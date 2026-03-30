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Som Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत की शाम बस जला दें यह एक दीपक, महादेव दूर करेंगे सभी संकट

प्रदोष व्रत की शाम बस जला दें यह एक दीपक, महादेव दूर करेंगे सभी संकट

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Som Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत की शाम बस जला दें यह एक दीपक, महादेव दूर करेंगे सभी संकट

प्रदोष काल दिन में सूर्यास्त कुछ मिनट पहले ही शुरू होता और सूर्यास्त के बाद तक रहता है. यह वह समय है, जिसमें भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं. पूजा अर्चना करने से भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Mar 30, 2026, 10:40 AM IST

Som Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रत की शाम बस जला दें यह एक दीपक, महादेव दूर करेंगे सभी संकट

Som Pradosh Vrat 2026

चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 मार्च यानी आज सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा. हिंदू धर्म में इस व्रत का बड़ा महत्व है. इसकी एक वजह प्रदोष व्रत महादेव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है. यह तिथि सोमवार को पड़ने पर इसका फल कई गुणा बढ़ जाता है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट और समस्याएं दूर हो जाती है. यह एक ऐसा व्रत है, जिसमें सुबह की जगह शाम को पूजा करना ज्यादा शुभ होता है. इसकी वजह प्रदोष काल शाम के समय होना है. 

यह समय होता है प्रदोष काल

शास्त्रों के अनुसार, सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और इसके 45 मिनट के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है. मान्यता है कि यही वह समय है, जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं. साथ ही मां पार्वती के साथ ही ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं. इस समय में की गई महादेव की पूजा और दीपदान का फल कई गुणा बढ़ जाता है. 

प्रदोश काल में दीपक जलाने का महत्व

प्रदोष काल में घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है. मान्यता है कि यह वही समय है, जिसमें एक दीपक भी सच्चे मन से जलाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं. महादेव सभी के संकटों को हर लेते हैं. 

शिवलिंग के सामने जलाये दीपक

प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए. ऐसा करने से भगवान शिव जल्द ही भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं, जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं. 

पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिर में

घी का दीपक पूजा स्थल में जलाने से सकारात्मकत ऊर्जा का संचार होता है. इसके साथ ही परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है. इसके साथ ही शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए. इससे पितृदोष और शनि दोष दूर हो जाता है.  

मुख्य द्वार पर जलाये दीपक

घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बेहद शुभ होता है. इससे से नकारात्मक शक्तियां दूर होने के साथ ही घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है. इसके लिए प्रदोष काल में शाम के समय पूजा अर्चना करने के साथ ही शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करने चाहिए. घी का दीपक जलाकर आरती करें. इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है. मनोकामना की पूर्ति है. 

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