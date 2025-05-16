'ग्राम चिकित्सालय' की स्क्रीनिंग पर कोंकणा-अमोल पराशर नजर आए साथ-साथ, हुआ रिलेशनशिप का सस्पेंस दूर!

बुधवार को अमोल पाराशर और कोंकणा सेन शर्मा को उनके नए शो 'ग्राम चिकित्सालय' की स्क्रीनिंग पर एक साथ देखा गया. इस दौरान कई तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित किए गए जिसके बाद इसकी पुष्टि हो गयी कि कोंकणा और अमोल के बीच कुछ 'पक' रहा है.

महीनों तक डेटिंग की अटकलों के बाद, अभिनेता अमोल पाराशर और कोंकणा सेनशर्मा को बुधवार रात प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहे 'ग्राम चिकित्सालय' की स्क्रीनिंग में एक साथ देखा गया. बता दें कि एक कपल के रूप में दोनों पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए. एक्सेल एंटरटेनमेंट के खार स्थित कार्यालय ऑफिस में आयोजित स्क्रीनिंग में कई मशहूर हस्तियां और 'ग्राम चिकित्सालय' के कलाकार और क्रू के सदस्य शामिल हुए.

जिक्र कोंकणा का हुआ है तो बता दें कि इवेंट में कोंकणा शानदार ग्रे पैंटसूट में खूबसूरत दिखीं, जिसके साथ डायमंड इयररिंग्स और एक आकर्षक हैंडबैग था, जबकि अमोल ने एक स्मार्ट ब्लू-स्ट्राइप्ड सूट चुना. दोनों ने तस्वीरों के लिए एक साथ पोज दिए, जिससे चल रहे रोमांस की चर्चा में और तेजी आ गई.

ध्यान रहे कि अभी कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में अमोल पाराशर ने 'एक एक्टर के साथ' रोमांटिक संबंध होने की बात स्वीकार की, हालांकि तब उन्होंने किसी का नाम लेने से परहेज किया था. बता दें कि पूर्व में अमोल और कोंकणा 'डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे' में स्क्रीन स्पेस साझा कर चुके हैं.

कौन हैं अमोल पाराशर?

IIT दिल्ली से स्नातक अमोल पाराशर ने इंजीनियरिंग से अभिनय की ओर एक अपरंपरागत बदलाव किया. वे लोकप्रिय वेब सीरीज़ TVF ट्रिपलिंग में चितवन शर्मा के रूप में अपनी ब्रेकआउट भूमिका से प्रसिद्ध हुए.

बाद में वे रोमांटिक ड्रामा इट हैपन्ड इन हांगकांग में आहना कुमरा के साथ नज़र आए.

हाल ही में, उन्हें TVF के ग्राम चिकित्सालय में डॉ. प्रभात के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया है, जहां वे भारत के एक ग्रामीण गांव में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत एक समर्पित डॉक्टर की भूमिका निभा रहे हैं.

द वायरल फीवर (TVF) बैनर के तहत निर्मित, 'ग्राम चिकित्सालय' का निर्माण दीपक कुमार मिश्रा (पंचायत फेम) ने किया है, जिसे वैभव सुमन और श्रेया श्रीवास्तव ने लिखा है और राहुल पांडे ने इसका निर्देशन किया है.

इस सीरीज़ में अमोल पाराशर और विनय पाठक जैसे बेहतरीन कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही आकांक्षा रंजन कपूर, आनंदेश्वर द्विवेदी, आकाश मखीजा और गरिमा विक्रांत सिंह भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.

इस बीच, कोंकणा को आखिरी बार अभिषेक चौबे द्वारा निर्देशित वेब सीरीज़ 'किलर सूप' में देखा गया था, और वह नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी 'लस्ट स्टोरीज़ 2' में भी नज़र आई थीं. जल्द ही कोंकणा अनुराग बसु की फ़िल्म 'मेट्रो इन दिनों ' में नज़र आएंगी.