FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मेक्सिको में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, मेक्सिको के कई राज्यों में हालात खराब, मेक्सिको के जालिस्को और तामाउलिपास में हिंसा. भारतीयों को घरों में रहने की सलाह. जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें. | PM शहबाज के ऑफिस के पास ड्रोन स्ट्राइक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
MDU Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीए-बीएससी का रिजल्ट, mdu.ac.in से ऐसे करें चेक

MDU Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीए-बीएससी का रिजल्ट, mdu.ac.in से ऐसे करें चेक

MPSC Civil Services Result 2026: महाराष्ट्र सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, mpsc.gov.in से ऐसे करें चेक

MPSC Civil Services Result 2026: महाराष्ट्र सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, mpsc.gov.in से ऐसे करें चेक

Rajasthan Accident: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई स्लीपर बस, 6 की मौत, कई घायल

Rajasthan Accident: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई स्लीपर बस, 6 की मौत, कई घायल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर

किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर

Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!

Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!

कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता

कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता

Homeवायरल

वायरल

लापरवाही की हद... Amity स्कूल की बस में 7 घंटे लॉक रहा UKG का बच्चा, रो-रो कर बुरा हाल, क्या बोलीं प्रिंसिपल?

नोएडा के Amity International School में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, यहां स्कूल ट्रांसपोर्ट की लापरवाही के चलते एक मासूम बच्चा करीब 6 से 7 घंटे तक स्कूल बस में बंद रहा. अब इस घटना के बाद स्कूल प्रिंसिपल का भी बयान सामने आया है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 27, 2026, 04:36 PM IST

लापरवाही की हद... Amity स्कूल की बस में 7 घंटे लॉक रहा UKG का बच्चा, रो-रो कर बुरा हाल, क्या बोलीं प्रिंसिपल?

Noida Amity International School bus horror

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

 Amity International School: हाल ही में नोएडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, यहां सेक्टर-44 स्थित Amity International School में UKG के एक स्टूडेंट को स्कूल ट्रांसपोर्ट की बड़ी लापरवाही का सामना करना पड़ा. इस बड़ी लापरवाही के चलते 6 साल का छोटा सा बच्चा करीब सात घंटे तक स्कूल बस में ही बंद रहा. दरअसल, बच्चा बस में सो गया था, रास्ते में बस खराब हो गई, जिसके बाद बस में सवार सभी बच्चों को दूसरी बस से स्कूल भेजा गया.

लेकिन, ड्राइवर व अन्य स्टाफ की नजर उस पर नहीं पड़ी और न ही बस को पार्क करने से पहले उसकी ठीक से जांच नहीं की गई, इस लापरवाही की वजह से वह अंदर ही बंद रह गया. इस घटना से स्कूल की ट्रांसपोर्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सवाल उठने लगे. अब इस घटना पर Amity स्कूल की प्रिंसिपल का बयान भी आया है...  

कैसे मिली घटना का जानकारी? 

इस घटना की जानकारी माता-पिता को तब हुई जब उन्हें व्हाट्सऐप ग्रुप में एक मैसेज मिला, मैसेज में बताया गया था कि बच्चा सुबह स्कूल बस में गया था, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा. बाद में बच्चा स्कूल से करीब 25 किलोमीटर दूर नोएडा के एक सुनसान इलाके में बस पार्किंग में मिला. दोपहर में जब बस वापस आई और बच्चा अपनी सोसाइटी में नहीं उतरा, तब परिवार ने स्कूल से कॉन्टैक्ट किया. 

यह भी पढ़ें: त्योहार से पहले दिल्ली में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की छापेमारी शुरू, दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है स्वास्थ्य और सुरक्षा

स्कूल की तरफ से बताया गया कि क्लास की अटेंडेंस में बच्चे को गैरहाजिर दिखाया गया था, जबकि बस की अटेंडेंस में उसे मौजूद दिखाया गया था. हैरानी की बात यह रही कि बच्चे के स्कूल नहीं पहुंचने की कोई जानकारी माता-पिता को नहीं दी गई. परिवार को जब इस बात की जानकारी मिली तो वह घबरा गए और बच्चे की तलाश शुरू की गई. कई घंटों की खोज के बाद बच्चा पार्किंग में खड़ी बस के अंदर रोता हुआ मिला.  बताया जा रहा है कि मासूम बच्चा करीब 6 से 7 घंटे तक बस के अंदर बंद रहा. अच्छी बात यह रही कि बच्चे के साथ किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई. 

स्कूल की प्रिंसिपल ने क्या कहा?

Amity स्कूल की प्रिंसिपल रेनू सिंह ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस घटना की पुष्टि भी की है, उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे ध्यान में आने पर तुरंत कार्रवाई की गई. बच्चा, जो ट्रांजिट के दौरान सो गया था, उसे बिना देर किए उसके पेरेंट्स को साथ मिलकर ढूंढ लिया गया, और सुरक्षित रूप से माता-पिता से मिला दिया गया. रेनू सिंह ने कहा कि हमें यह पुष्टि करते हुए राहत मिली है कि छात्र को कोई नुकसान नहीं हुआ.

मां ने लिखा, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे बेटे के साथ जो हुआ... 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना का जिक्र करते हुए बच्चे की मां ने लिखा, 'मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे बेटे के साथ जो हुआ, वो और किसी के बच्चे के साथ न हो. मैंने खुद अपने बेटे को बस में बैठाया, उसे हाथ हिलाकर विदा किया, लेकिन दोपहर में जब मैं वापस आई, तो बच्चा स्कूल में ही नहीं था.' 

मां ने आरोप लगाया है कि स्कूल की ओर से मुझे बच्चे की मीसिंग की कोई सूचना नहीं दी गई, क्लास रजिस्टर में मेरे बेटे को एब्सेंट दिखाया गया वहीं बस अटेंडेंस रजिस्टर में उसे प्रेजेंट दिखाया गया था. इससे लापरवाही साफ दिखती है. मेरा बच्चा कई घंटे सुनसान यार्ड में बस में लॉक रहा, हम इस घटना से डरे हुए हैं. अगर मेरे बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? 
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर
किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता
कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता
1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ही मिलेगा, क्या इससे कम होगी बाइक-कार की परफॉर्मेंस?
1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ही मिलेगा, क्या इससे कम होगी बाइक-कार की परफॉर्मेंस?
IIT मद्रास से बीटेक कर IPS बने थे सुनील नायक, जानें अब किस पुराने हाई-प्रोफाइल केस ने बढ़ाईं मुश्किलें
IIT मद्रास से बीटेक कर IPS बने थे सुनील नायक, जानें अब किस पुराने हाई-प्रोफाइल केस ने बढ़ाईं मुश्किलें
MORE
Advertisement
धर्म
Holika Dahan 2026: प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व
Chaitra Amavasya 2026: कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
कब है चैत्र अमावस्या, जानें इसकी तारीख से लेकर पितरों का आशीर्वाद पाने की विधि, नियम और महत्व
Grah Gochar 2026:मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
मार्च की शुरुआत के साथ होगा 5 ग्रहों का गोचर, इन राशियों के लोगों के करियर से लेकर लाइफ में होगा बड़ा चेंज
Money line in Palm: क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
क्या आपकी हथेली में भी छिपा है करोड़पति बनने का राज? Palmistry के अनुसार ये 5 रेखाएं बनाती हैं राजयोग
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
आमलकी एकादशी पर कर लिए ये 3 काम तो बदल जाएगा भाग्य, इस दिन बन रहे हैं ये 3 विशेष संयोग
MORE
Advertisement