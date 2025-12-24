FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Homeवायरल

वायरल

राकेश रोशन का फूटा गुस्सा! ऐश्वर्या की नजर उतारने वाले किन्नरों को लगाई फटकार, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है. इस वीडियो में फिल्म निर्माता राकेश रोशन कुछ किन्नरों पर भड़कते नजर आए. यह विवाद बहू ऐश्वर्या की नजर उतारने की कोशिश और सुरक्षा कारणों से शुरू हुआ.

Pragya Bharti

Updated : Dec 24, 2025, 04:52 PM IST

राकेश रोशन का फूटा गुस्सा! ऐश्वर्या की नजर उतारने वाले किन्नरों को लगाई फटकार, वीडियो वायरल
बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर स्टार्स और उनके फैंस या सार्वजनिक समूहों के बीच नोकझोंक की खबरें आती रहती हैं. हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मशहूर निर्माता-निर्देशक राकेश रोशन को काफी गुस्से में देखा गया. इस पूरे मामले के केंद्र में उनकी बहू ऐश्वर्या और कुछ किन्नर भी शामिल हैं.
यह घटना उस समय की बताई जा रही है जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम या पार्टी से निकलते वक्त ऐश्वर्या को कुछ किन्नरों ने घेर लिया. परंपरा के अनुसार, वे ऐश्वर्या की नजर उतारने और उन्हें दुआ देने की कोशिश कर रहे थे. इसी बीच राकेश रोशन वहां पहुंचे और स्थिति कुछ तनावपूर्ण हो गई.

क्यों भड़के राकेश रोशन?

वीडियो में देखा जा सकता है कि राकेश रोशन किन्नरों के व्यवहार और ऐश्वर्या के करीब आने की कोशिश पर काफी असहज और गुस्से में थे. बताया जा रहा है कि सुरक्षा और भीड़भाड़ के कारण उन्होंने उन लोगों को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन बात बहस तक पहुंच गई.

इस पूरी घटना के दौरान बहू ऐश्वर्या सिंह काफी शांत नजर आईं, हालांकि उनके चेहरे पर असहजता साफ देखी जा सकती थी. वह अपनी कार की ओर बढ़ रही थीं जब यह हंगामा हुआ. उन्होंने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है.

सोशल मीडिया पर मचा तहलका

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के कजिन ईशान रोशन ने 23 दिसंबर को मुंबई में ऐश्वर्या सिंह के साथ शादी रचाई. शादी समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि राकेश रोशन का गुस्सा जायज था क्योंकि सार्वजनिक स्थलों पर सेलेब्स की सुरक्षा और निजता का ध्यान रखना जरूरी है. वहीं, कुछ अन्य लोगों का मानना है कि उन्हें थोड़ा और धैर्य से काम लेना चाहिए था.

