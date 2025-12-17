FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
तेज तूफान से गिरी 'Statue Of Liberty'? ब्राजील से सामने आया VIDEO हो रहा वायरल, जानें क्या है सच

Delhi Weather Today: दिल्ली में कोहरा-धुंध हुई कम, आज धूप का अनुमान.. जानें कब आएगी कड़ाके की ठंड

Realme ने भारत में लॉन्च किए Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G फोन्स, मिलेंगे 50MP कैमरे के साथ ये धांसू फीचर्स

चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल 

मिडिल क्लास से अमीर बनने का क्या है फॉर्मूला? एक्सपर्ट ने बताए जरूरी टिप्स

Most Expensive Players in IPL 2026: आईपीएल 2026 में बिकने वाले 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, लिस्ट में दो अनकैप्ड प्लेयर्स भी शामिल

तेज तूफान से गिरी 'Statue Of Liberty'? ब्राजील से सामने आया VIDEO हो रहा वायरल, जानें क्या है सच

दक्षिणी ब्राजील के गुआइबा शहर में तेज हवा के कारण स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंची मूर्ति अचानक ढह गई. गनीमत रही कि इलाके से अभी तक कोई जनहानि की खबर नहीं आई है.

Pragya Bharti

Updated : Dec 17, 2025, 07:40 AM IST

तेज तूफान से गिरी 'Statue Of Liberty'? ब्राजील से सामने आया VIDEO हो रहा वायरल, जानें क्या है सच
दक्षिणी ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल महानगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुआइबा शहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एक विशाल प्रतिकृति तेज हवा के झोंकों को सहन न कर पाने के कारण ढह गई. यह घटना सोमवार, 15 दिसंबर को हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है सच?

आपको बता दें कि यह मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह दिखने वाली एक प्रतिकृति थी, जो हावन नामक एक रिटेल चेन के स्टोर की पार्किंग में स्थापित थी. इसकी ऊंचाई लगभग 24 मीटर थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, मूर्ति तेज हवाओं के कारण गिरी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि तेज हवा के दबाव में विशाल मूर्ति पहले झुकी और फिर पूरी तरह से जमीन पर गिर गई. सबसे राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि या चोट की खबर नहीं है. कंपनी ने बताया कि मूर्ति गिरने के समय पार्किंग स्थल और आसपास का इलाका लगभग खाली था.

मूर्ति गिरने से पहले ही जारी हो गया था रेड अलर्ट

दरअसल, घटना से कुछ घंटे पहले स्थानीय नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने तेज हवाओं के कारण रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें निवासियों को सुरक्षा उपायों के तहत घर के अंदर रहने और खिड़की-दरवाजे बंद रखने का आग्रह किया गया था. इस अलर्ट के कारण ही इलाके में लोगों की आवाजाही कम थी, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई.
नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि मूर्ति गिरने के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने हेतु एक तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा.

