुषों की बुकिंग

ये सेवाएं चलाने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को "सुनहरे हाथों वाले पुरुष" (Men with Golden Hands) के रूप में प्रचारित करती हैं. इन पुरुषों को किसी भी समय ऑनलाइन या फ़ोन पर बुक किया जा सकता है और ये 60 मिनट के भीतर किसी भी महिला के घर पहुँच सकते हैं. इनके मुख्य कार्यों में टपकते नल ठीक करना, टीवी लगाना, घरेलू फ़र्नीचर लगाना और छोटी-मोटी मरम्मत शामिल हैं. कई महिलाओं के लिए, ये सेवाएँ न केवल सुविधा प्रदान करती हैं, बल्कि उनके जीवन में एक "सक्षम पुरुष" की कमी को भी पूरा करती हैं.

